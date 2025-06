Wetter am Wochenende: Noch mehr Hitze und es drohen Unwetter

Die Hitze der vergangenen Tage bleibt uns auch am Wochenende erhalten - erstmal. Das lässt die Waldbrandgefahr stark steigen. Auch mit Unwettern muss gerechnet werden.

Am Wochenende wird es noch heißer als die vergangenen Tage schon waren: In Deutschland können bis zu 37 Grad erreicht werden, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Starke Hitze vor allem entlang des Rheins

Zum Start des Wochenendes, am meist sonnigen und trockenen Samstag, gibt es Höchstwerte zwischen 25 Grad in Vorpommern und 33 Grad, bestätigt Dieter Bayer von der ZDF-Wetterredaktion:

Die hohen Temperaturen werden vor allem entlang des Rheins erreicht: von der Schweiz bis in die Niederlande. „ Dieter Bayer, Diplom-Meteorologe

Spitzenwerte von 31 bis 37 Grad könnten am Sonntag möglich sein, vor allem im Südwesten laut DWD, insbesondere an Rhein und Mosel, und dazu gibt es viel Sonne.

Wer der Hitze innerhalb Deutschlands entfliehen möchte, findet wohl nur in den Hochlagen der Gebirge, auf den Nord- und Ostseeinseln sowie an der Grenze zu Dänemark Höchstwerte unter 30 Grad vor. „ Tobias Reinartz, DWD-Meteorologe

Bei Aufenthalt im Freien müsse man bei den hohen Temperaturen auf genügend alkoholfreie Getränke und ausreichend Sonnenschutz achten, so der DWD. Bei direkter Sonnenbestrahlung zwischen 11 und 14 Uhr sei die Sonnenbrandgefahr besonders hoch.

Waldbrandgefahr, Starkregen und Gewitter

Wegen der Trockenheit steigt auch weiter die Waldbrandgefahr in Deutschland. Vor allem im Nordosten und in der Mitte wird am Sonntag die Höchststufe erreicht.

Allerdings schlägt ab Sonntagabend das Wetter um: Bereits am Nachmittag wird im äußersten Westen mit vereinzelten Gewittern gerechnet.

In der Nacht zum Montag drohen im Westen Unwetter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel, vor allem aber am Montag selbst im Süden und Osten. Das wirke sich dann auch auf die Gefahr von Waldbränden aus, so Diplom-Meteorologe Bayer:

Nach den Gewittern sinkt die Waldbrandgefahr wieder deutlich. „ Dieter Bayer, ZDF-Wetterredaktion

Entspannung beim Wetter ab Montag

Nach den Gewittern weht kühlere Luft. Der Sommer geht trotzdem warm weiter: Zum Wochenbeginn erreichen die Höchstwerte nur noch 21 bis 24 Grad im Nordwesten, sonst 24 bis 30 Grad.

Am Dienstag ist, laut Prognose, die Unwetterlage dann vorbei: "Nur im Norden gibt es noch etwas Regen, sonst sommerliches Wetter mit viel Sonne."

Es werden dann noch 18 bis 29 Grad erwartet - für die Jahreszeit angemessene Temperaturen. „ Dieter Bayer, Diplom-Meteorologe

Auch 2025 wohl zu heißer Sommer

Die langfristigen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes deuten auch für 2025 darauf hin, dass es ein zu warmer Sommer wird. Das ergäben die Vergleiche zwischen den aktuellen Wetterdaten und denen aus dem Zeitraum 1961 bis 1990, als das Temperaturgeschehen von menschlichen Einflüssen noch relativ ungestört war, erläutert Bayer.

Da eine Abkühlung der Werte aufgrund der bestehenden Umwelteinflüsse nicht absehbar sei, könnten ähnliche und auch höhere Hitzewerte auch in den nächsten Wochen erreicht werden.

Vergangenen Sommer lag die höchste gemessene Tagestemperatur bei 36,5 Grad - gemessen im August. Im Hitzerekordjahr 2023 hatte dieser Wert bei 38,8 Grad gelegen, und 2022 sogar bei 40,1 Grad, gemessen in Hamburg am 20. Juli.

Wenn wir die 37 Grad an diesem Wochenende tatsächlich erreichen, wäre damit die Rekordtemperatur von 2024 schon jetzt gerissen. „ Dieter Bayer, ZDF-Wetterredaktion

