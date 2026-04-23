Wettbewerb "World Press Photo": Das sind die Pressefotos 2026

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Wettbewerb "World Press Photo":Das sind die Pressefotos des Jahres
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"Seperated by ICE" wurde als "World Press Photo of the Year" ausgezeichnet. Insgesamt gibt es 42 regionale Gewinner. Eine Auswahl.
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