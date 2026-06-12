Update am Morgen: Frau Dicke stellt keine neue Arzthelferin ein

Guten Morgen,

Verena Dicke betreut in ihrer Praxis in Berlin-Lichtenberg jede Woche rund 200 Patienten. Und es werden immer mehr. Deshalb wollte sie eigentlich eine fünfte Arzthelferin einstellen.

Doch die Sparpläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wirbeln das Vorhaben durcheinander.

Jetzt, wenn wieder Kürzungen im Raum stehen, zweifle ich, ob wir das machen können und wahrscheinlich werden wir die Stelle streichen müssen. „ Verena Dicke, Ärztin in Berlin

Meine Kollegin Ronja Radeke hat mit Verena Dicke geredet. Sie berichtet von einer verunsicherten Ärztin, die nicht wisse, wie ihre Leistungen künftig bezahlt würden. Die Folge: Planungsunsicherheit. Reicht es für die Miete? Für die Gehälter der Mitarbeiter?

12.06.2026 | 1:35 min

Ministerin Warken will bei den gesetzlichen Krankenkassen im kommenden Jahr mehr als 16 Milliarden Euro einsparen. Heute berät der Bundestag zum ersten Mal über Warkens Pläne. Kritik kommt im Vorfeld etwa von Linken-Chefin Ines Schwerdtner. Sie sagt:

Die Kürzungspläne von Nina Warken bedeuten weniger Leistungen und eine schlechtere Versorgung, statt die strukturellen Probleme endlich anzupacken. „ Ines Schwerdtner, Linke

Und selbst aus Union und SPD gibt es noch Redebedarf. CSU-Chef Markus Söder hatte gefordert, dass die Krankenversicherung von Bürgergeldempfängern nicht mehr oder weniger mit Beiträgen der Versicherten bezahlt werden sollte.

Der Bund wolle zwar nun 250 Millionen Euro übernehmen. Aber: "Das würde uns nicht reichen", so Söder in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte Änderungen gefordert. Die Debatte im Bundestag sei schließlich "kein Abnickerverfahren".

Es könnte also lebhaft werden, heute im Parlament.

Herzliche Grüße aus Berlin



Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.

Was im Nahen Osten passiert ist

Trump macht erneut Hoffnung auf Iran-Deal: Als Ort für eine mögliche Unterzeichnung brachte der US-Präsident Europa ins Spiel. Dokumente würden noch finalisiert, sagte Trump im Oval Office vor Reportern. Das sollte in den nächsten Tagen passieren. Wahrscheinlich werde es eine Unterzeichnung geben - "vielleicht in Europa". Von der iranischen Seite hieß es kurz darauf, es sei noch kein Text für eine Absichtserklärung gebilligt worden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

Europäische Asylreform tritt in Kraft/ Börsengang von SpaceX / Satellitendaten zu Wal "Timmy" sollen vorgestellt werden 12.06.2026 | 0:54 min

Sender-Daten von "Timmy" sollen vorgestellt werden: Bisher hatte es keine Informationen zu den Daten des Senders am "Timmy" genannten Buckelwal gegeben - am Freitag will das Schweriner Umweltministerium nun eine Auswertung vorstellen. Die Daten ermöglichten einen Einblick in die Bewegungen des Wals nach seiner Freisetzung am 2. Mai und lieferten wichtige Erkenntnisse für die Gesamtbewertung des Falls, teilte das Ministerium mit.

SpaceX soll voraussichtlich an Börse starten: Elon Musks Weltraumfirma machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar wird es zudem der größte Börsengang, den es bisher gab.

Europäische Asylreform tritt in Kraft: Heute treten die strengeren Migrationsregeln der europäischen Asylreform in Kraft. Dadurch sollen Schutzsuchende zwischen den Mitgliedsländern solidarischer verteilt und Asylverfahren schneller abgewickelt werden. Zudem gelten neue Regeln für als sicher deklarierte Herkunftsstaaten.

Gesagt

Das ist ein bedeutender, ja, der bedeutendste Schritt hin zur Lösung des Problems „ Bundeskanzler Merz zum Asylsystem in seiner Regierungserklärung am Donnerstag

Fußball-WM 2026

Die größte WM der Fußball-Geschichte ist gestartet: Co-Gastgeber Mexiko hat sein Eröffnungsspiel gestern Abend 2:0 (1:0) gegen Südafrika gewonnen, Damit gelang dem Team ein perfekter Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Heute Nacht hat Südkorea zudem einen Rückstand zum WM-Auftakt gegen Tschechien gedreht und ist dank großer Moral erfolgreich ins Turnier gestartet.

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Zahl des Tages

Rund 138 Millionen Mädchen und Jungen sind nach letzter Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und UNICEF von Kinderarbeit betroffen. Das heißt, sie müssen unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen berauben.

Insgesamt arbeiten mehr Jungen (78 Millionen) als Mädchen (59 Millionen). Allerdings erledigen Mädchen auch eher Aufgaben im Haushalt, die nicht unbedingt in die Statistik einfließen.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 11.06.2026 | 1:51 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag versteckt sich die Sonne sehr häufig hinter dichten Wolken. Dazu gibt es im Norden Schauer. Von der Mitte bis in den Süden regnet es, am Alpenrand auch länger anhaltend. Ab dem Mittag wird es im Südwesten langsam etwas freundlicher und es bleibt dann meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 23 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch