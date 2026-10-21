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Luise Bähr verlässt "Die Bergretter" nach zwölf Jahren

Serien-Abschied nach zwölf Jahren:"Die Bergretter"-Star Luise Bähr hört auf

von Astrid Henryson

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Nach zwölf Jahren verlässt Luise Bähr "Die Bergretter". Bei ihrem letzten Flug über den Dachstein wird ihr richtig bewusst, dass ihre Zeit als Notärztin Katharina Strasser endet.

Die Bergretter - Drehstart / Allgemein - 18. Staffel

Zwölf Jahre lang flog Luise Bähr für "Die Bergretter" über das Dachsteingebirge. Wie sich die letzten Drehtage angefühlt haben, erzählt sie im Video.

21.10.2026 | 1:08 min

Zwölf Jahre spielte Luise Bähr die Rolle Katharina Strasser, die Notärztin in der Serie "Die Bergretter". Sie verkörperte die Tochter des verstorbenen Bürgermeisters und die On- und Off-Freundin von Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel.

Nun verlässt Bähr das Erfolgsformat, das in Österreich in der Ramsau produziert wird. Dem ZDF sagte sie an einem ihrer letzten Drehtage:

Es macht mich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite bin ich dankbar.

Luise Bähr, Schauspielerin

Sebastian Ströbel aus der Serie "Die Bergretter" steht vor einem Rettungs-Helikopter. Vor ihm sieht man eine Filmklappe, denn das Foto entstand während der Dreharbeiten. Die Doku Backstage schaut hinter die Kulissen der Serie.

Sebastian Ströbel und das ganze Team müssen viele Herausforderungen bestehen, bis eine Staffel "Die Bergretter" fertig ist. Die Doku mit intensiven Einblicken in die Dreharbeiten.

29.10.2024 | 27:24 min

Luise Bähr spielte zwölf Jahre an der Seite von Sebastian Ströbel

Der letzte Flug sei ein glücklicher Moment gewesen, sagte sie, denn sie liebe Heli-Fliegen.

Dann saß ich da und dachte: Wow, das ist jetzt mein letzter Flug in der roten Jacke.

Luise Bähr, Schauspielerin

Der Flug über den Dachstein sei sehr besonders gewesen, denn ihr sei nochmal bewusst geworden, dass das ein Abschied sei.

Die Bergretter: Viel Action bei den Dreharbeiten

Mal muss jemand aus einer gefährlichen Gletscherspalte befreit werden, mal mit dem Helikopter in schwindelerregender Höhe an der Seilwinde hängend gerettet werden.

Luise Bähr über "Die Bergretter"

Aus dem Archiv: Setbesuch bei Luise Bähr und der Serie "Die Bergretter" im Oktober 2025.

30.10.2025 | 6:57 min

Für Luise Bähr waren die Dreharbeiten mehr als nur ein Job. Die Schauspielerin übernahm viele ihrer Stunt-Einsätze selbst - und genau das machte für sie den besonderen Reiz der Actionreihe aus.

Ich mag den Nervenkitzel und liebe es, Grenzen auszutesten.

Luise Bähr, Schauspielerin

Luise Bähr schöpft Energie aus sich heraus

Für "Die Bergretter" nahm Luise Bähr stets die Kraft aus sich selbst, mit der richtigen Einstellung. Der Nachrichtenagentur dpa sagte sie dazu: "Ich habe immer ein bisschen Sonne im Herzen dabei." Dazu kämen warmer Tee und eine ausgewogene Ernährung, damit der Körper bei den eisigen Bedingungen durchhält.

Authentisch und voller Energie präsentiert sich Luise Bähr immer - ob beim Set-Besuch eines Kamera-Teams oder bei den Dreharbeiten für "Die Bergretter". Und das wird ihr auch für ihre zukünftigen Rollen, für die Herausforderungen, die vor ihr liegen, Kraft und die nötige Energie geben.

Bergretter Sebastian Ströbel im Einsatz

Der Schauspieler Sebastian Ströbel ist schon seit vielen Jahren in der Serie "Die Bergretter" zu sehen. Nun begibt er sich für seine Terra X Doku auf neue Gebiete.

18.12.2025 | 8:04 min

Neue ZDF-Krimiserie mit Luise Bähr

Und neue Aufgaben hat Bähr auch schon im Blick, wenn auch mit etwas Wehmut:

Wenn man eine Rolle so lange Zeit begleitet hat, dann wächst sie ans Herz.

Luise Bähr, Schauspielerin

Aber der Beruf der Schauspielerei lebe natürlich von Abwechslung, erzählt sie weiter. Deshalb freue sie sich jetzt auch auf die nächste große Herausforderung.

Ich tausche nämlich diese wunderschönen Berge ein gegen den hohen Norden.

Luise Bähr, Schauspielerin

Für das ZDF steht sie für ein Krimi-Format in Norddeutschland mit dem Arbeitstitel "SOKO Spurenjäger" vor der Kamera.

Serien
:Die Bergretter

Markus Kofler und sein Team von der Bergrettung Ramsau gehen bei dramatischen Rettungseinsätzen in den Hochalpen an ihre Grenzen. Und auch privat durchleben die Helden Höhen und Tiefen.
Die Bergretter

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Über dieses Thema berichtete "hallo Deutschland" am 21.10.2026 in dem Beitrag Luise Bähr: Abschied von "Die Bergretter" um 11:00 Uhr.
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