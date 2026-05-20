EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile - unter Vorbehalt

Die EU einigt sich auf die Umsetzung des umstrittenen US-Zolldeals. Eine Klausel soll sicherstellen, dass auch die USA ihre Verpflichtungen umsetzen.

Maximal 15 Prozent Zoll auf Exporte in die USA – das ist der Rahmen, der letzten Sommer verhandelt wurde. Bis 4. Juli müssen Details geklärt sein, dann endet Trumps Frist. 19.05.2026 | 2:18 min

Der Weg für die Umsetzung einer Zollvereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA aus dem vergangenen Jahr ist nach monatelangen EU-Verhandlungen frei. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder einigten sich in der Nacht zum Mittwoch in Straßburg darauf, europäische Zölle auf US-Industriewaren wie mit US-Präsident Donald Trump vereinbart abzuschaffen.

"Wir haben eine Einigung", erklärte die EU-Parlamentarierin und EVP-Chefunterhändlerin Željana Zovko auf der Plattform X. Europa habe eine Eskalation der transatlantischen Handelsspannungen vermieden sowie europäische Unternehmen, Investitionen und Millionen von Arbeitsplätzen auf beiden Seiten des Atlantiks geschützt.

Europa kann sich keinen Handelskrieg mit seinem engsten strategischen und wirtschaftlichen Partner leisten. „ Željana Zovko, EVP-Chefunterhändlerin

Ein US-Bundesgericht hat einen Großteil der von Präsident Trump verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt. Eine Berufung ist möglich und wahrscheinlich. 08.05.2026 | 0:24 min

Zoll-Konflikt: Trump setzte zuvor Frist

US-Präsident Trump hatte zuvor den Druck erhöht. Er setzte der EU eine Frist zum 4. Juli: Sollte die Umsetzung bis dahin nicht beschlossen sein, werde er neue Aufschläge verhängen und die Zölle auf Autos von derzeit 15 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Ein solcher Schritt hätte die deutschen Autobauer besonders hart getroffen, nach der Einigung in der Nacht zum Mittwoch dürfte die EU die Frist aber einhalten.

Der Kompromiss schafft die europäischen Zölle auf US-Industriewaren wie Autos und Maschinen ab. Diese Abschaffung soll mit Inkrafttreten des Gesetzes greifen und am 31. Dezember 2029 auslaufen, also mehr als ein Jahr nach den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA.

Die angekündigte Anhebung der US-Zölle auf Autoimporte sorgt für Verunsicherung in Wirtschaft und Finanzwelt. ZDF-Börsenexpertin Stephanie Barrett ordnet ein. 04.05.2026 | 2:22 min

Trump bleibt weiterhin bei Zöllen

Die Abschaffung der EU-Zölle ist das Kernstück einer Vereinbarung, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen August mit Trump geschlossen hatte, um einen Handelskrieg abzuwenden.

Trump versprach im Gegenzug, auf die meisten EU-Produkte nach deutlich höheren Drohungen maximal einen Zoll von 15 Prozent zu erheben. Die USA haben sich größtenteils an ihre Zusagen gehalten, in der EU dauert die Umsetzung zum Unmut in Washington hingegen Monate.

EU-Abgeordnete drängten auf Notfallklausel

Das Europaparlament setzte seine Arbeit daran mehrfach aus, weil durch Trumps Drohungen im Streit um Grönland Anfang des Jahres und einem Urteil des Obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zölle Unsicherheit aufkam. Auf Drängen der Abgeordneten sieht das Gesetz nun eine Notfallklausel vor: Die EU-Kommission kann die Zollabschaffung mit Zustimmung der Mitgliedstaaten wieder aussetzen, falls Trump die Zölle erhöht.

Der US-amerikanische Sondergesandte Jeff Landry ist in Grönland. Wie er sagt zum Zuhören und Lernen. Die Grönländer sehen eher einen Versuch der USA, deren Ansprüche auf die Insel zu untermauern. 19.05.2026 | 2:01 min

Diese Notfallklausel ist auf Druck der Kommission und einiger EU-Staaten allerdings weniger scharf formuliert als ursprünglich von den Abgeordneten gefordert. Die Kommission kann sie auch auslösen, wenn die USA über 2026 hinaus weiterhin Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte erheben, die Stahl und Aluminium enthalten.

Sowohl das Europaparlament als auch der Rat der 27 Staaten müssen den Kompromiss noch formal absegnen und haben dafür nun gut sechs Wochen Zeit. Abzuwarten bleibt, wie Trump auf die von den Europäern eingeführten Einschränkungen reagiert. Bis spätestens zum 4. Juli sollen die Regelungen in Kraft treten.

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Quelle: AFP, dpa, Reuters