Update am Abend: Wunsch nach mehr Bildung - und mehr junge Raucher

Quelle: ZDF

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Kinder und Erwachsene sind sich einig: Deutschland sollte mehr in Bildung investieren. In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug kollidiert. Und: Kinderlose könnten in Zukunft mehr Pflegebeiträge zahlen müssen.

Große Mehrheit will mehr Investitionen in Bildung

Das ist passiert: Neun von zehn Erwachsenen wünschen sich einer Umfrage zufolge mehr Personal und mehr Geld für Schulen und Kitas sowie einheitliche Bildungsstandards. Das zeigt der aktuelle "Kinderreport" des Deutschen Kinderhilfswerks.

Neun von zehn Erwachsenen wünschen sich einer Umfrage zufolge mehr Personal und mehr Geld für Schulen und Kitas sowie einheitliche Bildungsstandards. Das zeigt der aktuelle "Kinderreport" des Deutschen Kinderhilfswerks. Das ist der Hintergrund: Eine große Mehrheit will kostenfreie Kitas, Schulen und Lehrmaterial. Sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche finden es wichtig, dass verschiedene Bildungseinrichtungen stärker zusammenarbeiten und Schulen mit hohem Anteil sozial benachteiligter Kinder besser gefördert werden.

Eine große Mehrheit will kostenfreie Kitas, Schulen und Lehrmaterial. Sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche finden es wichtig, dass verschiedene Bildungseinrichtungen stärker zusammenarbeiten und Schulen mit hohem Anteil sozial benachteiligter Kinder besser gefördert werden. Das sagt die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks: "Laut Statistischem Bundesamt sind 3,4 Millionen Kinder in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht", sagt Anja Siegesmund, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. "Bildung wäre und ist ihr Königsweg, um diese Armutsspirale zu durchbrechen."

heute in Deutschland am 26.05.2026 um 14 Uhr 26.05.2026 | 1:37 min

Schulbus mit Regionalzug in Belgien kollidiert

Das ist passiert: Nördlich der belgischen Hauptstadt Brüssel ist am Morgen ein Schulbus mit einem Regionalzug kollidiert. Vier Menschen kamen laut Behörden ums Leben, darunter zwei Kinder. Fünf weitere wurden schwer verletzt.

Quelle: ZDF

Das ist der Hintergrund: Auf Überwachungsvideos ist nach Bahn-Angaben zu sehen, wie der Kleinbus trotz geschlossener Schranke auf den Bahnübergang fährt. Der Zug machte eine Notbremsung, prallte aber dennoch mit hohem Tempo auf den Bus. Dieser wurde etwa 15 Meter weit gegen einen Kabelmast geschleudert.

Auf Überwachungsvideos ist nach Bahn-Angaben zu sehen, wie der Kleinbus trotz geschlossener Schranke auf den Bahnübergang fährt. Der Zug machte eine Notbremsung, prallte aber dennoch mit hohem Tempo auf den Bus. Dieser wurde etwa 15 Meter weit gegen einen Kabelmast geschleudert. Das ist zu den Ursachen bekannt: Warum der Bus auf den geschlossenen Bahnübergang fuhr, ist unklar. Der Unfallhergang müsse noch genauer untersucht werden, hieß es auf einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde.

ZDFheute Xpress am 26.05.2026 um 13:08 Uhr 26.05.2026 | 0:23 min

Pflegeversicherung steht vor Umbau

Das ist passiert: Bundesministerin Nina Warken arbeitet an einer Reform der Pflegeversicherung. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland nun unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, will sie angeblich auch bei den Pflegebeiträgen ansetzen. Demnach erwägt sie, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent zu erhöhen.

Bundesministerin Nina Warken arbeitet an einer Reform der Pflegeversicherung. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland nun unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, will sie angeblich auch bei den Pflegebeiträgen ansetzen. Demnach erwägt sie, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent zu erhöhen. Das ist der Hintergrund: Warken rechnet in der Pflegeversicherung in den kommenden Jahren mit einer Milliardenlücke. Die Kosten in der Pflege explodieren, das System steht stark unter Druck. Eine Reform soll dagegenwirken.

Warken rechnet in der Pflegeversicherung in den kommenden Jahren mit einer Milliardenlücke. Die Kosten in der Pflege explodieren, das System steht stark unter Druck. Eine Reform soll dagegenwirken. Zwei Reaktionen: Eine Beitragserhöhung für Kinderlose "hätte nur eine sehr geringe Finanzwirkung und würde das Finanzloch der Pflegeversicherung nicht stopfen", kritisiert Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, in der "Rheinischen Post". Offen für den Vorschlag äußerte sich SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis: Angesichts der finanziellen Herausforderungen sei es "legitim, unterschiedliche Stellschrauben zu diskutieren - auch die Frage eines höheren Beitrags für Kinderlose", sagte er der Funke Mediengruppe.

ZDFheute Xpress am 26.05.2026 um 08:30 Uhr 26.05.2026 | 0:23 min

Grafik des Tages

Jugendliche greifen wieder öfter zu Zigarette oder Vape: 9,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen hätten im vergangenen Jahr regelmäßig oder gelegentlich geraucht, heißt es in einer Studie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. 2021 waren es noch 6,1 Prozent. Vor allem der Konsum von Mehrweg-E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln habe deutlich zugenommen. Mehr Zahlen, Grafiken und Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:

Quelle: ZDF/iStock

Ratgeber: Welche Autokindersitze gut abschneiden

Ein Autokindersitz soll sicher und einfach zu bedienen und möglichst über mehrere Jahre nutzbar sein. Ein Test von Stiftung Warentest und dem ADAC zeigt: Es gibt zwar viele gute Modelle - aber auch einige gefährliche. Untersucht wurden 37 Sitze für alle Altersgruppen. So viel vorweg: Auch günstige Modelle schneiden gut ab. Die Details haben wir hier:

Volle Kanne am 26.05.2026 um 10:30 Uhr 26.05.2026 | 5:20 min

Sport

Nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus der Fußball-Bundesliga herrscht beim VfL Wolfsburg helle Aufregung. Der Klub aus der Autostadt steht vor einem Scherbenhaufen, ein Totalumbruch deutet sich an. Wie es bei den Niedersachsen weitergeht, lesen Sie hier:

ZDF sportstudio am 26.05.2026 26.05.2026 | 11:52 min

Außerdem hat Frauen-Bundestrainer Christian Wück seinen Nationalkader für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele bekanntgegeben. Mit welchen Spielerinnen er die Partien gegen Norwegen und in Slowenien bestreiten will, erfahren Sie hier:

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Vom Mähdrescher oder Trecker aus sind sie kaum sichtbar: Rehkitze in Feldern und Wiesen. Die jungen Tiere haben noch keinen Fluchtinstinkt, laufen also nicht weg vor Mensch oder Maschine. Aber es gibt Rettung: Viele Landwirte arbeiten mit ehrenamtlichen Helfern zusammen. Die suchen mit High-Tech die Felder ab, bevor gemäht wird - mit Erfolg, wie dieser Beitrag zeigt:

heute - in Deutschland, 26.05.2026 ab 14 Uhr 26.05.2026 | 1:49 min

Streaming-Tipps für den Abend

Likes, Wut und Milliardenprofite: Jochen Breyer blickt zusammen mit Anke Engelke auf die Macht der Algorithmen und der Tech-Konzerne. Die Doku "Die Wahrheit über Social Media" zeigt, wie Social Media Politik, Kinder und Gesellschaft beeinflusst. (44 Minuten)

26.05.2026 | 43:46 min

Der Urknall soll aller Anfang sein: des Universums, unserer Erde, von uns Menschen. Doch es ist längst nicht alles geklärt. Harald Lesch blickt für Terra X auf das Rätsel des Urknalls und macht sich auf die Suche nach dem wahren Big Bang. (33 Minuten)

25.05.2026 | 33:25 min

Rezept des Tages: Herzhafte Blumenkohl-Muffins

Volle Kanne am 26.05.2026 um 10:20 Uhr 26.05.2026 | 4:25 min

Außen knusprig, innen saftig: Die Blumenkohl-Muffins von Mario Kotaska sind ein Low-Carb-Gericht und eignen sich zum Mitnehmen, als Snack oder als Beilage zu Salaten und Suppen.

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