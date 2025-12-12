Update am Abend: Hybride Attacken, Trump frustriert, Billigpakete

Guten Abend,

Cyberattacken, Drohnenflüge, Fake-News-Kampagnen - die Beobachtung ist nicht ganz taufrisch, dass auch Deutschland mit hybriden Angriffen konfrontiert ist, Tendenz steigend. Man beobachte seit geraumer Zeit eine "massive Zunahme" solcher "Aktivitäten durch Russland", erklärt heute das Außenministerium und nennt zwei konkrete Fälle: einen Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung durch russische Hacker im vergangenen Jahr sowie systematische Desinformationskampagnen während der letzten Bundestagswahl und danach.

Hinter beidem stecke klar der russische Militärgeheimdienst GRU, sagt ein Sprecher des Ministeriums, es gebe "vollkommen harte Beweise". Russland bedrohe "ganz konkret unsere Sicherheit". Moskaus Botschafter sei ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Von Gegenmaßnahmen ist die Rede - konkreter wird die Regierung nicht. Die Einbestellung des Botschafters könne da nur der erste Schritt gewesen sein, berichtet Hauptstadt-Korrespondent Lars Bohnsack in der Sendung heute in Deutschland:

Ukraine-Friedensplan: Trump "frustriert"

Zeitverschwendung - mit dieser Begründung hatte US-Präsident Donald Trump im Oktober schon ein angedachtes Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest verworfen. Ob es in den kommenden Tagen zu Ukraine-Gesprächen zwischen Europäern und den USA kommt, ist ebenso offen. Man würde nur daran teilnehmen, "wenn wir glauben, dass es gute Chancen gibt". Ansonsten wolle man keine Zeit verschwenden. Nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Gespräche am Wochenende und ein Treffen am Montag vorgeschlagen - dann mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Ihr Chef sei es leid, dass Treffen nur um der Treffen willen stattfänden und sei zudem "äußerst frustriert über beide Seiten dieses Krieges", sagt indes Trump-Sprecherin Karoline Leavitt. Auf dem Tisch des Präsidenten soll derzeit die Antwort der Ukraine auf den US-Friedensplan liegen. Inhaltlich geht Leavitt nicht weiter darauf ein - Trump sei darüber informiert, heißt es lediglich. Aus ukrainischer Perspektive besonders strittig sind die darin vorgeschlagenen Gebietsabtretungen. Da gebe es in Kiew "noch viele Fragen", berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung heute im ZDF-Morgenmagazin.

Und selbst wenn es der Ukraine, den USA und Europa gelingen sollte, sich zu verständigen - die "ganz große Frage" sei, wie Russland sich verhalte, sagt der Ex-Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im Morgenmagazin. Und da sehe er "Null Komma Null Bereitschaft" für einen Kompromiss.

Die USA schlagen Selenskyj zufolge unter anderem eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone vor. Was das für die Ukraine bedeuten würde - die Analyse mit Militärexperte Julian Werner in unserem Podcast "Militär & Macht".

Iran: Friedensnobelpreisträgerin festgenommen

Im Iran haben Sicherheitskräfte die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi und weitere Aktivistinnen festgenommen. Auch weitere bekannte Kritiker wie die politische Aktivistin Sepideh Gholian seien in Gewahrsam, heißt es in einer Mitteilung, die auf dem X-Konto der Friedensnobelpreisträgerin veröffentlicht wurde, sowie von iranischen Menschenrechtlern. Die Festnahme soll bei einer Trauerfeier stattgefunden haben.

Bei der Handball-WM kämpfen die deutschen Frauen heute um den Einzug ins Endspiel. Gegner Frankreich dürfte ein harter Brocken werden - wie das DHB-Team können auch die Französinnen auf eine starke Defensive bauen. Unser Autor Erik Eggers verrät, worauf es ankommen wird, um den ersten Pflichtspielsieg seit 2005 gegen den Nachbarn aus dem Westen zu erringen.

Der vorletzte Bundesliga-Spieltag des Jahres startet um 20:30 Uhr mit dem Duell Union Berlin gegen RB Leipzig. Die Gäste sind aktuell auf Champions-League-Kurs, Berlin droht dagegen nach den Rückschlägen gegen Heidenheim und Wolfsburg ein Weihnachtsfest in der Nähe der Abstiegsplätze.

Drei Euro Abgabe pro Päckchen - die Europäische Union erhöht im Kampf gegen Billig-Paketlieferungen die Einfuhrkosten. Bislang können Pakete mit einem Warenwert von bis zu 150 Euro zollfrei in die Staatengemeinschaft eingeführt werden - ab kommendem Sommer soll mit der Zollbefreiung Schluss sein. Dann sind drei Euro Abgabe fällig, wie die EU-Finanzminister beschlossen. Die Maßnahme zielt vor allem auf chinesische Online-Händler wie Shein oder Temu. Laut EU-Kommission stieg die Zahl der kleinen Warenpakete mit geringem Wert deutlich - 2024 kamen täglich rund zwölf Millionen Päckchen an - deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. Mehr als 90 Prozent stammten demnach aus China.

Fallschirm-Fail in 4.600 Meter Höhe: Während eines geplanten Gruppen-Stunts verfängt sich der Rettungsfallschirm eines australischen Skydivers am Flugzeug-Heck. Er überlebt den Vorfall, die Maschine landet sicher.

Großer Geschmack, kleiner Preis: Wie kann ein bezahlbares Weihnachtsmenü aussehen in Zeiten, in denen alles teurer wird? ZDF-Reporterin Anja Heyde holt sich Rat aus dem Oberstufenzentrum Gastgewerbe in Berlin, einer Ausbildungseinrichtung für die Branche. Zwei Koch-Azubis stellen unkomplizierte vier Gänge zum Preis von einem vor. Dann mal ran ans Nachkochen:

