Update am Morgen: Und dann ist ruckzuck fast das halbe Jahr rum

Und dann ist ruckzuck fast das halbe Jahr rum

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

es war dieses Jahr wieder mal wie in allen vorangegangenen, jedenfalls mir geht es so: Man braucht eine ganze Weile, bis man sich an die neue Jahreszahl gewöhnt hat - ZWEITAUSENDSECHSUNDZWANZIG - und dann, ruckzuck, ist auf einmal fast das halbe Jahr rum.

Betreten schaut dann mancher auf die zu Silvester notierten Vorsätze - oder, moderner: die To-do-List fürs laufende Jahr. Und stellt fest: hmm, ist doch noch ne ganze Menge drauf abzuarbeiten.

Falls es Ihnen auch so geht: Sie sind in guter Gesellschaft. Die Bundesregierung etwa hatte nach dem erst ausgerufenen und dann ausgefallenen "Herbst der Reformen" große Weichenstellungen für 2026 angekündigt. Wegen der Landtagswahlen im März hat man dann noch mal kurz auf die Pause-Taste gedrückt. Jetzt aber wirklich!

Rente, Pflege, Steuern: Schwarz-Rot hat Reformen angekündigt, doch deren Umsetzung lässt auf sich warten. 31.05.2026 | 4:06 min

Die gute Nachricht: Schwarz-Rot hat womöglich für das Schnüren des angekündigten "großen Gesamtpakets" (mit den ebenfalls ziemlich großen Einzelpaketen Rente, Pflege, Arbeitsmarkt, Einkommensteuerreform) nun etwas mehr Zeit, wie Carsten Linnemann gestern in "Berlin direkt" in Aussicht stellte, während er den Bericht meiner Kollegin Ines Trams über die Reformbemühungen sah.

"Berlin direkt", 31.05.2026, 19:10 Uhr 31.05.2026 | 5:13 min

Die schlechte Nachricht: Es sind voraussichtlich nur 24 Stunden mehr. Der avisierte Koalitionsausschuss könnte laut CDU-Generalsekretär womöglich vom angekündigten 30.6. auf den 1.7. verlegt werden. Immerhin hätte man dann zum Beispiel zwei statt eines Tages Zeit, um die Ergebnisse der Rentenkommission zu bewerten und einfließen zu lassen in besagtes Gesamtpaket. Es bleibt - so oder so - eine Herkulesaufgabe für die Koalitionäre. Neben dem Zeitdruck wird sie vor allem durch die oft quer zueinander verlaufenden roten Linien erschwert.

Das heißt nicht, dass sich nicht jetzt schon was ändert im Juni. Und zwar durchaus Erfreuliches, jedenfalls aus Verbrauchersicht: Online-Verträge etwa müssen sich leichter widerrufen lassen - dank gut sichtbarem Widerrufsbutton auf Websites. Solarstrom kann man künftig einfacher mit Nachbarn teilen - und, was für Feinschmecker: Bei Honigmischungen müssen künftig die Herkunftsländer samt Anteilen angegeben werden. Prima zumindest für all jene, die das bisher vermisst hatten.

In diesem Sinne: Einen guten Start in den Monat, in die Woche - und jetzt erstmal in diesen Tag!

Daniel Pontzen, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und Moderator von "Berlin direkt"

1. Juni: Was sich ab heute ändert

Quelle: ZDF

Was im Iran-Krieg passiert ist

US-Militär und Teheran melden gegenseitige Angriffe: Die USA haben nach Armeeangaben am Wochenende iranische Militärkontrollanlagen in Goruk und auf der Insel Keschm angegriffen - trotz Waffenruhe. Iran wiederum griff nach eigenen Angaben einen Stützpunkt an, der von der US-Armee für Angriffe genutzt worden sei. Der Standort wurde allerdings nicht genannt.

Irans Präsident fordert neuen Politikstil: Irans Präsident Massud Peseschkian hat sich für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land ausgesprochen. Zugleich wies sein Büro Rücktrittsgerüchte zurück. Peseschkian sagte laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars, die Führung könne nicht allein aus einer begrenzten Gruppe von Führungskräften und Beamten bestehen. Er verlangte stattdessen die Einbindung aller gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlicher Akteure und Wissenschaftler sowie der Bevölkerung.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Drohne in rumänischem Wohnhaus stammt "ohne Zweifel" aus Russland: Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Zweifel an der Herkunft der in einem rumänischen Wohnhaus eingeschlagenen Drohne geäußert und verlangt, dass sie zur Prüfung nach Russland geschickt werde. Laut Rumäniens Präsident Dan haben Experten das Objekt vor Ort untersucht und mit mehreren russischen Drohnen verglichen. Die Prüfung habe ergeben, dass Russland "der einzige Verantwortliche" für diesen Vorfall sei.

Selenskyj: Russland verliert Initiative auf dem Schlachtfeld: Dem ukrainischen Präsidenten zufolge eröffnet sich damit der Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Seit Ende Dezember des Vorjahres gerate die russische Armee immer mehr in die Rückhand bei hohen Verlusten an Soldaten, erklärte Selenskyj in einem Interview des Senders CBS News. Russland könne nicht mehr Territorium besetzen als die Ukraine zurückerobere.

IAEA gibt Entwarnung für AKW Saporischschja: Nach einem mutmaßlichen Drohneneinschlag im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine haben internationale Beobachter vor Ort keine erhöhte Strahlung gemessen. Das teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mit, die ein Team in dem Atomkraftwerk stationiert hat. IAEA-Chef Rafael Grossi sprach von einem schwerwiegenden Vorfall, der Grundprinzipien der nuklearen Sicherheit gefährde. Er forderte die Einstellung solcher Attacken, um einen Atomunfall zu verhindern.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

30.05.2026 | 1:11 min

Wadephul sorgt sich um Israels Vorrücken im Südlibanon: Der Außenminister ruft Israel und die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon dringend auf, zur vereinbarten Waffenruhe zurückzukehren. "Das weitere Vorrücken der israelischen Armee im Süden Libanons gibt Anlass zu großer Sorge."

Wird Marla Svenja Liebich ausgeliefert? Das Landgericht im tschechischen Pilsen hatte die Entscheidung über eine mögliche Auslieferung der Rechtsextremistin zuletzt vertagt. Heute könnte sie fallen.

Global Solutions Summit 2026 beginnt: Im Fokus der Berliner Messe stehen diesmal unter anderem die Themen Künstliche Intelligenz (KI), fairer Welthandel, Finanzsysteme und Klimaschutz. Unter anderem werden Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und Altkanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Spatenstich für Küstenautobahn: In Niedersachsen wollen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) heute den Spatenstich für den Neubau der A20 setzen. Der 13 Kilometer lange Abschnitt von Westerstede bis Jaderberg soll der erste Abschnitt der Küstenautobahn sein.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Im Indopazifik laufe derzeit vieles im Interesse Pekings, sagt China-Experte Heilmann. Die USA seien auf die Stabilisierung der Beziehungen bedacht - und schwächten sich so selbst.

Zahl des Tages

Heute ist der Internationale Tag der Milch. Deutschland ist der größte Produzent von Kuhmilch in der Europäischen Union. Rund 32,2 Millionen Tonnen - so viel Milch wurde hierzulande 2024 an die Molkereien geliefert.

Trumps Renovierungen im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump hat große Pläne fürs Weiße Haus: Wo früher der Ostflügel stand, soll ein riesiger Ballsaal entstehen. An anderer Stelle hat Trump längst Spuren hinterlassen: Der Rosengarten ist nun mit Steinen gepflastert, das Oval Office mit Goldelementen verziert und im Lincoln-Badezimmer dominiert weißer Marmor mit goldenen Armaturen und Leuchten.

In unserer 3D-Story nehmen wir Sie mit nach Washington. Erkunden Sie selbst, was der US-Präsident schon verändert hat - und was er noch plant:

Nachrichten | Politik : Wie Trump das Weiße Haus umbaut

Gesagt

In Hollywood zahlt man dir tausend Dollar für einen Kuss und fünfzig Cents für deine Seele. „ Marilyn Monroe

Platinblondes Haar, roter Lippenstift und ein weißes Kleid über einem U-Bahn-Schacht: Marilyn Monroe wäre heute 100 Jahre alt geworden. Briefe und Tagebuch-Auszüge zeigen eine Frau, die am eigenen Mythos leidet und zwischen Selbstdarstellung und Zweifeln schwankt.

ZDF heute journal, 24.05.2026, 21:45 Uhr 24.05.2026 | 2:15 min

Sport

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel vor der Fußball-WM einen klaren Sieg gefeiert. In Mainz gewann die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Finnland mit 4:0. Zweimal Deniz Undav sowie Florian Wirtz und Jamal Musiala trafen für die DFB-Elf, die am Dienstag in die USA aufbrechen wird. Am 6. Juni findet in Chicago die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA statt.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 31.05.2026 | 1:44 min

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So wird das Wetter heute

Heute ziehen die Schauer und Gewitter im Südosten ab, sonst ist es trocken mit Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen 18 bis 27 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.