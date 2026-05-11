Update am Abend: Führerscheinreform, Zolldeal, Spionage-Verdacht

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der Führerschein soll günstiger und einfacher zu bekommen sein, der umstrittene Zolldeal zwischen der EU und den USA steht und in München wurden zwei mutmaßliche Spione festgenommen, die im Auftrag Chinas deutsche Forschung ausgespäht haben sollen.

Führerschein soll günstiger und flexibler werden

Das ist passiert: Das Bundeskabinett hat Pläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder beschlossen, die den Führerscheinerwerb in Deutschland günstiger und flexibler machen sollen.

Das Bundeskabinett hat Pläne von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder beschlossen, die den Führerscheinerwerb in Deutschland günstiger und flexibler machen sollen. Das ist der Hintergrund: Ein Führerschein kostet in Deutschland oft mehrere Tausend Euro. Mit der Reform soll unter anderem im Theorieteil die Pflicht zum Präsenzunterricht abgeschafft und die verpflichtenden Sonderfahrten von bisher zwölf auf drei reduziert werden.

Ein Führerschein kostet in Deutschland oft mehrere Tausend Euro. Mit der Reform soll unter anderem im Theorieteil die Pflicht zum Präsenzunterricht abgeschafft und die verpflichtenden Sonderfahrten von bisher zwölf auf drei reduziert werden. Das sagen Experten dazu: Manfred Wirsch, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, begrüßt das Ziel, den Führerschein erschwinglich zu halten. Er dürfe kein Privileg für wohlhabende Bevölkerungsgruppen sein. Kritisch sieht Wirsch aber die Kürzung der Pflicht-Sonderfahrten. Grundsätzlich warnt er davor, beim Sparen die Ausbildungsqualität zu opfern. Fahrkompetenz müsse weiter im Mittelpunkt stehen, der Führerschein sei nur das "Testat am Ende eines Ausbildungsprozesses".

Das ganze Gespräch mit Experte Wirsch sehen Sie bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 20.05.2026, 13:00 Uhr 20.05.2026 | 26:38 min

EU einigt sich auf Zolldeal mit den USA

Das ist passiert: In der Nacht zum Mittwoch haben sich Europaparlament und EU-Mitgliedstaaten auf die Umsetzung des Zolldeals mit den USA geeinigt – unter dem Druck von Trumps Ultimatum, das bis zum 4. Juli gilt.

In der Nacht zum Mittwoch haben sich Europaparlament und EU-Mitgliedstaaten auf die Umsetzung des Zolldeals mit den USA geeinigt – unter dem Druck von Trumps Ultimatum, das bis zum 4. Juli gilt. Das ist der Hintergrund: Die Einigung geht auf eine Abmachung vom vergangenen Sommer zurück: Die EU senkt ihre Zölle auf US-Waren auf null, die USA erheben im Gegenzug maximal 15 Prozent auf EU-Produkte. Ohne die Einigung drohte Trump, die Autozölle auf 25 Prozent anzuheben.

Die Einigung geht auf eine Abmachung vom vergangenen Sommer zurück: Die EU senkt ihre Zölle auf US-Waren auf null, die USA erheben im Gegenzug maximal 15 Prozent auf EU-Produkte. Ohne die Einigung drohte Trump, die Autozölle auf 25 Prozent anzuheben. Das sagt unser Korrespondent: Der Deal ist kein Triumph für Europa. Er war von Anfang an ein US-Diktat, kein Kompromiss auf Augenhöhe, schreibt unser Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm. Die EU hat ihn dennoch akzeptiert, weil Trump auch mit dem Stopp der Ukraine-Unterstützung drohte: Sicherheit ging vor Wirtschaft. Immerhin enthält die Einigung nun Schutzklauseln, die die EU-Zollzugeständnisse aussetzen, falls Washington seine Versprechen bricht. Doch bei Trump gilt: nach dem Streit ist vor dem nächsten Streit - gut möglich, dass genau diese Klauseln schon bald neuen Zündstoff liefern.

ZDF-Mittagsmagazin, 20.05.2026, 14:00 Uhr 20.05.2026 | 1:32 min

Mutmaßliches Spionage-Ehepaar in München festgenommen

Das ist passiert: Die Bundesanwaltschaft hat in München ein Ehepaar aus China mit deutscher Staatsangehörigkeit festnehmen lassen, das für einen chinesischen Geheimdienst spioniert haben soll.

Die Bundesanwaltschaft hat in München ein Ehepaar aus China mit deutscher Staatsangehörigkeit festnehmen lassen, das für einen chinesischen Geheimdienst spioniert haben soll. Das ist der Hintergrund: Die beiden sollen Wissenschaftler an deutschen Hochschulen gezielt angesprochen haben, um militärisch nutzbare Informationen aus Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Informatik und KI abzuschöpfen. Dabei täuschten sie ihre Identität vor und lockten Forscher unter falschem Vorwand nach China.

Die beiden sollen Wissenschaftler an deutschen Hochschulen gezielt angesprochen haben, um militärisch nutzbare Informationen aus Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Informatik und KI abzuschöpfen. Dabei täuschten sie ihre Identität vor und lockten Forscher unter falschem Vorwand nach China. Darum ist das wichtig: Der Fall zeigt, wie systematisch ausländische Geheimdienste den Zugang zu deutschem Forschungs-Know-how suchen, nicht durch klassisches Hacken, sondern durch persönliche Kontakte und scheinbar harmlose Einladungen. Neben den zwei Festgenommenen wurden zeitgleich zehn weitere Personen als Zeugen ins Visier genommen, was auf ein größeres Netzwerk hindeutet. Noch heute sollen die Beschuldigten dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Ratgeber: Rhinophym wirksam behandeln

Volle Kanne, 20.05.2026, 09:05 Uhr 20.05.2026 | 5:05 min

Bei einem Rhinophym kommt es zu Hautwucherungen an der Nase. Das Ausmaß kann so extrem sein, dass die Erkrankung mehr als nur ein kosmetisches Problem ist. Was Betroffenen hilft.

Rhinophym wirksam behandeln: Wenn Betroffene unter einer Knollennase leiden

Sport

Nach 22 Jahren ist Arsenal wieder englischer Meister. Da Manchester City gegen Bournemouth patzt, ist Arsenal der Titel nicht mehr zu nehmen. Vor dem Stadion feiern und jubeln die Fans ekstatisch.

ZDFheute Xpress, 20.05.2026, 10:47 Uhr 20.05.2026 | 0:48 min

Heute Abend trifft der SC Freiburg im Finale der Europa League auf Aston Villa. In der Nacht gibt es die Highlights der Begegnung bei uns im Streamingportal.

Gesagt

Jede Partei, die in den letzten Jahren in der Regierung war, hat zu wenig für junge Menschen gemacht. „ Ricarda Lang (Grüne), Mitglied des Bundestages

Auf der re:publika in Berlin debattierten Ricarda Lang, Philipp Amthor und Politik-Influencer Vincent-G über junge Wähler, Aufstiegsversprechen und TikTok-Tänze. Das ganze Gespräch können Sie bei ZDFheute live nachschauen:

ZDFheute live, 19.05.2026, 15:00 Uhr 19.05.2026 | 63:01 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Hai-Alarm vor Borkum. Vor der Ostseeinsel werden acht Baby-Katzenhaie nach Aufzucht im Aquarium ins Meer entlassen. Die kleinen Raubfische gelten im Wattenmeer als ausgestorben.

ZDF-Mittagsmagazin, 20.05.2026, 12:00 Uhr 20.05.2026 | 2:58 min

Streaming-Tipps für den Abend

Zum "Sommermärchen" der WM 2006 wurde schon viel gesagt und geschrieben. Besonders über die Vergabe des Turniers nach Deutschland und die Machtmechanismen innerhalb der FIFA. Doch es ging bei der WM auch um Fußball. Und um den war es gar nicht so gut bestellt. Jürgen Klinsmanns Revolution drohte zu scheitern - bis sein junges Team das Land elektrisierte und das Sommermärchen beginnt. Die dreiteilige Doku-Serie "Mission Sommermärchen" zeigt die dramatische und unerzählte Vorgeschichte der WM im eigenen Land und die emotionale Achterbahnfahrt einer ganzen Nation während des Turniers. (Drei Folgen á 45 min)

ZDF Doku, 20.05.2026, 00:01 Uhr 20.05.2026 | 50:21 min

Und auch auf ein anderes Ereignis wollen wir zurückblicken: Im Sommer liegt die Flut im Ahrtal fünf Jahre zurück. Bilder können nicht vermitteln, was die Flutopfer vor Ort tatsächlich erlitten. Sie gerieten in Lebensgefahr, wurden Zeugen, wie ihre Häuser und Wohnungen zerstört wurden, Nachbarn ihr Leben verloren. Die "Terra X History"-Dokumentation "Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021" zeigt anhand von einzelnen Schicksalen, mit welcher Wucht und Gewalt die Katastrophe hereinbrach: In einem Wechsel aus Archivmaterial, Stimmen Überlebender, aufwändigen Computer-Animationen und Expertenkommentaren entsteht ein eindringliches Szenario der folgenreichen 24 Stunden. (90 min)

"Terra X History", 19.05.2026, 20:15 Uhr. 19.05.2026 | 88:24 min

Rezept des Tages: Gefüllte Hähnchenbrust mit grünem Spargel

Mario Kotaska füllt Maishähnchen-Brustfilets mit Ziegenkäse und getrockneten Tomaten. Grüner Spargel, Kirschtomaten und frische Kräuter runden das Gericht ab. 20.05.2026 | 5:43 min

Mario Kotaska füllt Maishähnchen-Brustfilets mit Ziegenkäse und getrockneten Tomaten. Grüner Spargel, Kirschtomaten und frische Kräuter runden das Gericht ab.

Das Rezept steht hier zum Download bereit.

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