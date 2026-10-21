Serien-Abschied nach zwölf Jahren:"Die Bergretter"-Star Luise Bähr hört auf
von Astrid Henryson
Nach zwölf Jahren verlässt Luise Bähr "Die Bergretter". Bei ihrem letzten Flug über den Dachstein wird ihr richtig bewusst, dass ihre Zeit als Notärztin Katharina Strasser endet.
Zwölf Jahre spielte Luise Bähr die Rolle Katharina Strasser, die Notärztin in der Serie "Die Bergretter". Sie verkörperte die Tochter des verstorbenen Bürgermeisters und die On- und Off-Freundin von Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel.
Nun verlässt Bähr das Erfolgsformat, das in Österreich in der Ramsau produziert wird. Dem ZDF sagte sie an einem ihrer letzten Drehtage:
Luise Bähr spielte zwölf Jahre an der Seite von Sebastian Ströbel
Der letzte Flug sei ein glücklicher Moment gewesen, sagte sie, denn sie liebe Heli-Fliegen.
Der Flug über den Dachstein sei sehr besonders gewesen, denn ihr sei nochmal bewusst geworden, dass das ein Abschied sei.
Die Bergretter: Viel Action bei den Dreharbeiten
Mal muss jemand aus einer gefährlichen Gletscherspalte befreit werden, mal mit dem Helikopter in schwindelerregender Höhe an der Seilwinde hängend gerettet werden.
Für Luise Bähr waren die Dreharbeiten mehr als nur ein Job. Die Schauspielerin übernahm viele ihrer Stunt-Einsätze selbst - und genau das machte für sie den besonderen Reiz der Actionreihe aus.
Luise Bähr schöpft Energie aus sich heraus
Für "Die Bergretter" nahm Luise Bähr stets die Kraft aus sich selbst, mit der richtigen Einstellung. Der Nachrichtenagentur dpa sagte sie dazu: "Ich habe immer ein bisschen Sonne im Herzen dabei." Dazu kämen warmer Tee und eine ausgewogene Ernährung, damit der Körper bei den eisigen Bedingungen durchhält.
Authentisch und voller Energie präsentiert sich Luise Bähr immer - ob beim Set-Besuch eines Kamera-Teams oder bei den Dreharbeiten für "Die Bergretter". Und das wird ihr auch für ihre zukünftigen Rollen, für die Herausforderungen, die vor ihr liegen, Kraft und die nötige Energie geben.
Neue ZDF-Krimiserie mit Luise Bähr
Und neue Aufgaben hat Bähr auch schon im Blick, wenn auch mit etwas Wehmut:
Aber der Beruf der Schauspielerei lebe natürlich von Abwechslung, erzählt sie weiter. Deshalb freue sie sich jetzt auch auf die nächste große Herausforderung.
Für das ZDF steht sie für ein Krimi-Format in Norddeutschland mit dem Arbeitstitel "SOKO Spurenjäger" vor der Kamera.
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