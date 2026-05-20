Eingeladen war sie, doch zur Energieministerkonferenz auf Norderney wird Wirtschafts- und Energieministerin Reiche nicht kommen. Ihr Kollege aus Niedersachsen findet klare Worte.

Immer wieder wird Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgeworfen, zu engen Kontakt zur Gas-Lobby zu haben. Was steckt hinter den Vorwürfen? 17.05.2026 | 13:53 min

Eigentlich gibt es viel Gesprächsbedarf zwischen der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche (CDU), und ihren Amtskollegen aus den Ländern. Gerade die von der Bundesministerin geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sorgt derzeit für Diskussionen.

Katherina Reiche kommt nicht nach Norderney

Doch die für Freitag geplante Runde bei der Energieministerkonferenz auf Norderney wird ohne Reiche stattfinden. Dem niedersächsischen Ministerium für Energie und Klimaschutz war am Dienstag kein Grund für Reiches Absage bekannt.

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Gegenüber der Deutschen Presseagentur begründet das Bundeswirtschaftsministerium das Fehlen mit einer Erkrankung Reiches. In Vertretung soll ihr Staatssekretär digital zugeschaltet werden.

Energiewende: Werden die Interessen der Länder ignoriert?

Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz. Der zuständige Minister, Christian Meyer, macht im ZDF-Interview seinen Unmut über Reiches Nicht-Teilnahme deutlich. "Das muss sie alles für sich selber entscheiden", sagt der Grünen-Politiker.

Das Signal ist natürlich auch, was wir oft auch erleben, was wir bei der Vorgängerregierung schon beklagt haben, was jetzt noch häufiger wird, dass man eigentlich auf Länderinteressen nicht richtig hört. „ Christian Meyer, Energieminister Niedersachsen, Bündnis 90/Die Grünen

Die Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist deutlich. Die Länder hätten die Hand nach Berlin ausgestreckt und suchten die Zusammenarbeit, so Meyer.

Weil wir gemeinsame Ziele haben, nämlich die Energiekosten zu senken, die Stromkosten, die Erneuerbaren voranzutreiben. „ Christian Meyer, Vorsitzender der Energieministerkonferenz

Übergewinnsteuer und Tankrabatt lehnt Reiche ab. Sie will weniger Windenergie und Photovoltaik-Anlagen, dafür aber neue Gaskraftwerke bauen. In der Koalition führt dieser Kurs zu Unmut. 26.04.2026 | 4:10 min

EEG-Reform: Meyer sieht Einigkeit bei Ländern

Die große Mehrheit der Länder wolle den Kurs in der Energiewende fortführen, sagt Meyer. So erwartet er auch auf Norderney ein geschlossenes Auftreten der Bundesländer. Man sei sich parteiübergreifend einig. Auch was die geplante Reform des EEG von Katherina Reiche angeht.

Im Kampf gegen steigende Energiepreise setzt die Bundesregierung auf Tankrabatte. Experten sehen darin eine politische Rolle rückwärts und fordern die zügige Abkehr von fossilen Brennstoffen. 19.04.2026 | 3:52 min

Laut den bislang bekannten Entwürfen möchte die Bundesministerin unter anderem einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt einführen.

Das heißt zum Beispiel, für Wind- oder Solarkraftwerke, die in überlasteten Netzgebieten angeschlossen werden, sollen keine Entschädigungen mehr gezahlt werden, wenn der erzeugte Strom nicht eingespeist werden kann.

Das aber hemme den Netzausbau, so Kritiker, da Anreize für die Netzbetreiber wegfielen, die Netze auszubauen. "Wir brauchen jetzt keine Netzausbausperre", sagt auch Niedersachsens Energieminister Meyer.

Der Vorstand der Unionsfraktion des Bundestags will klären, wie die Partei zu erneuerbaren Energien und der deutschen Wirtschaft steht. Mit dabei sind Ursula von der Leyen und Friedrich Merz. 27.04.2026 | 1:48 min

Erneuerbare Energien: Meyer fordert klares Go

Vom Bund erwarteten die Länder "einen klaren Plan", so Meyer. "Wir brauchen jetzt keine Stoppschilder und Bremsen, sondern wir brauchen ein klares Go für die Erneuerbaren Energien, um uns auch unabhängig […] zu machen." Das jedoch sei gerade nicht in Sicht.

Meyers Wunsch: mehr Gespräche zwischen Bund und Ländern. Dieser wird zumindest bei der Energieministerkonferenz auf Norderney nicht in Erfüllung gehen.

Wirtschaftsministerin polarisiert : Katherina Reiche: Lobby-Ministerin oder Hoffnungsträgerin? Von den einen als "Stimme der Sozialen Marktwirtschaft" gelobt, von den anderen als Lobby-Ministerin verschrien. An Katherina Reiche scheiden sich die Geister. Warum eigentlich? von Johannes Lieber mit Video 13:53