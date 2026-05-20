Parteien und Gen Z: Debatte bei ZDFheute live von der re:publica

Debatte mit Amthor, Lang und Influencer:Parteien und Gen Z: "Es wirkt wie ein Unfall"
Viele junge Menschen wählen Linke oder AfD. Sind CDU und Grüne out? Ricarda Lang, Philipp Amthor und Politik-Influencer Vincent-G debattieren bei ZDFheute live auf der re:publica.
Die politische Landschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch. Vor allem bei jungen Wählern zwischen 18 und 29 Jahren haben die Parteien der Mitte massiv an Zustimmung verloren, während die Ränder erstarken.
Bei ZDFheute live diskutieren Ricarda Lang (Grüne), Philipp Amthor (CDU) und der Polit-Influencer Vincent-G mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese und Moderatorin Victoria Reichelt über die Gründe für diese Entfremdung und mögliche Auswege.
Vincent-G: Fehlt an Inhalten, die junge Menschen betreffen
Der Polit-Influencer Vincent-G findet deutliche Worte für den Zustand der etablierten Politik. Das Agieren der Parteien, der Streit in der schwarz-roten Koalition, wirke auf junge Menschen abschreckend:
Laut Vincent-G fehle es schlicht an Inhalten, die die Lebensrealität seiner Generation abbilden. Wenn keine Substanz vorhanden sei, bleibe die Kommunikation bei oberflächlichen "TikTok-Tänzen und Aktenkoffern" hängen.
Er kritisiert zudem die Prioritätensetzung der Politik: Diese orientiere sich vor allem an der zahlenmäßig überlegenen Generation der "Boomer", während die Interessen der Jüngeren - etwa beim Klimaschutz oder der sozialen Umverteilung - hintenanstünden.
Junge Menschen könnten deshalb den Eindruck gewinnen, auf ihre Existenz würde "drauf geschissen". Auch die Strukturen der Parteiarbeit vor Ort seien wenig einladend: Ein "Kaffeeklatsch mit Leuten in ihrem Lebensabend" stelle kein attraktives politisches Angebot dar.
Philipp Amthor: Plädoyer für den Ausgleich und das Aufstiegsversprechen
Philipp Amthor, Staatssekretär im Digitalministerium (CDU), hält dagegen und betont die Bedeutung der klassischen Parteiarbeit für die demokratische Willensbildung. Die CDU sei unter Friedrich Merz wieder zur mitgliederstärksten Partei Deutschlands geworden. Er räumt zwar ein, dass junge Menschen in den Parteistrukturen unterrepräsentiert seien, warnt jedoch davor, Parteien nur negativ zu sehen. Es sei entscheidend, selbst mitzumachen, um nicht von anderen vertreten zu werden. Für Amthor steht die politische Mitte für die Fähigkeit, Gegensätze zu versöhnen:
Er ist der Auffassung, dass die Union junge Menschen nicht mit Nischenangeboten, sondern durch ein glaubwürdiges "Aufstiegsversprechen" sowie die Themen Bildung, Freiheit und Leistungsgerechtigkeit überzeugen müsse. Er mahnt, Politiker sollten im Parlament wieder mehr Leidenschaft zeigen, statt lediglich Manuskripte vorzulesen.
Ricarda Lang: Mut zur Vision statt Verteidigung des Status quo
Die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang zeigt sich in der Debatte selbstkritisch:
Sie kritisiert, dass Politik häufig von einem ständigen Denken in anstehenden Wahlen geprägt sei - von Landtags- über Europa- bis Bundestagswahlen -, wodurch oft nur kurzfristig geplant werde und langfristige Zukunftsperspektiven immer wieder in den Hintergrund rückten. Sie betont, dass Probleme wie die Klimakrise, hohe Mieten oder ein vom Geldbeutel der Eltern abhängiger Bildungserfolg keine individuellen Schicksale, sondern drängende politische Aufgaben seien. Die demokratischen Kräfte hätten zuletzt oft nur noch den Status quo verteidigt, anstatt Fortschritt zu gestalten:
Lang fordert eine Kommunikation, die dorthin geht, wo es "unangenehm ist" und Widerspruch kommt. Social Media sieht sie dabei als Chance, Menschen zu erreichen, die bisher wenig Zugang zur Politik hatten - sofern man ihnen inhaltlich etwas zuzumuten wage.
Parteien der Mitte oft zu "schlapp"
In einer Welt voller Verunsicherung seien populistische Parteien "rein handwerklich besser" darin, komplexe Probleme auf simple Antworten zu reduzieren, erklärt Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Die Parteien der Mitte agierten hingegen "viel zu schlapp", um junge Wähler wirksam für ihre Positionen zu gewinnen.
Junge Menschen erlebten heute ein "Kipppunktgefühl", da die Zukunft erstmals düsterer wirke als die Vergangenheit der Eltern. In dieser Phase der Verunsicherung hätten populistische Kräfte einen entscheidenden strategischen Vorteil bei der Kommunikation.
Ausblick auf die kommenden Wahlen
Mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Ostdeutschland mahnt Influencer Vincent-G, dass aus dem "lauen Lüftchen" der Mitte endlich ein stärkerer Wind werden müsse. Während Amthor auf die "Kraft des Kompromisses" setzt, um den Erfolg extremer Parteien zu verhindern, warnt Lang eindringlich vor den Folgen einer Regierungsbeteiligung der AfD, die das Leben von Millionen Menschen unmittelbar verschlechtern würde.
Alle Beteiligten sind sich einig: Nur durch wiedergewonnenes Vertrauen lässt sich die Zukunft der Demokratie sichern.
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