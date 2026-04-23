Update am Abend: 9.000 Unterstützer und ein Päckchen Tomatensoße

Guten Abend,

der Schah-Sohn Reza Pahlavi fordert in Berlin einen härteren Umgang mit Teheran, eine Influencerin übt milde, aber reichweitenstarke Kritik an Wladimir Putin und an den Tankstellen kennen die Preise wieder nur eine Richtung - das war der Tag:

Das ist passiert: Der iranische Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi ist zu Gast in Berlin und hat Deutschland und Europa aufgefordert, nicht länger auf Diplomatie mit Iran zu setzen. Beschwichtigung gegenüber dem Regime habe "zu nichts geführt". Bei seinem Besuch wurde er nach einem Pressetermin mit roter Flüssigkeit attackiert, mutmaßlich Tomatensoße. Gleichzeitig demonstrierten mehr als 9.000 Menschen für einen Machtwechsel im Iran.

28.02.2026 | 3:13 min

Das ist seine Position: Pahlavi sieht im iranischen Machtapparat keine Reformkräfte und spricht von "Monstern" an der Staatsspitze. Er fordert ein Ende der bisherigen westlichen Iran-Politik und wirbt für einen politischen Umbruch. Treffen mit der Bundesregierung gab es nicht, es fanden aber Gespräche mit Vertretern von SPD und CDU statt.

Was macht den Besuch komplizert: Innerhalb der Opposition ist Pahlavi umstritten. Kritiker wie Cansu Özdemir werfen ihm fehlende demokratische Glaubwürdigkeit und Nähe zu restaurativen Monarchie-Vorstellungen vor. Auch seine Unterstützung westlicher Militäraktionen gegen Iran sorgt für Ablehnung. Pahlavi ist der Sohn des 1979 gestürzten Schahs Mohammad Reza Pahlavi und lebt seit Jahrzehnten im US-Exil. Monarchistische Gruppen sehen ihn als Oppositionsführer, doch wie groß sein Rückhalt in Iran ist, bleibt unklar. Historisch ist die Pahlavi-Dynastie auch in Deutschland ein Symbol für Protest - etwa seit den Demonstrationen 1967, bei denen der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde.

Kritik am Kreml aus ungewohnter Richtung

Das ist passiert: Der Kreml kann in Russland weitgehend unwidersprochen schalten und walten. Jetzt hat die russische Influencerin Viktoria Bonja sich in einem viel beachteten Video jedoch direkt an Wladimir Putin gewandt und Korruption, Misswirtschaft sowie fehlende Nähe zur Bevölkerung kritisiert. Mehr als 24 Millionen Aufrufe zeigen: Die Botschaft trifft einen Nerv. Und Moskau reagierte - Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von "brisanten Themen", an denen gearbeitet werde.

22.04.2026 | 2:13 min

Das ist der Hintergrund: Kritik kommt zunehmend auch aus Kreisen, die bislang als loyal galten. Blogger wie Ilja Remeslo stellen sich offen gegen den Kurs des Kremls - und werden dafür teils hart sanktioniert. Gleichzeitig wachsen die wirtschaftlichen Probleme in Russland. Die Internetbeschränkungen stört die Menschen und die Zustimmung für Putin sinkt auf etwa 66 Prozent - ein Tief seit Kriegsbeginn.

Das steckt dahinter: Politikwissenschaftler Alexander Morosow sieht in der Kritik keine größere Gefahr für den russischen Machtapparat, sondern vor allem Druck vor den anstehenden Wahlen im Herbst. Auffällig ist auch, wie vorsichtig die Kritik formuliert wird: Selbst Bonja spart den Ukraine-Krieg aus und lobt Putin teilweise - ein Hinweis darauf, wie eng die Grenzen des Sagbaren in Russland sind.

Rekordsprung an der Zapfsäule

Das ist passiert: Nach gut zwei Wochen Rückgang ziehen die Spritpreise wieder spürbar an. Super E10 verteuerte sich am Donnerstag zur Mittagszeit im Schnitt um 13,1 Cent pro Liter, Diesel sogar um 14,9 Cent, wie der ADAC mitteilt. Das ist der stärkste bzw. zweithöchste Anstieg seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Auch im Tagesdurchschnitt dürfte sich der Anstieg bemerkbar machen.

Das ist der Hintergrund: Zuvor waren die Preise seit den Hochs rund um Ostern deutlich gesunken - vor allem beim Diesel. Nun könnte der wieder steigende Ölpreis die Trendwende auslösen: Das Nordseeöl Brent crude kletterte zeitweise auf mehr als 106 Dollar pro Fass. Grund sind unter anderem gedämpfte Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs.

Was können wir tun: Die Preise an deutschen Tankstellen bleiben insgesamt hoch - und schwanken stark. Um etwas Geld zu sparen, können Sie jetzt zum Beispiel den eigenen Fahrstil anpassen. Wie das geht, zeigt unser Mima-Service.

23.04.2026 | 3:09 min

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Überraschungsbesuch von Prinz Harry: Prinz Harry ist überraschend mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Mit dem unangekündigten Besuch soll das Bewusstsein für die Ukraine geschärft werden.

23.04.2026 | 0:39 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Der Tag sportlich

Halbfinale im DFB-Pokal: Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg spielen den Endspielgegner für den FC Bayern aus. Die besten Szenen der Partie finden sie morgen früh in unserer ausführlichen Video-Zusammenfassung.

Schlagzeilen

Zahl des Tages

Laut einer Analyse entgehen dem deutschen Einzelhandel jährlich 2.5 Milliarden Euro Umsätze durch chinesische Onlinehändler. Bereits 40.000 Arbeitsplätze sollen dadurch weggefallen sein. 23.04.2026 | 0:35 min

2,5 Milliarden Euro. So viel Umsatz entgeht dem deutschen Einzelhandel durch die chinesische Konkuzzent von Temu und Shein. Der tatsächliche Umsatzausfall für die gesamte Wirtschaft wird doppelt so hoch beziffert. Zu diesen Werten kommt eine Analyse von IW Consult im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE). Der Analyse zufolge sind in Deutschland wegen Temu und Shein bereits mehr als 40.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, die meisten im Einzelhandel.

Gesagt

Wenn die Regierung die gesetzliche Rente kürzt, dann brennt die Hütte. „ Christiane Benner, IG-Metall-Chefin

Kanzler Merz bezeichnete die Rente nur noch als "Basisabsicherung". Die Chefin der größten deutschen Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, drohte mit Streiks. Kritik kam aber auch aus der eigenen Partei.

Kanzler in der Kritik: "Aufhören, Menschen Angst zu machen"

Das sollten Sie sich mal anschauen

Heute wurden die Ergebnisse des World Press Photo Award 2026 bekannt gegeben. Er zeichnet die 42 besten und wichtigsten journalistischen Fotos und Dokumentarfotos des vergangenen Jahres aus.

Heute werden die Ergebnisse des World Press Photo Award 2026 bekannt gegeben. Er zeichnet die 42 besten und wichtigsten journalistischen Fotos und Dokumentarfotos des vergangenen Jahres aus. 23.04.2026 | 1:54 min

Alle Bilder, finden Sie hier: Das sind die Pressefotos des Jahres

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Vom Liebespech verfolgt, zieht Emma mit ihrem Kater und ihrem Hund nach San Francisco. Als sich die beiden Tiere über Nacht in Männer verwandeln, wird Emmas Leben auf den Kopf gestellt. Die US-amerikanische RomCom und Feel-Good-Komödie "Liebe auf 4 Pfoten" präsentiert einen Einfallsreichtum, der im besten Sinne keine Schamgrenzen kennt.

Vom Liebespech verfolgt, zieht Emma mit ihrem Kater und ihrem Hund nach San Francisco. Als sich die beiden Tiere über Nacht in Männer verwandeln, wird Emmas Leben auf den Kopf gestellt. 19.04.2026 | 90:08 min

Rezept des Tages: Erdnuss-Curry mit Hähnchen

Mario Kotaska präsentiert ein asiatisches Gericht: Ein aromatisches Curry mit Kokosmilch, Erdnussbutter und saftigem Hähnchebrustfilet. Das Topping besteht aus Limette, Erdnüssen und Koriander.

23.04.2026 | 5:44 min

Das Rezept finden Sie hier als Download.

Genießen Sie Ihren Abend!

Jan Schneider und das gesamte ZDFheute-Team