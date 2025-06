Wasserknappheit: Grundwasserlage in immer mehr Regionen kritisch

In vielen Regionen Deutschlands droht Wasserknappheit. Einer der vielen Gründe: Übernutzung durch Feldwässerung.

Gut der Hälfte der Städte und Landkreise in Deutschland droht laut einer aktuellen Studie Wasserknappheit . Ein struktureller sogenannter Grundwasserstress liege vor, wenn mehr als ein Fünftel des sich jährlich neu bildenden Grundwassers entnommen wird, erklärte Robert Lütkemeier, Erstautor der Studie. 201 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten übernutzten in dieser Weise das Grundwasser.

In 94 Landkreisen seien die Grundwasserstände in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, ergänzte der Leiter des Forschungsfelds Wasser und Landnutzung am Frankfurter Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). Die Forscher bezeichneten dies als akuten Grundwasserstress. Das ISOE hat die Überblicksstudie im Auftrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erstellt.