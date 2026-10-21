Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch

Ob Kredit oder Kauf auf Rechnung - der Schufa-Score zählt. Heute urteilt der BGH über Auskunftsrechte bei der Schufa. Fragen und Antworten zum bestehenden System und dem Verfahren.

Vier Privatpersonen haben gegen die Schufa geklagt, weil sie das alte Scoring-Verfahren der Schufa als intransparent kritisieren.(Archivfoto) Quelle: IMAGO / Guido Schiefer

Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt heute über Auskunftsansprüche gegenüber der Schufa. Ein guter Score ist oft wichtig, wenn man auf Rechnung einkaufen oder einen Kredit aufnehmen will. Doch wie entsteht der Wert?

Was ist ein Bonitäts-Score?

Wirtschaftsauskunfteien wie die Schufa sammeln Daten, um vorherzusagen, wie wahrscheinlich jemand seine Rechnungen pünktlich bezahlt. Das Ergebnis geben sie als Score an Händler, Banken oder Versicherungen weiter. Je höher der Wert, desto größer die Kreditwürdigkeit.

Woher kommen die Daten?

Vertragspartner informieren die Schufa etwa über Girokonten, Kreditkarten, Leasingverträge und Kredite. Negativinformationen stammen zum Beispiel aus öffentlichen Schuldnerverzeichnissen. Die Schufa speichert auch Name, Geburtsdatum und Anschrift, hat aber keine Informationen über das Einkommen.

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Wie wird der Schufa-Score berechnet?

Lange galt der Score als "Blackbox", weil die Schufa seine Berechnung nicht im Detail offenlegte. Seit dem 17. März 2026 nutzt sie einen neuen Score, den Verbraucher leichter nachvollziehen können sollen. Bis Ende 2028 soll er das alte System vollständig ersetzen.

Im neuen Score werden für zwölf Kriterien Punkte vergeben. Es spielt etwa eine Rolle, wie alt der älteste Bankvertrag und die älteste Kreditkarte sind, ob es Zahlungsstörungen gibt oder wie der Status bei Krediten ist. Der Score liegt zwischen 100 und 999. Ab 779 Punkten gilt die höchste Klasse "hervorragend". Wer unter 100 bleibt, landet bei "ungenügend" und erhält keinen Score.

Worum geht es in Karlsruhe?

Vier Privatpersonen klagen gegen Auskünfte zum alten Score. Die Schufa hatte ihnen mit einer sogenannten Datenkopie ihre gespeicherten Daten und die in den letzten zwölf Monaten auf Bonitätsanfragen hin übermittelten Scorewerte mitgeteilt. Die Kläger halten das für unzureichend und das Verfahren für intransparent. Sie berufen sich auf die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Was sagt die DSGVO?

Bei automatisierten Entscheidungen haben Betroffene Anspruch auf aussagekräftige Informationen über die zugrunde liegende Logik, die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen der Datenverarbeitung. Der Europäische Gerichtshof stellte 2023 klar, dass dies für einen Schufa-Score gilt, wenn er etwa bei einer Kreditvergabe eine maßgebliche Rolle spielt.

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Was bedeutet das für das Verfahren?

Der BGH prüft, ob die Datenkopie den rechtlichen Anforderungen genügt. Die Schufa bejaht das. Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte die Schufa aber dazu, den Klägern weitere Informationen offenzulegen. Betroffene müssten den Score zwar nicht mathematisch nachvollziehen, ihn aber auf Plausibilität und Fehler überprüfen können.

Welche Rolle spielt das Urteil?

Die Schufa will mit ihrer Revision die Auskunftspflichten bundesweit einheitlich klären lassen. Bestätigt der BGH das Dresdner Urteil, will sie ihre Datenkopie anpassen.

Die betroffenen alten Score-Modelle sollen allerdings bis Ende 2028 durch den neuen Score ersetzt werden. Zudem tritt im November eine Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft, die das Bonitäts-Scoring transparenter und verständlicher machen soll.

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Was ändert sich mit der Reform?

Ab dem 20. November müssen Auskunfteien auf Anfrage alle in den vergangenen zwölf Monaten berechneten Scorewerte und die dafür verwendeten Daten offenlegen. Außerdem müssen sie die Kriterien nennen, die den Wert am stärksten beeinflussen.

Nach Schufa-Angaben geht ihr neues Verfahren über diese Transparenzregeln hinaus. Auch die alten Scores würden an die neuen Vorgaben angepasst.

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Quelle: dpa