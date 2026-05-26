Kinderreport des Kinderhilfswerks:Bildungssystem-Umfrage: Mehrheit fordert Reformen
Viele Menschen wollen mehr Investitionen ins Bildungssystem. Eine neue Umfrage zeigt, wie groß der Wunsch nach Veränderungen ist und wo besonders viel Handlungsdruck gesehen wird.
Sowohl Erwachsene als auch Kinder wünschen sich einer Umfrage zufolge weitreichende Veränderungen im deutschen Bildungssystem. So sprechen sich 93 Prozent der befragten Erwachsenen für mehr Personal an Schulen und Kitas zur Entlastung der Fachkräfte aus. Das geht aus dem "Kinderreport" des Deutschen Kinderhilfswerks hervor.
Online befragt wurden zwischen dem 7. und 16. Januar dafür jeweils gut 1.000 Erwachsene ab 18 Jahren sowie Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Hintergrund der Frage nach Veränderungen sind die schlechten Noten für das deutsche Bildungssystem, wenn es um Chancengleichheit unabhängig von Bildung und Einkommen der Eltern geht.
Mehrheit will einheitliche Bildungsstandards
Bei den Erwachsenen folgten:
- einheitliche Bildungsstandards mit 91 Prozent
- die Kostenfreiheit von Bildung von der Kita bis zur Schule mit 90 Prozent
- eine stärkere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen wie Kita, Schule und Jugendarbeit mit 88 Prozent
- 84 Prozent halten eine stärkere finanzielle Förderung für Schulen mit hohem Anteil sozial benachteiligter Kinder für wichtig oder sehr wichtig
Kinder gewichten etwas anders
Bei den Kindern und Jugendlichen, für die die Fragen altersgerecht angepasst wurden, war die Gewichtung etwas anders. Als wichtig oder sehr wichtig nannten:
- 88 Prozent kostenlose Kitas, Schulen und Unterrichtsmaterial
- 87 Prozent finden es wichtig oder sehr wichtig, dass in Deutschland für alle Schulen ähnliche Regeln gelten, damit alle Kinder die gleichen Chancen bekommen
- 78 Prozent der jungen Befragten sagten, geflüchtete Kinder sollten in Deutschland schnell in die Schule gehen können
- 72 Prozent fanden es wichtig oder sehr wichtig, dass Schulen, Kitas und Angebote wie Jugendtreffs stärker zusammenarbeiten.
Die Umfrage ist den Angaben nach repräsentativ.
Prien: Bildungssystem-Investitionen "Schicksalsfrage" für Deutschland
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) begrüßte die Umfrageergebnisse. Sie zeigten den Finanzverantwortlichen in Bund und Ländern, dass mehr Investitionen in das Bildungssystem "kein Nice-to-have" seien, sondern "eine Art von Schicksalsfrage für unsere Nation".
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