Energiekrise: Verkehrsverbände richten Brandbrief an Merz

Folgen der hohen Energiepreise:Hilfe gefordert: Verkehrsverbände richten Brandbrief an Merz
Wegen der Energiekrise fürchten viele Verkehrsverbände eine Pleitewelle. In einem Brief fordern sie die Bundesregierung zu schnellerem Handeln gegen die gestiegenen Preise auf.
Mehrere Verbände des Verkehrsgewerbes haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem offenen Brief zu schnellem Handeln in der Kostenkrise aufgerufen. Steigende Energie- und Betriebskosten sowie wachsender wirtschaftlicher Druck brächten zahlreiche Unternehmen an den Rand ihrer Existenz, warnten sie.
Betroffen seien insbesondere Speditionen, Logistikunternehmen, der Straßengüterverkehr sowie Bus-, Taxi- und Mietwagenbetriebe. Bereits jetzt komme es vermehrt zu Betriebsaufgaben und Insolvenzen.
Die Verbände sehen Versorgung, Mobilität und Arbeitsplätze gefährdet.
Kritik an zu langsamen Reaktionen der Bundesregierung
Scharfe Kritik übten sie an der Bundesregierung: Notwendige Entscheidungen kämen zu langsam voran, vorhandene Maßnahmen würden nicht umgesetzt. Das Wirtschafts- und das Finanzministerium müssten aus der Auseinandersetzung in die politische Verantwortung wechseln.
ZDFheute Infografik
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Auch dem Verkehrsministerium schreiben sie eine Schlüsselrolle zu und fordern mehr Engagement. Konkret verlangen die Verbände unter anderem niedrigere Energie- und Stromsteuern, die Abschaffung der CO2-Doppelbelastung im Straßengüterverkehr sowie kurzfristige Entlastungen wie Preisdeckelungen oder Ausgleichszahlungen.
"Die Zeit des Zögerns ist vorbei", heißt es in dem Schreiben. Ohne rasche Maßnahmen drohe eine Insolvenzwelle mit erheblichen Folgen für Wirtschaft und Versorgung. Es gehe um das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.
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