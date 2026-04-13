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Politik
Deutschland

Benzin und Diesel: So setzt sich der Spritpreis zusammen

Benzin und Diesel an Tankstellen:So setzt sich der aktuelle Spritpreis zusammen

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Der Spritpreis in Deutschland bleibt hoch, die erhoffte Entlastung trotz der 12-Uhr-Regel ist ausgeblieben. Wie sich die Kosten für Benzin und Diesel aktuell zusammensetzen.

Entlastungspaket-Koalition

Um die Spritpreise zu senken, soll es nach den Plänen der Bundesregierung befristet für zwei Monate eine Senkung der Energiesteuer geben.

13.04.2026 | 3:15 min

Auch nach den Rückgängen der vergangenen Woche ist Sprit noch sehr teuer. Doch wie setzt sich der Preis an der Zapfsäule zusammen? Der ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer schlüsselt die Werte auf:

Super E10

Ein Liter des günstigsten gängigen Benzins Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,10 Euro. Das lässt sich in vier Komponenten aufteilen:

  • 65,5 Cent sind auf die Mineralöl- und Ökosteuer
  • 33,5 Cent kommen durch die Mehrwertsteuer hinzu
  • 15,7 Cent macht der CO2-Preis aus
  • 95,3 Cent sind die Kosten für Rohstoff, Aufbereitung, Transport, Verkauf und Ähnliches sowie der Gewinn der Mineralölindustrie

Preise von Kraftstoffen und Öl
:So viel kostet das Tanken von Benzin und Diesel aktuell

Durch den Iran-Krieg sind die Spritpreise stark gestiegen, die Lage an der Straße von Hormus ist trotz Waffenruhe unsicher. Wie wirkt sich das auf Spritkosten und Ölpreis aus?
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
mit Video23:30
Eine Tankstelle bei Nacht, darüber eine Grafik zu den Spritpreisen in Deutschland
Grafiken

Diesel

Ein Liter Diesel kostete am Sonntag 2,29 Euro. Hier ist der Steueranteil kleiner, der Anteil der Wirtschaft dafür deutlich größer.

  • 47,0 Cent sind auf die Mineralöl- und Ökosteuer
  • 36,6 Cent kommen durch die Mehrwertsteuer hinzu
  • 17,3 Cent macht der CO2-Preis aus
  • 128,3 Cent sind die Kosten für Rohstoff, Aufbereitung, Transport, Verkauf und Ähnliches sowie der Gewinn der Mineralölindustrie

Rekord beim Mittagssprung: Spritpreise steigen wieder

Insgesamt hält Laberer die Spritpreise derzeit für zu hoch. Am Montagmittag lagen sie im bundesweiten Schnitt nach dem mittäglichen Sprung über dem Preis zum selben Zeitpunkt am Vortag. Auch die Sprünge zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr waren mit 12,5 Cent pro Liter Diesel und 11,4 Cent bei Super E10 die höchsten seit Einführung der 12-Uhr-Regel.

Was tun gegen die hohen Energiepreise? Die Antworten der Bundesregierung fallen unterschiedlich aus.

Die Bundesregierung will gegen die hohen Energiepreise vorgehen. Bei den Vorstellungen über die richtigen Maßnahmen lagen die Meinungen aber auseinander.

10.04.2026 | 1:44 min

Vor dem Sprung war E10 noch minimal billiger als zum Vortageszeitpunkt, danach lag der Kraftstoff mit 2,181 Euro pro Liter um 1,7 Cent über dem Vortageswert. Auch Diesel war vor dem Sprung um Cent-Bruchteile billiger als am Sonntag, danach mit 2,385 Euro aber 2,1 Cent teurer.

Hintergrund des Anstiegs dürfte der nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und Iran wieder deutlich höhere Ölpreis sein. Davor hatten die Spritpreise mehrere Tage teils deutlich nachgegeben, nachdem der Ölpreis zwischenzeitlich gefallen war.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa ZDFheute live am 13.04.2026 ab 12:30 Uhr und heute Xpress am 12.04.2026 ab 10:20 Uhr.
Themen
EnergiekriseBundesregierung

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