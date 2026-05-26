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Deutschland

Warken plant offenbar höhere Pflegebeiträge für Kinderlose

Reformpläne der Gesundheitsministerin:Warken plant offenbar höhere Pflegebeiträge für Kinderlose

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Milliardenlücke, steigende Kosten, wachsender Druck auf das System: Die Pflegeversicherung steht vor einem Umbau. Laut Medienbericht sollen Kinderlose stärker belastet werden.

Frühling im Clara-Zetkin-Park

Für Versicherte ohne Kinder ab 23 Jahren sollen laut einem Bericht der Beitrag zur Pflegeversicherung steigen.

Quelle: dpa

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will laut einem Medienbericht bei der Reform der Pflegeversicherung die Beiträge für Kinderlose erhöhen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, soll laut Warkens Plänen der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent steigen.

Versicherte ohne Kinder sollten den Angaben zufolge künftig ab einem Alter von 23 Jahren insgesamt einen Beitragssatz von 4,3 Prozent zahlen. Bei Versicherten mit Kindern bliebe es dagegen bei den bisherigen Sätzen von 3,6 Prozent (ein Kind), 3,35 Prozent (zwei Kinder) und 3,1 Prozent (drei Kinder), schreibt das RND. Der Arbeitgeber-Anteil beträgt 1,8 Prozent.

Gesundheitsministerin Warken erwartet Defizit

Warken rechnet in der Pflegeversicherung in den kommenden beiden Jahren mit einem Defizit von insgesamt 22,5 Milliarden Euro, sollten Reformen ausbleiben. Ihren Gesetzentwurf für die Pflegereform will sie noch vor der Sommerpause vorlegen.

Ein Bewohner sitzt mit seinem Rollator auf einem Flur in einem Pflegeheim.

Pflege ist extrem teuer. Immer weniger Menschen können das finanziell alleine stemmen, häufig muss der Staat Zuschüsse zahlen. Die Kosten explodieren. Ohne Reform droht das System zu kollabieren.

17.05.2026 | 4:23 min

Bekannt ist bereits, dass Warken unter anderem bei den Zuschüssen für die Heimunterbringung sparen will, was zu deutlichen Zusatzkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen führen würde. Auch droht ein generell erschwerter Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung.

Wann Warken einen Gesetzentwurf zur Reform der Pflege ins Kabinett einbringt, ist derzeit unklar. Ursprünglich hatte das Gesundheitsministerium dafür einen Zeitpunkt Mitte Mai angegeben.

Pressekonferenz nach Beschluss der Gesundheitsreform im Bundeskabinett

Die von Gesundheitsministerin Warken geplanten Einschnitte in der Pflege stoßen auf Kritik. Sie hatte vor höheren Belastungen in der Pflege und einem Milliardendefizit gewarnt.

09.05.2026 | 2:25 min

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Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 26.05.2026 um 07:00 Uhr.
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Nina WarkenPflegenotstand

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