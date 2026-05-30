Update zur Fußball-WM 2026: Das ist heute wichtig

Champions-League-Finale, DFB-Test und WM-Feeling: PSG trifft Arsenal, Deutschland spielt in Mainz - und mit Tommi Schmitt ganz nah am DFB-Team. Das alles live im ZDF erleben.

So läuft das Fußball-Wochenende live im ZDF

Mehr Fußball geht kaum: Champions-League-Finale, DFB-Test und WM-Vorfreude – dieses Wochenende live im ZDF und im Stream. Quelle: ZDF/BrandNew

Liebe Fußball-Fans,

an diesem Wochenende läuten wir den Fußballsommer ein: Champions-League-Finale, WM-Testspiel und jede Menge Vorfreude auf die Weltmeisterschaft.

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Zwei Tage voller Fußball-Highlights - live im ZDF

Europas Fußball-Elite kämpft um den größten Titel, das DFB-Team testet für die WM - und mit dem ZDF seid ihr live dabei.

Am Samstag steht das Champions-League-Finale im Mittelpunkt. Titelverteidiger Paris Saint-Germain kämpft in Budapest gegen den FC Arsenal um den wichtigsten Klubtitel der Saison. Wir übertragen das Endspiel live ab 17 Uhr (Anstoß: 18 Uhr) und liefern direkt nach Abpfiff die wichtigsten Analysen und Stimmen.

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 : Finale: Paris Saint-Germain - FC Arsenal Kann PSG seinen Titel verteidigen? Das Finale der Champions-League-Saison 2025/26: Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Live im Stream! Livestream

Wie startet das DFB-Team in die nächste WM-Testphase? Am Sonntag trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann in Mainz auf Finnland. Die Partie übertragen wir live ab 20:15 Uhr im ZDF (Anstoß: 20:45 Uhr).

Schon vorher spricht Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz. Am Samstag ab 13:15 Uhr beantwortet Nagelsmann dort Fragen zur Stimmung im Team, mögliche Veränderungen und die nächsten Schritte Richtung Fußball-WM.

Sport | Fußball-Länderspiele der Männer : WM-Testspiel: Deutschland - Finnland Findet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine erste Elf? Der letzte WM-Test auf deutschem Boden, ehe es in die USA geht: Deutschland gegen Finnland - live aus Mainz. Livestream

Mit Tommi Schmitt ganz nah am DFB-Team

Der Weg zur WM 2026 beginnt jetzt. Für die Doku "World Cup" begleitete Moderator und Podcaster Tommi Schmitt die Nationalspieler Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade über die komplette Saison - bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im privaten Alltag.

Die Doku zeigt persönliche Einblicke, emotionale Momente und den Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - so nah wie selten zuvor. Ab 31. Mai im ZDF streamen.

Sport : World Cup - mit Tommi Schmitt Vor der Fußball-WM hat Tommi Schmitt Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade eine Saison lang bei ihren Vereinen, beim DFB und im Alltag begleitet. Wer schafft es am Ende in den WM-Kader?

Der Handschlag, der Geschichte schrieb

Am 11. Juni 2026 startet die Fußball-WM und die Vorfreude weckt bereits Erinnerungen an das deutsche Sommermärchen 2006. Damals sorgte die Heim-WM für unvergessliche Momente. Einer davon: Der legendäre Handschlag zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann kurz vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien. Ein Zeichen von Teamgeist und Größe, das bis heute mit dem Sommermärchen verbunden ist.

In diesem Bigger Picture könnt ihr den besonderen WM-Moment noch einmal erleben.

Vor dem Elfmeterkrimi bei der WM 2006 gegen Argentinien unterstützt Oliver Kahn seinen Rivalen Jens Lehmann – ein Moment voller Teamgeist, der das Sommermärchen in Deutschland prägte. 22.05.2026 | 8:03 min

Fußball ohne Filter

Christian Streich gibt künftig keine Kabinenansprachen mehr - sondern WM-Analysen im ZDF. Der langjährige Freiburg-Coach verstärkt das Expertenteam zur Fußball-WM und bringt dabei genau das mit, was viele im Fußball vermissen: eine klare Meinung, Leidenschaft und keine Floskeln.

In der Doku "ECHT" spricht Streich über Fußball, Werte und die Frage, warum ihn der Sport bis heute nicht loslässt. Eine Doku mit Haltung, Herz und ziemlich viel Streich.

WM 2026 live erleben: Jetzt Tickets sichern

Habt ihr Lust, die Fußball-WM 2026 live im ZDF-Studio zu erleben?

In der ZDF-Arena in Berlin bist du hautnah dabei: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und unser Expertenteam begleiten ausgewählte WM-Spieltage live - mit Analysen, Talks und bis zu zwei Spielen täglich auf der großen Videowand.

Mit dabei sind unter anderem Per Mertesacker, Christoph Kramer, Fritzy Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer.

Jetzt hier Tickets im Vorverkauf sichern und Teil der Sendung werden.

Unsere Livestream-Highlights im Überblick:

Mehr Fußball geht kaum.

Ein schönes (Fußball-)Wochenende wünscht die

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF