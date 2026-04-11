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Wirtschaft

Energiekrise: Verkehrsverbände richten Brandbrief an Merz

Folgen der hohen Energiepreise:Hilfe gefordert: Verkehrsverbände richten Brandbrief an Merz

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Wegen der Energiekrise fürchten viele Verkehrsverbände eine Pleitewelle. In einem Brief fordern sie die Bundesregierung zu schnellerem Handeln gegen die gestiegenen Preise auf.

Spritpreise in Bayern am 10.4.2026 nach Waffenstillstand im Iran-Krieg. Nur langsam sinkende Spritpreise. Treibstoffkosten bleiben hoch. Explodierende Spritpriese wegen Iran Krieg dauern an. Benzinpreise an einer Tankstelle in Muenchen.

Mehrkosten infolge des Irankriegs setzen Speditionen unter Druck. Aufträge fallen weg und Verbraucher spüren Folgen im Alltag. Die Branche blickt sorgenvoll in die Zukunft.

11.04.2026 | 2:33 min

Mehrere Verbände des Verkehrsgewerbes haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem offenen Brief zu schnellem Handeln in der Kostenkrise aufgerufen. Steigende Energie- und Betriebskosten sowie wachsender wirtschaftlicher Druck brächten zahlreiche Unternehmen an den Rand ihrer Existenz, warnten sie.

Betroffen seien insbesondere Speditionen, Logistikunternehmen, der Straßengüterverkehr sowie Bus-, Taxi- und Mietwagenbetriebe. Bereits jetzt komme es vermehrt zu Betriebsaufgaben und Insolvenzen.

Mit Ausbruch des Iran-Krieges und der daraus resultierenden Ölkrise sehen sich die von uns vertretenen Branchen mit unüberbrückbaren Herausforderungen konfrontiert.

Brief der Wirtschaftsverbände

Die Verbände sehen Versorgung, Mobilität und Arbeitsplätze gefährdet.

Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, verlässt eine Bundestagssitzung.

Finanzminister Klingbeil fordert staatliche Eingriffe zur Senkung der Spritpreise. Er spricht sich für steuerliche Entlastungen sowie einen Preisdeckel für Benzin und Diesel aus.

11.04.2026 | 0:27 min

Kritik an zu langsamen Reaktionen der Bundesregierung

Scharfe Kritik übten sie an der Bundesregierung: Notwendige Entscheidungen kämen zu langsam voran, vorhandene Maßnahmen würden nicht umgesetzt. Das Wirtschafts- und das Finanzministerium müssten aus der Auseinandersetzung in die politische Verantwortung wechseln.

Tankstellenpreise für E5 im Tagesverlauf

ZDFheute Infografik

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Auch dem Verkehrsministerium schreiben sie eine Schlüsselrolle zu und fordern mehr Engagement. Konkret verlangen die Verbände unter anderem niedrigere Energie- und Stromsteuern, die Abschaffung der CO2-Doppelbelastung im Straßengüterverkehr sowie kurzfristige Entlastungen wie Preisdeckelungen oder Ausgleichszahlungen.

30.01.2026, Berlin: Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, gibt in der 57. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2026 ab.

Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert Vorschläge der SPD für Entlastungen wegen hoher Energiepreise scharf. Nun gerät sie selbst unter Druck, auch aus der eigenen Partei.

10.04.2026 | 2:14 min

"Die Zeit des Zögerns ist vorbei", heißt es in dem Schreiben. Ohne rasche Maßnahmen drohe eine Insolvenzwelle mit erheblichen Folgen für Wirtschaft und Versorgung. Es gehe um das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.

Preise für Benzin und Diesel
:Tankkosten aktuell: Die Spritpreise sinken deutlich

Durch den Iran-Krieg sind die Spritpreise stark gestiegen, die Lage an der Straße von Hormus ist trotz Waffenruhe unsicher. Wie wirkt sich das auf Spritkosten und Ölpreis aus?
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
mit Video1:31
Eine Tankstelle bei Nacht, darüber eine Grafik zu den Spritpreisen in Deutschland
Grafiken
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 11.04.2026 ab 00:15 Uhr.
Themen
EnergiekriseSchwarz-rote KoalitionInflation

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  3. Ein Schild mit der Aufschrift Bundeskartellamt hängt am Haupteingang des Bundeskartellamts. (Archiv)

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    von Leon Fried
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