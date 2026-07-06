Update am Morgen: Kabinett will Rekord-Haushalt beschließen

Das Kabinett will heute den Haushaltsentwurf für 2027 beschließen. Trotz geplanter Rekordausgaben müssen die meisten Ministerien sparen.

Guten Morgen,

die Beschlüsse des Koalitionsausschusses in der vergangenen Woche haben gezeigt, wie viel sich die schwarz-rote Koalition vorgenommen hat. Doch damit ist es nicht getan: Denn auch wenn heute die parlamentarische Sommerpause beginnt, ist für die Regierung noch lange nicht an Freizeit zu denken.

So will das Kabinett heute den Entwurf für den Bundeshaushalt für 2027 beschließen. Und dabei geht es um viel Geld - mehr als je zuvor. Der Kernhaushalt allein soll 555 Milliarden Euro umfassen. Dazu kommen 55 Milliarden Euro im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, 30 Milliarden Euro im Sondervermögen für die Bundeswehr und rund 30 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds. Summa summarum sind das 670 Milliarden Euro.

Finanzminister Lars Klingbeil hatte im Vorfeld alle Ministerien zum Sparen aufgerufen. Doch Verteidigungsminister Boris Pistorius kann sich dennoch über einen stark gestiegenen Etat freuen. Mehr Geld erhält sonst nur noch Arbeitsministerin Bärbel Bas: Ihr Budget soll auf gut 200 Milliarden Euro ansteigen.

Doch was die Bundesregierung beschließt, ist noch lange kein Gesetz. Die Verhandlungen im Bundestag sollen Anfang September beginnen, sobald die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück sind. Und wenn alles glatt läuft, wird der Haushalt im Dezember im Bundesrat verabschiedet - pünktlich zur Weihnachtspause.

Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen

Charlotte Greipl, ZDF-Redaktion Recht und Justiz

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Massive russische Attacken auf Ukraine vor Nato-Gipfel: Russland hat erneut eine schwere Angriffswelle auf ukrainische Städte gestartet. Kurz nach Mitternacht löste die Flugabwehr in fast allen Landesregionen Luftalarm aus, aus Kiew wurden heftige Explosionen gemeldet. Mehrere Gebäude wurden demnach beschädigt, mindestens sieben Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt.

Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte am Abend in einer Videobotschaft davor gewarnt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin noch vor Beginn des Nato-Gipfels in der Türkei am Dienstag eine weitere Welle schwerer Luftangriffe befehlen dürfte.

Was heute noch wichtig ist

Expertenbericht zu Berliner Blackout: In Berlin legt eine Expertenkommission ihren Bericht zum großen Stromausfall Anfang des Jahres vor. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte angekündigt, unabhängige Experten sollten Fehler beim Umgang mit dem Blackout analysieren. Mehrere Zehntausend Menschen waren davon betroffen.

Welt-Zoonosen-Tag: Der Klimawandel und menschliche Eingriffe befeuern die Ausbreitung von Krankheitserregern. Der heutige Welt-Zoonosentag soll für übertragbare Krankheiten zwischen Tier und Mensch sensibilisieren. Hier erklären wir, was Zoonosen sind und warum die Risiken steigen.

Fußball-WM 2026

Das norwegische Wikinger-Schiff rudert ins WM-Viertelfinale. Dank zweier Tore des Superstars Erling Haaland und einer disziplinierten Teamleistung besiegten die Skandinavier Brasilien 2:1.

England gewinnt im altehrwürdigen Aztekenstadion mit 3:2 (2:1) gegen Mexiko und macht sich allmählich Hoffnungen auf den ersten WM-Titel seit 1966. Die Tore von Jude Bellingham und Harry Kane bringen die Three Lions am Ende trotz Unterzahl über die Zeit.

Am Abend steht in Dallas das Achtelfinal-Spektakel zwischen Portugal und Spanien an. Das brisante Südeuropa-Duell ist auch das zweier Superstars aus verschiedenen Epochen. Portugals ewiger Anführer Ronaldo (41) trifft auf Spaniens Hochbegabten Yamal (18). Geheimfavorit Portugal wirkt deutlich weniger eingespielt als Spanien, andererseits war für Spanien bei den vergangenen beiden WMs in der Runde der letzten 16 Schluss. Anpfiff ist um 21 Uhr - live im ZDF.

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Mehr Sport

Bei der Tour de France setzt das UAE-Team um Tadej Pogacar das erste Zeichen. Der Team-Kapitän ist gemeinsam mit seinem Edelhelfer Isaac del Toro Schnellster der zweiten Etappe. Florian Lipowitz hatte gegen die explosive Konkurrenz schwer zu kämpfen. Er rollte auf Rang 16 ein, zehn Sekunden hinter Sieger del Toro.

Ein anderer Deutscher brillierte allerdings: In Wimbledon zieht Jan-Lennard Struff erstmals ins Viertelfinale ein. Nach einem Sieg gegen den Polen Hubert Hurkacz wartet nun der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner auf Struff.

Ein Lichtblick

Auch der Kuss weckt Forscherdrang - zum Welttag des Kusses hier kompakt ein paar Erkenntnisse: Menschen verbringen in 70 Lebensjahren im Schnitt 76 Tage mit Küssen, zwei Drittel neigen den Kopf dabei nach rechts. Mehr als 30 Gesichtsmuskeln werden beim Küssen in Bewegung versetzt - allerdings auch 80 Millionen Bakterien übertragen. Mediziner verweisen indes darauf, dass Küssen unterm Strich das Immunsystem stärkt und die Produktion von Stresshormonen einschränkt. Außerdem werden Adrenalin und Glückshormone ausgeschüttet.

Gesagt

Der wahre Sieg besteht darin, niemals aufzugeben und für sich selbst und die, die man liebt, bis zum Äußersten zu gehen. „ Sylvester Stallone, US-Schauspieler

Für Sylvester Stallone ist das Leben "ein Kampf". Zwar werde man "einige gewinnen und viele verlieren", sagte der US-Schauspieler bei einem Event vor rund drei Jahren in Philadelphia. Das Wichtigste sei aber, niemals aufzugeben. Der "Rocky"-Darsteller feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Quelle: Imago

Zahl des Tages

80 - denn nicht nur Stallone feiert heute diesen Ehrentag. Auch der frühere US-Präsident George W. Bush wird 80. Er saß von 2001 bis 2009 im Oval Office im Weißen Haus. In seine Präsidentschaft fallen weltverändernde Ereignisse wie die Anschläge des 11. September 2001, der von ihm ausgerufene "Krieg gegen den Terror" und der Beginn des Afghanistan-Kriegs.

Sehen Sie dazu die dritte Folge der ZDFinfo-Dokureihe "Die Kriege der USA":

17.06.2026 | 45:49 min

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Terra X - die Wissens-Kolumne

250 Jahre Unabhängigkeit - und nun? Übernehmen Tech-Bosse das Ruder und führen die USA in einen steinzeitlichen Kapitalismus ohne staatliche Regeln? Was wir Europäer tun können, erklärt der Ökonom und DIW-Präsident Marcel Fratzscher in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.07.2026 | 2:01 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag ist es windig und es gibt vor allem im Nordosten Schauer und einzelne Gewitter, bei 18 bis 24 Grad. Im Südwesten ist es meist freundlich, bei 24 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Thorsten Duin.