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Politik
Deutschland

Agrarminister Rainer fordert Steuerbefreiung für Biokraftstoff

Impuls für die Landwirtschaft:Rainer will "komplette Steuerbefreiung für Biokraftstoff"

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Alois Rainer will Biokraftstoffe steuerfrei machen, um ihren Einsatz in der Landwirtschaft zu fördern. Damit stellt er sich gegen die EEG-Pläne von Wirtschaftsministerin Reiche.

Die Windräder in einem Windpark westlich von Halle ragen aus dem Morgennebel hervor.

Die Bundesregierung setzt auf Tankrabatte und das Aus vom Verbrenner-Aus. Experten sehen darin eine politische Rolle rückwärts. Sie fordern die zügige Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu Erneuerbaren Energien.

19.04.2026 | 3:52 min

Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) hat sich für eine deutliche Senkung der Kosten für Biokraftstoffe ausgesprochen. Er halte es für sinnvoll, "Biokraftstoffe komplett von der Steuer zu befreien", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies würde den Einsatz "attraktiver" machen und gleichzeitig die Produktion in Deutschland ankurbeln.

"Dabei geht es nicht nur um klassischen Biodiesel, sondern auch um Biomethan aus Biogasanlagen." Rainer rief dazu auf, Biokraftstoffe im eigenen Land zu produzieren.

Das hilft dem Klima und macht uns unabhängiger von fossilen Importen. In dieser unsicheren Zeit gilt: Versorgungssicherheit entsteht nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen Haustür.

Alois Rainer, Bundesagrarminister

Helene Reiner (v.)Dunja Hayali (l.) Marietta Slomka (r.) und Christian Sievers (h.) in "heute journal - der Podcast"

Die Energiewende stockt: Der Ausbau erneuerbarer Energien ist langsamer als geplant, zugleich wächst die Kritik an Entscheidungen der Bundesregierung. Im Fokus steht Wirtschaftsministerin Reiche.

23.04.2026 | 31:22 min

Elektromobilität und Biokraftstoffe in der Landwirtschaft

E-Mobilität wird nach Darstellung des Ministers künftig auch für Fahrzeuge in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, etwa für kleinere Hoftraktoren. "Größere, schwerere Maschinen werden aber auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein, also eben Diesel oder Gas brauchen", so Rainer.

Hier müssen wir stärker auf Biokraftstoffe setzen.

Alois Rainer, CSU

Ein Weg führe über steuerliche Entlastungen. Die Bundesregierung hatte mit Jahresbeginn bereits die Subventionen für Agrardiesel wieder eingeführt.

Traktor

Der Krieg in Iran treibt weltweit die Energiepreise nach oben. An deutschen Tankstellen zeigt sich das deutlich - auch bei Diesel für Landwirte. Zusätzlich steigen die Kosten für Dünger.

20.03.2026 | 1:50 min

Rainer gegen Förderstopp von Biogasanlagen

Rainer stellte sich demnach gegen Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Förderung für kleine Biogasanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu stoppen.

Kleine Biogasanlagen sind ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung - gerade im ländlichen Raum.

Alois Rainer, Bundesminister für Landwirtschaft

Es wäre aus seiner Sicht "falsch, dieses Potenzial zu schwächen". Gerade in der aktuellen Lage sei mehr regionale Energieerzeugung erforderlich. Deshalb setze er sich dafür ein, "dass kleine Biogasanlagen im weiteren Verfahren eine starke Rolle behalten". Mit Reiche stehe er dazu "im Austausch".

Eine dunkelgrüne Biogas-Anlage

Bisher fällt der Anteil von Biogas an den erneuerbaren Energien gering aus. Mit einem neuen Verfahren kann nun aber die Effizienz um knapp 30 Prozent gesteigert werden.

18.09.2025 | 1:42 min

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Quelle: AFP, Reuters
Über die Energiepreise und die Energiewende berichtet das ZDF regelmäßig, unter anderem bei Berlin direkt am 19.04.2026 um 19:10 Uhr.
Themen
Alois RainerKatharina ReicheEnergiekrise

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