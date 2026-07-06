Venezuela: Zahl der Toten wächst - und die Kritik

Nach verheerenden Erdbeben:Venezuela: Zahl der Toten wächst weiter - und die Kritik
Mehr als 3.300 Menschen sind nach Regierungsangaben bei den Erdbeben in Venezuela verstorben - Tausende weitere sind verletzt und obdachlos. Nun wächst die Kritik an der Regierung.
Nach den beiden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach Regierungsangaben auf 3.342 gestiegen. Zudem gebe es 16.470 Verletzte und 17.345 Obdachlose, teilte das Informationsministerium am Sonntag mit. Anderthalb Wochen nach den schweren Erdbeben dauere die Suche nach Überlebenden an.
Venezuelas Präsident der Nationalversammlung auf X
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Zur Zahl der noch Vermissten machte die Regierung keine Angaben. Die Behörden des südamerikanischen Landes haben es bisher vermieden, sich dazu zu äußern. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte die Zahl der Vermissten aber bei bis zu 50.000 liegen.
Venezuelas Präsidentin Rodriguez verteidigt Regierung
In der Bevölkerung wächst derweil die Frustration über eine als verzögert und unzureichend empfundene Reaktion auf die Katastrophe. Überlebende und Hilfsorganisationen werfen den Behörden Schwerfälligkeit und Ineffizienz vor. Unter anderem fehle schweres Gerät zur Trümmerbeseitigung, weshalb die Rettungsarbeiten maßgeblich von Zivilisten und ausländischen Helfern getragen würden.
Interimspräsidentin Delcy Rodriguez verteidigte in einer Rede zum 215. Unabhängigkeitstag des Landes das Vorgehen der Regierung. Sie habe umgehend Sicherheitskräfte entsandt, erklärte die Politikerin, die im Januar nach dem durch die USA forcierten Sturz ihres Vorgängers Nicolas Maduro die Macht übernommen hatte. Zudem kündigte sie die Schaffung einer neuen Militäreinheit für den Umgang mit Notfällen und Katastrophen an.
Die beiden Beben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten das südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Am schwersten betroffen ist der nördliche Bundesstaat La Guaira. Die US-Erdbebenwarte USGS schätzt, dass bei der Naturkatastrophe bis zu 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein könnten.
Mann wurde nach acht Tagen gerettet
Seine Rettung war dabei ein Lichtblick inmitten der Katastrophe: Acht Tage nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben wurde Hernán Gil am Donnerstag lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes gerettet. "Ich wurde wiedergeboren", sagte der 43-Jährige am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. In einem Krankenhaus erholt sich Gil derzeit von seinen Verletzungen.
Der Wachmann war bei den Erdbeben im besonders schwer betroffenen Ort Catia La Mar unter den Trümmern eines eingestürzten mehrstöckigen Gebäudes begraben worden. "Das zweite Beben war unglaublich stark", sagte der 43-Jährige. Als das Gebäude zusammenbrach, fielen Steine auf seinen Kopf.
Gil verlor das Zeitgefühl, doch am dritten Tag hörte er Schritte, "allerdings sehr weit entfernt", wie er berichtete. Er begann um Hilfe zu rufen und schließlich hörte er eine Antwort. In diesem Moment habe er gedacht: "Da ist ein Funken Hoffnung." Dann begann eine dramatische Rettungsaktion, an der Einsatzkräfte aus sieben Ländern beteiligt waren. Zwei Retter aus Chile und den USA erreichten ihn nach einem mehr als dreitägigen Einsatz.
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