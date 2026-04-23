Sprit wieder deutlich teurer: Rekordsprung am Mittag

Gut 13 Cent rauf - so kräftig legte der Benzinpreis am Mittag noch nie zu, seit die 12-Uhr-Regel gilt. Der ADAC beobachtet eine Trendwende nach den Rückgängen der vergangenen Tage.

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Nach gut zweiwöchigem Rückgang deutet sich bei den Spritpreisen eine Trendwende nach oben an. Am Donnerstag verteuerte sich Superbenzin der Sorte E10 zur Mittagszeit im bundesweiten Durchschnitt um 13,1 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilte. Der Sprung war so stark wie noch nie seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Der Dieselpreis kletterte mit 14,9 Cent sogar noch stärker, hier war es der zweithöchste Anstieg seit Einführung der Regel.

Sowohl vor als auch nach dem Sprung waren Benzin und Diesel deutlich teurer als zur jeweils gleichen Zeit am Mittwoch. Daher sei zu erwarten, dass auch der Tagesdurchschnittspreis am Donnerstag einen Anstieg zeigen werde, hieß es vom ADAC.

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Superbenzin der Sorte E10 hatte sich schon am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt leicht um 0,4 Cent auf 2,063 Euro verteuert. Diesel war noch minimal um 0,4 Cent auf 2,127 Euro pro Liter gefallen.

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Ölpreis steigt wieder

Zuvor hatten die Preise seit den Hochs rund um Ostern kräftig nachgegeben - vor allem bei Diesel. Hintergrund der aktuellen Bewegung könnte der Ölpreis sein: Schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges haben ihn wieder deutlich nach oben getrieben. Der Preis für das Nordseeöl Brent kletterte am Donnerstag in der Spitze auf über 106 Dollar je Fass.

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Quelle: dpa, Reuters