Update am Morgen: Wie schön war doch das Sommerloch!

Guten Morgen,

Ferien, Sonne, Sommerloch. Es gab Zeiten, zugegebenermaßen ziemlich lang her, da hieß das für uns Journalisten: gähnende Langeweile. Die Politik in Berlin machte Pause, die Fußball-Bundesliga auch, sogar die EU-Kommission in Brüssel schloss drei Wochen lang ihren Pressesaal zu. Die Nachrichtensendungen berichteten über Politiker der dritten Reihe, deren Namen man noch nie gehört hatte.

Bis - mit schöner Regelmäßigkeit - das "Sommerlochtier" auftauchte. Der berühmteste Vertreter dieser Spezies ist wohl Sammy, der Brillenkaiman. 1994 machte sein Besitzer mit dem 80-Zentimeter-Alligator an der Leine (!) einen Ausflug zu einem Baggersee in der Nähe von Neuss. Sammy riss sich los, verschwand im See und wurde innerhalb weniger Tage zum internationalen Medienstar oder besser gesagt zum "Ungeheuer von Loch Neuss". Der See wurde abgesperrt, Taucher, Feuerwehr, Reporterinnen, Lokalpolitiker: Alle suchten nach dem "Killer-Kaiman", als ob Deutschland keine anderen Sorgen hätte.

Das Sommerlochtier gab es auch in der Variante des Problem-Bären Bruno, in Gestalt der Kuh Yvonne (ja - die herzzerreißende Geschichte eines für die Schlachtung vorgesehenen braun-weißen Hausrindes, das 2011 von der Weide ausbüxte und sich monatelang in bayrischen Wäldern durchschlug) oder der Löwin von Kleinmachnow, die vermutlich doch nur ein Wildschwein war.

Alle Sommerlochtier-Geschichten haben die Gemeinsamkeit, dass die tagelange Suche jede Menge Drama lieferte, jeder Tag eine neue Wendung nahm und die Geschichten zumeist ein Happy End hatten.

Und heute? Kein Sommerlochtier weit und breit. Stattdessen: Politikerrücktritt wegen überraschender Leihmutterschaft, darauffolgende Berliner Turbulenzen wegen verkorkster Nachbesetzung, islamistischer Anschlag in Berlin, eine in Panik geratene EU wegen Migranten-Ansturms und schließlich eine mit Sprengstoff beladene Drohne in Leipzig. Sondersitzungen in Berlin und Brüssel, Politiker, die ihren Urlaub unterbrechen.

heute in europa vom 06.08.2026 ab 16 Uhr. 06.08.2026 | 1:59 min

Und der Sommer selbst liefert auch jede Menge Schlagzeilen. Extreme Hitze, Trockenheit, versiegende Flüsse, in denen jeder Brillenkaiman sofort entdeckt werden würde.

Sehnen Sie sich auch nach ein bisschen Langeweile, nach einer kurzen Pause im Nachrichtenstrom? Dann nehmen Sie doch Ihren Alligator mal mit an den Baggersee oder halten Sie Ausschau, ob Ihnen beim Spaziergang nicht doch ein mysteriöses wildes Tier begegnet?

Ich hätte es gern zurück, wenigstens ein klitzekleines Sommerloch.

Einen schönen Tag wünscht

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin

Was im Nahen Osten passiert ist

Verletzte bei Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien: Bei Angriffen jemenitischer Huthi-Rebellen sind nach Angaben des saudi-arabischen Militärs in Saudi-Arabien elf Zivilisten verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. Die Angriffe ereigneten sich demnach in der südlichen Region Nadschran nahe der Grenze zum Jemen. Die Angriffe erfolgten nur kurz nach einer massiven Zuspitzung der Kämpfe zwischen der von Iran unterstützten Huthi-Miliz und den Regierungstruppen im Jemen.

Trump sagt, er denkt, der Krieg ende ziemlich bald: US-Präsident Trump geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden könnte. "Ich denke nicht, dass sie noch lange durchhalten können", sagt er mit Blick auf Iran vor Reportern im Oval Office. Auf die Frage, ob eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus erreicht worden sei, sagt Trump, er sei in Verhandlungen eingebunden. "Es könnte bald sein." Auffällig ist, dass der Präsident anders als in den vergangenen Tagen keinen Wochentag für ein mögliches Abkommen mehr nennt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukrainisches Abwehrsystem ist "Champions-League der Technologie": Die Entwicklung von Abwehrsystemen gegen ballistische Raketen sei herausfordernd, so Militärexperte Hoffmann bei ZDFheute live. Bis das neue von der Ukraine entwickelte System "Freyja" eingesetzt werden könne, werde es noch eine Weile dauern.

Mehrheit der Ukrainer hat wenig Vertrauen in Selenskyj: Ex-Armeechef Walerij Saluschnyj genießt einer Umfrage zufolge das meiste Vertrauen der Ukrainer. Auf den Plätzen zwei und drei landeten der erst kürzlich entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie der Kommandeur der Drohnen-Streitkräfte, Robert Browdy. Präsident Wolodymyr Selenskyj landete in der Umfrage des Umfrageinstituts "Sozis" auf dem sechsten Rang.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch passiert

Pop-Up Schwimmpool vor Berliner Volksbühne / Demo für Menschen mit der Erkrankung ME/CFS / Außerordentliche Hauptversammlung Thyssen-Krupp zur Abspaltung der Material-Sparte 07.08.2026 | 0:44 min

Außerordentliche Hauptversammlung der Thyssenkrupp AG: Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen der Abspaltung des Werkstoffhändlers und Lieferkettendienstleisters TK Accelis (vormals thyssenkrupp Materials Services) zustimmen. Das Segment soll im Wege einer Abspaltung als eigenständiges Unternehmen aufgestellt werden und an die Börse geführt werden.

Sport

Setzt Wellbrock seine Medaillenjagd in Paris fort? Bei den Sprintrennen kann Florian Wellbrock am Freitag seine Medaillenjagd in den Freiwasser-Wettbewerben der Schwimm-EM fortsetzen. Gelingt ihm nach Gold über 10 und 5 Kilometer auch über die Sprint-Distanz von 3 Kilometern ein Coup? Die Entscheidung mit den Knockout-Rennen ab 11:05 Uhr hier im ZDF-Livestream.

Quo vadis Hertha BSC? Finanziell am Krückstock und personell ausgeblutet startet der Hauptstadtklub in die neue Spielzeit. Der Berliner Traditionsklub eröffnet am Abend beim Auswärtsspiel in Bochum die Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga.

Tour de France nimmt Fahrt auf: Bei der Tour de France der Frauen geht es ab Mittag erstmals rauf auf den legendären Mont Ventoux. Wer sich auf dem fast 16 Kilometer langen Schlussanstieg behauptet, wird ein gehöriges Wörtchen im Kampf um den Gesamtsieg der Radrundfahrt mitreden.

Zahl des Tages

Mehr als 1,4 Millionen Menschen leben einem Datenmodell der ME/CFS Research Foundation zufolge Ende 2025 in Deutschland mit Long Covid oder ME/CFS. Darauf will heute die "LiegendDemo" aufmerksam machen, die bundesweit Demonstrationen für Menschen mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom organisiert.

Die Demonstrierenden legen sich dabei an öffentlichen Plätzen auf den Boden - um auf das Schicksal der Betroffenen aufmerksam zu machen. Die Veranstalter fordern eine bessere Versorgung, mehr Forschung und mehr Aufklärung zu Long Covid und ME/CFS.

Gesagt

Den Namen "Jimmy Wales" kennen Sie vielleicht nicht, aber Sie haben sicherlich schon einmal auf der von ihm mitbegründeten Internet-Seite geschmöckert. 2001 gründete Wales zusammen mit Larry Sanger die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Heute wird der Unternehmer 60 Jahre alt - nach eigenen Angaben, denn auf offiziellen Dokumenten lässt sich auch der 8. August als Geburtsdatum finden.

Null Information ist besser als irreführende oder falsche Information. „ Jimmy Wales, Mitbegründer von Wikipedia

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.08.2026 | 1:44 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag halten sich im Norden viele Wolken, aus denen es aber nur selten etwas nieselt. Südlich der Mittelgebirge scheint häufig die Sonne - teils von einem wolkenlosen Himmel. An und in den Alpen kann es am Nachmittag einzelne Hitzegewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad an der Nordsee und 30 Grad am Oberrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch