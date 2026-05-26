Warken plant offenbar höhere Pflegebeiträge für Kinderlose

Milliardenlücke, steigende Kosten, wachsender Druck auf das System: Die Pflegeversicherung steht vor einem Umbau. Laut Medienbericht sollen Kinderlose stärker belastet werden.

Für Versicherte ohne Kinder ab 23 Jahren sollen laut einem Bericht der Beitrag zur Pflegeversicherung steigen. Quelle: dpa

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will laut einem Medienbericht bei der Reform der Pflegeversicherung die Beiträge für Kinderlose erhöhen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, soll laut Warkens Plänen der Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent steigen.

Versicherte ohne Kinder sollten den Angaben zufolge künftig ab einem Alter von 23 Jahren insgesamt einen Beitragssatz von 4,3 Prozent zahlen. Bei Versicherten mit Kindern bliebe es dagegen bei den bisherigen Sätzen von 3,6 Prozent (ein Kind), 3,35 Prozent (zwei Kinder) und 3,1 Prozent (drei Kinder), schreibt das RND. Der Arbeitgeber-Anteil beträgt 1,8 Prozent.

Gesundheitsministerin Warken erwartet Defizit

Warken rechnet in der Pflegeversicherung in den kommenden beiden Jahren mit einem Defizit von insgesamt 22,5 Milliarden Euro, sollten Reformen ausbleiben. Ihren Gesetzentwurf für die Pflegereform will sie noch vor der Sommerpause vorlegen.

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Bekannt ist bereits, dass Warken unter anderem bei den Zuschüssen für die Heimunterbringung sparen will, was zu deutlichen Zusatzkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen führen würde. Auch droht ein generell erschwerter Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung.

Wann Warken einen Gesetzentwurf zur Reform der Pflege ins Kabinett einbringt, ist derzeit unklar. Ursprünglich hatte das Gesundheitsministerium dafür einen Zeitpunkt Mitte Mai angegeben.

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