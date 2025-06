Update am Abend: Genf, grüner Stahl und Gewässer - der Tag

Guten Abend,

Iran sei am Zug, mahnt der deutsche Außenminister Johann Wadephul ebenfalls vor dem Treffen und fordert eine "ernsthafte Bereitschaft" Teherans, "auf jede Anreicherung von nuklearem Material zu verzichten, was in Richtung einer atomaren Bewaffnung gehen könnte". Die Agentur Reuters zitiert einen Vertreter Irans, man sei zwar bereit, grundsätzlich über eine Begrenzung zu sprechen. Eine Reduzierung auf Null komme aber nicht infrage.

ArcelorMittal stoppt Pläne für grünen Stahl

Knapp 1,3 Milliarden Euro Fördergeld hatten der Bund und das Land Bremen ArcelorMittal in Aussicht gestellt, um die klimafreundliche Stahlproduktion anzuschieben. Allein: Der Konzern stoppt entsprechende Pläne für die Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt. Man könne die Projekte "leider nicht weiterverfolgen". Grund seien die Marktsituation und mangelnde Wirtschaftlichkeit.

Weltflüchtlingstag: Die vergessene Krise im Sudan

Der Schutz von Flüchtlingen kommt vielerorts zu kurz, warnen viele Hilfsorganisationen heute zum Weltflüchtlingstag. Auch fehle es an ausreichend Mitteln zur Versorgung und Integration. Im Schatten anderer Konflikte vollzieht sich derweil im Sudan die nach UNHCR-Angaben größte Vertreibungskrise. Der Krieg in dem Land hat katastrophale Folgen für Millionen Menschen, die Weltgemeinschaft nimmt davon kaum Notiz. Ein aktueller Bericht von "Ärzte ohne Grenzen" gibt Einblicke:

Liste des Tages

Die gute Nachricht zuerst: Deutsche Badegewässer haben eine Top-Qualität . Das geht aus der jährlichen Analyse der Europäischen Umweltagentur EEA hervor. Auch Europaweit sind die Daten erfreulich: 96 Prozent der Badestellen in Seen, Flüssen und Küstengewässern erfüllen die Mindeststandards, 85 Prozent sind sogar "ausgezeichnet". "Die Europäer können in der überwiegenden Mehrheit der EU-Badeorte ohne Bedenken schwimmen", erklärt EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall.

Anders sieht es bei der Wassermenge aus. Wegen geringer Niederschläge und sinkender Pegelstände schränken in Deutschland viele Kommunen und Kreise in diesen Tagen die Wasserentnahme vor allem aus Oberflächengewässern ein - aktuell etwa im Bereich der Spree. Der BUND warnt jüngst zudem in einer Studie: In gut der Hälfte der Städte und Landkreise werde mehr Grundwasser entnommen, als sich natürlich nachbilden kann. Es gelte, mehr Wasser zu sparen und es besser zu verteilen. Alle müssten zudem "einen fairen Preis bezahlen". Derzeit gebe es Großverbraucher, die Wasser sogar kostenlos beziehen dürften.