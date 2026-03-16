Nach Kritik startet die Auskunftei Schufa mit einem neuen Score-System. Es soll transparenter und leichter zugänglich sein.

Bisher konnten Verbraucher kaum nachvollziehen, wie die Auskunftei Schufa die eigene Bonität berechnet. Das soll sich jetzt ändern. 16.03.2026 | 1:20 min

Viele Unternehmen wie Banken, Online-Händler oder Mobilfunkanbieter holen vor Vertragsabschluss Informationen über ihre künftigen Kundinnen und Kunden ein. Das machen sie im Hintergrund bei Auskunfteien wie der Schufa. Die erstellen aus den gesammelten Informationen einen Bonitätsscore. Anhand des Scores sollen Unternehmen einschätzen können, wie zuverlässig ihre Kunden ihre Rechnungen bezahlen.

Somit kann der persönliche Bonitätsscore der Verbraucherinnen und Verbrauchern mitentscheidend dafür sein, ob ihnen ein Vertrag zu besseren oder schlechteren Konditionen angeboten wird - oder sogar gar nicht. Am 17. März will die Schufa ein neues Score-System einführen.

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Was ändert sich beim Schufa-Score?

Die Schufa verspricht, ihr Scoring-System verständlicher zu machen und zu vereinheitlichen. "Mehr als 250 Merkmale sind früher für das Scoring herangezogen worden. Jetzt sollen es nur noch die zwölf aussagekräftigsten sein", weiß Julia Gerhards, Juristin und Verbraucherrechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Die zwölf Kriterien des neuen Schufa-Scores Zahlungsstörungen Ältester Bankvertrag Älteste Kreditkarte Alter der aktuellen Adresse Jüngster Rahmenkredit Anzahl der Anfragen und Abschlüsse für Girokonten und Kreditkarten in den vergangenen zwölf Monaten Anzahl der Anfragen außerhalb des Bankenbereichs in den vergangenen zwölf Monaten Ratenkredite in den vergangenen zwölf Monaten Restlaufzeit der Ratenkredite Kreditstatus Immobilienkredit Vorliegen einer Identitätsprüfung

Verbraucher sollen zudem leichter Zugriff auf die Daten bekommen, die die Schufa im Laufe der Zeit über sie gesammelt hat. Dafür muss man einen Schufa-Account erstellen und sich mit seinem Ausweis identifizieren.

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Wie können Verbraucher vom neuen Score profitieren?

Die von der Schufa verwendeten Daten seien immer wieder fehlerhaft. Das könne Auswirkungen auf den Score haben. Mit dem Online-Account der Schufa ist es jetzt möglich, den eigenen Score jederzeit kostenlos zu prüfen. Dadurch sollen Fehler leichter erkenn- und bestenfalls korrigierbar sein.

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Das sei zwar eine Erleichterung. Verbraucherschützerin Gerhards sieht die Verantwortung für das Prüfen der Daten aber nicht auf Seiten der Verbraucher:

Wenn man schon all diese Daten sammelt, dann müsste es Aufgabe der Schufa sein, dafür zu sorgen, dass sie korrekt sind. „ Julia Gerhards, Juristin und Verbraucherrechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Woher kommt die Transparenz-Offensive der Schufa?

Hintergrund sei laut Gerhards ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das Urteil vom Februar 2025 besagt unter anderem: Auskunfteien müssen Betroffenen Informationen darüber geben, welche personenbezogenen Daten die Auskunftei gespeichert hat und wie sie sich auf die berechnete Bonität auswirken. Diese müssen präzise, transparent, verständlich und leicht zugänglich sein.

Ob die Neuerungen ausreichen, dass lasse sich erst nach der Veröffentlichung am 17. März sagen, gibt Gerhards zu bedenken.

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Welche Kritik am neuen System haben Verbraucherschützer?

Bisher würden auch Merkmale den Score beeinflussen, die nichts direkt mit der Kreditwürdigkeit zu tun hätten. Gerhards sagt: "Wir kritisieren, dass an Lebensentscheidungen, die gar keine Zahlungsrelevanz haben, potenziell negative Schlussfolgerungen geknüpft werden."

Als Beispiel nennt sie den Kauf auf Rechnung. Die Zahlungsmethode empfehlen Verbraucherzentralen für Online-Käufe, da sie für Verbraucher am sichersten sei. Sie habe aber auch den bisherigen Schufa-Score negativ beeinflusst - im Gegensatz zur Sofortüberweisung beispielsweise. Ob sich das beim neuen Schufa-System ändern werde, lasse sich aus der Beschreibung der zwölf Kriterien nicht herauslesen.

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Sicher ist dagegen, dass unter anderem das Alter der aktuellen Adresse, also wie lange man am aktuellen Wohnort lebt, sowie die Anzahl der Anfragen und Abschlüsse für Girokonten und Kreditkarten weiterhin ins Scoring einfließen sollen.