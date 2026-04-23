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Panorama

Wettbewerb "World Press Photo": Das sind die Pressefotos 2026

Bilderserie

Wettbewerb "World Press Photo":Das sind die Pressefotos des Jahres

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"Seperated by ICE" wurde als "World Press Photo of the Year" ausgezeichnet. Insgesamt gibt es 42 regionale Gewinner. Eine Auswahl.

Separated by ICE von Carol Guzy, United States, ZUMA Press, iWitness, for Miami Herald
Aid Emergency in Gaza
The Trials of the Achi Women
When Giants Fall
Bondi Beach Terror Attack
Emma the Social Robot
Portland Protests ICE
Milei’s Argentina
Nepal’s Gen Z Uprising

Separated by ICE - Carol Guzy

Das Gewinner-Foto: Verzweifelte Töchter klammern sich an ihren Vater, als Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ihn nach einer Einwanderungsanhörung in New York City festnehmen.

Quelle: Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, for Miami Herald
Announcement of the 2026 World Press Photo Contest winner and finalists

Heute werden die Ergebnisse des World Press Photo Award 2026 bekannt gegeben. Er zeichnet die 42 besten und wichtigsten journalistischen Fotos und Dokumentarfotos des vergangenen Jahres aus.

23.04.2026 | 1:54 min

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Quelle: dpa

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