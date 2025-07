Update am Abend: Milliarden, Masken, Marsch zum Pub - der Tag

Guten Abend,

"Wir investieren so stark wie noch nie zuvor", lobt die Regierung ihr Zahlenwerk - für die Opposition ist es "ohne Mut" und "Zukunft", schlicht ein "Schuldenberg" oder mit Blick auf die Verteidigungsausgaben "Wahnsinn". 81.781.749.000 Euro neue Schulden will die Koalition allein in diesem Jahr machen - in Worten: knapp 82 Milliarden. Nur im Kernhaushalt. Hinzu kommen mehr als 61 Milliarden aus dem Infrastruktur- und Klima-Sonderetat und dem Bundeswehr-Sondervermögen.

Finanzminister Lars Klingbeil verteidigt heute in erster Lesung im Bundestag den Gesetzestext: Die Regierung gehe nun das an, "was jahrelang vernachlässigt wurde". Die Bürger sollten merken, dass etwa Schlaglöcher beseitigt, Schultoiletten modernisiert, Brücken und Bahn saniert oder Glasfaserkabel verlegt würden. Insgesamt 115 Milliarden Euro wolle der Bund allein in diesem Jahr investieren.

Nicht nur von der Opposition, auch von Sozialverbänden und der Wirtschaft kommt Kritik. Ein Bündnis aus Verbänden wie dem Paritätischen Gesamtverband, der Caritas, dem Roten Kreuz, dem BUND oder Verdi fordert mehr soziale und ökologische Investitionen. Der "gesellschaftliche Zusammenhalt" müsse gestärkt werden. Die Industrie- und Handelskammern mahnen eine "kluge" Nutzung der zusätzlichen Ausgaben und "strukturelle Reformen" an. Nur so ließe sich die Wirtschaft stärken und die künftige Schuldenlast "tragfähig absichern".

Berlin wirft China Lasereinsatz gegen Flieger vor

Der chinesische Botschafter muss heute zum Rapport ins Auswärtige Amt - Grund: Nach Regierungsangaben nimmt ein chinesisches Kriegsschiff während der EU-Mission gegen die Huthi-Miliz im Roten Meer ein deutsches Aufklärungsflugzeug per Laser ins Visier. Die Gefährdung des Personals und die Störung des Einsatzes seien "vollkommen inakzeptabel".

Das sogenannte "fliegende Auge" werde von einem zivilen Dienstleister betrieben, es sei jedoch Bundeswehrpersonal an Bord, so das Ministerium. Der Einsatzflug sei nach dem Vorfall abgebrochen worden, das Flugzeug habe sicher landen können. Zudem sei das chinesische Kriegsschiff zuvor schon mehrfach in dem Seegebiet angetroffen worden. Berichten zufolge soll sich der Vorfall Anfang Juli ereignet haben.

Masken-Affäre beschäftigt Haushaltsausschuss

Es gebe "mehr offene als beantwortete Fragen" - die Masken-Beschaffung während der Corona-Zeit hat heute den Haushaltsausschuss beschäftigt, befragt wurde die Sonderbeauftragte Margaretha Sudhof. Grüne und Linke sehen nach der vertraulichen Sitzung weiter Aufklärungsbedarf: "Wir sind heute nicht fertig geworden", sagt die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta. Ende Juli werde sich der Ausschuss noch einmal mit der Causa beschäftigten.

Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Sudhof im vergangenen Jahr beauftragt, Licht in die Masken-Beschaffung durch seinen Vorgänger Jens Spahn zu bringen. Im Kern geht es um den Vorwurf, der CDU-Politiker habe Millionen Masken an den üblichen Regeln vorbei und folglich überteuert beschafft und Warnungen seiner Beamten ignoriert. Der heutige Unionsfraktionschef weist die Vorwürfe zurück.

Unions-Haushaltspolitiker Christian Haase wirft Grünen und Linken "Verschwörungstheorien" vor, die heute keine neue Nahrung" erhalten hätten. "Viele Widersprüche" bei den Aussagen sieht dagegen Piechotta - ein Untersuchungsausschuss werde "von Tag zu Tag wahrscheinlicher". Grüne und Linke haben zusammen allerdings nicht genügend Stimmen, um einen solchen allein zu beantragen.

Fußball-EM der Frauen

Kapitänin Giulia Gwinn fällt zwar verletzungsbedingt aus, das klare Ziel aber bleibt: Mit einem Sieg könnten die DFB-Frauen den Einzug ins EM-Viertelfinale perfekt machen. In ihrer zweiten Vorrundenpartie trifft das Team am frühen Abend (18 Uhr ARD) in Basel auf die Däninnen. Die stehen nach ihrer Auftaktniederlage gegen Schweden unter Druck. 16.000 deutsche Fans werden im St. Jakob-Park erwartet. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker . Um 21 Uhr folgt die Begegnung Polen - Schweden (ebenfalls ARD).

Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand. Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 bieten wir in einer ausführlichen Zusammenfassung an. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Einmal mit Hollywood-Stars wie Glenn Close oder Ralph Fiennes vor der Kamera stehen? Geht. Wenn vielleicht auch nicht in der größten Großaufnahme. Für den neuen "Tribute von Panem"-Streifen werden aktuell 4.000 Komparsen gesucht. Von Ende August bis Anfang Oktober fänden die Dreharbeiten für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" im Raum Köln und Duisburg statt, teilt die zuständige Castingagentur mit. Bewerber bräuchten ein "natürliches und ausdrucksstarkes Aussehen". Außerdem würden die Bewohner im Film meist "als stark unterernährt" dargestellt, vorrangig würden daher "sehr schlanke und dünne Körpertypen" gesucht.

Ein Lichtblick

Neun Stunden Wanderung bis zum Bier: Der spektakuläre Cape Wrath Trail führt an die schottische Nordseeküste zum wohl einsamsten Pub der Welt. Wer den 24-Kilometer-Marsch nicht auf sich nehmen will: Ein Boot fährt auch hin. Kollege Wolf-Christian-Ulrich war da:

