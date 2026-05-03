Agrarminister Rainer fordert Steuerbefreiung für Biokraftstoff

Impuls für die Landwirtschaft:Rainer will "komplette Steuerbefreiung für Biokraftstoff"
Alois Rainer will Biokraftstoffe steuerfrei machen, um ihren Einsatz in der Landwirtschaft zu fördern. Damit stellt er sich gegen die EEG-Pläne von Wirtschaftsministerin Reiche.
Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) hat sich für eine deutliche Senkung der Kosten für Biokraftstoffe ausgesprochen. Er halte es für sinnvoll, "Biokraftstoffe komplett von der Steuer zu befreien", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies würde den Einsatz "attraktiver" machen und gleichzeitig die Produktion in Deutschland ankurbeln.
"Dabei geht es nicht nur um klassischen Biodiesel, sondern auch um Biomethan aus Biogasanlagen." Rainer rief dazu auf, Biokraftstoffe im eigenen Land zu produzieren.
Elektromobilität und Biokraftstoffe in der Landwirtschaft
E-Mobilität wird nach Darstellung des Ministers künftig auch für Fahrzeuge in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, etwa für kleinere Hoftraktoren. "Größere, schwerere Maschinen werden aber auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein, also eben Diesel oder Gas brauchen", so Rainer.
Ein Weg führe über steuerliche Entlastungen. Die Bundesregierung hatte mit Jahresbeginn bereits die Subventionen für Agrardiesel wieder eingeführt.
Rainer gegen Förderstopp von Biogasanlagen
Rainer stellte sich demnach gegen Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung für kleine Biogasanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu stoppen.
Es wäre aus seiner Sicht "falsch, dieses Potenzial zu schwächen". Gerade in der aktuellen Lage sei mehr regionale Energieerzeugung erforderlich. Deshalb setze er sich dafür ein, "dass kleine Biogasanlagen im weiteren Verfahren eine starke Rolle behalten". Mit Reiche stehe er dazu "im Austausch".
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