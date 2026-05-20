Energieministerkonferenz auf Norderney:Unmut über Katherina Reiches Absage: Erwarten "klaren Plan"
von Svenja Bergerhoff
Eingeladen war sie, doch zur Energieministerkonferenz auf Norderney wird Wirtschafts- und Energieministerin Reiche nicht kommen. Ihr Kollege aus Niedersachsen findet klare Worte.
Eigentlich gibt es viel Gesprächsbedarf zwischen der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche (CDU), und ihren Amtskollegen aus den Ländern. Gerade die von der Bundesministerin geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sorgt derzeit für Diskussionen.
Katherina Reiche kommt nicht nach Norderney
Doch die für Freitag geplante Runde bei der Energieministerkonferenz auf Norderney wird ohne Reiche stattfinden. Dem niedersächsischen Ministerium für Energie und Klimaschutz war am Dienstag kein Grund für Reiches Absage bekannt.
Gegenüber der Deutschen Presseagentur begründet das Bundeswirtschaftsministerium das Fehlen mit einer Erkrankung Reiches. In Vertretung soll ihr Staatssekretär digital zugeschaltet werden.
Energiewende: Werden die Interessen der Länder ignoriert?
Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz. Der zuständige Minister, Christian Meyer, macht im ZDF-Interview seinen Unmut über Reiches Nicht-Teilnahme deutlich. "Das muss sie alles für sich selber entscheiden", sagt der Grünen-Politiker.
Die Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist deutlich. Die Länder hätten die Hand nach Berlin ausgestreckt und suchten die Zusammenarbeit, so Meyer.
EEG-Reform: Meyer sieht Einigkeit bei Ländern
Die große Mehrheit der Länder wolle den Kurs in der Energiewende fortführen, sagt Meyer. So erwartet er auch auf Norderney ein geschlossenes Auftreten der Bundesländer. Man sei sich parteiübergreifend einig. Auch was die geplante Reform des EEG von Katherina Reiche angeht.
Laut den bislang bekannten Entwürfen möchte die Bundesministerin unter anderem einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt einführen.
Das heißt zum Beispiel, für Wind- oder Solarkraftwerke, die in überlasteten Netzgebieten angeschlossen werden, sollen keine Entschädigungen mehr gezahlt werden, wenn der erzeugte Strom nicht eingespeist werden kann.
Das aber hemme den Netzausbau, so Kritiker, da Anreize für die Netzbetreiber wegfielen, die Netze auszubauen. "Wir brauchen jetzt keine Netzausbausperre", sagt auch Niedersachsens Energieminister Meyer.
Erneuerbare Energien: Meyer fordert klares Go
Vom Bund erwarteten die Länder "einen klaren Plan", so Meyer. "Wir brauchen jetzt keine Stoppschilder und Bremsen, sondern wir brauchen ein klares Go für die Erneuerbaren Energien, um uns auch unabhängig […] zu machen." Das jedoch sei gerade nicht in Sicht.
Meyers Wunsch: mehr Gespräche zwischen Bund und Ländern. Dieser wird zumindest bei der Energieministerkonferenz auf Norderney nicht in Erfüllung gehen.
Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.
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