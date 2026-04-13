Benzin und Diesel: So setzt sich der Spritpreis zusammen

Der Spritpreis in Deutschland bleibt hoch, die erhoffte Entlastung trotz der 12-Uhr-Regel ist ausgeblieben. Wie sich die Kosten für Benzin und Diesel aktuell zusammensetzen.

So setzt sich der aktuelle Spritpreis zusammen

Um die Spritpreise zu senken, soll es nach den Plänen der Bundesregierung befristet für zwei Monate eine Senkung der Energiesteuer geben. 13.04.2026 | 3:15 min

Auch nach den Rückgängen der vergangenen Woche ist Sprit noch sehr teuer. Doch wie setzt sich der Preis an der Zapfsäule zusammen? Der ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer schlüsselt die Werte auf:

Super E10

Ein Liter des günstigsten gängigen Benzins Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,10 Euro. Das lässt sich in vier Komponenten aufteilen:



65,5 Cent sind auf die Mineralöl- und Ökosteuer

33,5 Cent kommen durch die Mehrwertsteuer hinzu

15,7 Cent macht der CO2-Preis aus

95,3 Cent sind die Kosten für Rohstoff, Aufbereitung, Transport, Verkauf und Ähnliches sowie der Gewinn der Mineralölindustrie

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Diesel

Ein Liter Diesel kostete am Sonntag 2,29 Euro. Hier ist der Steueranteil kleiner, der Anteil der Wirtschaft dafür deutlich größer.



47,0 Cent sind auf die Mineralöl- und Ökosteuer

36,6 Cent kommen durch die Mehrwertsteuer hinzu

17,3 Cent macht der CO2-Preis aus

128,3 Cent sind die Kosten für Rohstoff, Aufbereitung, Transport, Verkauf und Ähnliches sowie der Gewinn der Mineralölindustrie

Rekord beim Mittagssprung: Spritpreise steigen wieder

Insgesamt hält Laberer die Spritpreise derzeit für zu hoch. Am Montagmittag lagen sie im bundesweiten Schnitt nach dem mittäglichen Sprung über dem Preis zum selben Zeitpunkt am Vortag. Auch die Sprünge zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr waren mit 12,5 Cent pro Liter Diesel und 11,4 Cent bei Super E10 die höchsten seit Einführung der 12-Uhr-Regel.

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Vor dem Sprung war E10 noch minimal billiger als zum Vortageszeitpunkt, danach lag der Kraftstoff mit 2,181 Euro pro Liter um 1,7 Cent über dem Vortageswert. Auch Diesel war vor dem Sprung um Cent-Bruchteile billiger als am Sonntag, danach mit 2,385 Euro aber 2,1 Cent teurer.

Hintergrund des Anstiegs dürfte der nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und Iran wieder deutlich höhere Ölpreis sein. Davor hatten die Spritpreise mehrere Tage teils deutlich nachgegeben, nachdem der Ölpreis zwischenzeitlich gefallen war.

Quelle: dpa