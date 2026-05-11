Update am Abend: Ausschreitungen, Rekordsommer, große Feier

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die Schulproteste in Frankreich stellen die Regierung in Paris vor Herausforderungen. Der Sommer war nicht nur gefühlt rekordverdächtig heiß, wie Klimadaten zeigen. Und in Bremen starten die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit.

Krawalle in Frankreich: So reagiert die Regierung

Das ist passiert: 2.000 Festnahmen, Hunderte Verletzte, brennende Gymnasien - in Frankreich versucht die Regierung, die Schulproteste in den Griff zu bekommen. 400 Schulen blieben heute dicht, Bildungsminister Édouard Geffray wollte mit Vertretern von Schülern und Studenten sprechen. ZDF-Korrespondent Thomas Walde berichtet von einer "angespannten Ruhe".

2.000 Festnahmen, Hunderte Verletzte, brennende Gymnasien - in Frankreich versucht die Regierung, die Schulproteste in den Griff zu bekommen. 400 Schulen blieben heute dicht, Bildungsminister Édouard Geffray wollte mit Vertretern von Schülern und Studenten sprechen. ZDF-Korrespondent Thomas Walde berichtet von einer "angespannten Ruhe". Das ist der Hintergrund: Entzündet hatte sich der Protest vor Tagen an baufälligen Gebäuden, Lehrermangel oder fehlenden Materialien. Auch allgemeiner Unmut und Politikverdrossenheit wurden laut, vor allem in sozial benachteiligten Orten. Premierminister Sébastien Lecornu sprach unter Berufung auf Geheimdienste von einem "organisierten Manöver" der linkspopulistischen La France Insoumise. Die weist das zurück.

Entzündet hatte sich der Protest vor Tagen an baufälligen Gebäuden, Lehrermangel oder fehlenden Materialien. Auch allgemeiner Unmut und Politikverdrossenheit wurden laut, vor allem in sozial benachteiligten Orten. Premierminister Sébastien Lecornu sprach unter Berufung auf Geheimdienste von einem "organisierten Manöver" der linkspopulistischen La France Insoumise. Die weist das zurück. Das berichten unsere Kollegen: Die Regierung versuche, "auch politisch vor die Lage zu kommen". Walde spricht von einer Doppelstrategie: Paris signalisiere Gesprächsbereitschaft. Gleichzeitig sei die Justiz aufgefordert worden, "hart und entschlossen" vorzugehen. Auch wurde damit gedroht, gegebenenfalls Eltern für Schäden in Regress zu nehmen.

Warum die Situation in Frankreich so eskaliert ist - mehr Hintergründe bei ZDFheute live:

ZDFheute live am 02.10.2026, 13 Uhr 02.10.2026 | 27:09 min

Daten bestätigen: Heißester und trockenster Sommer

Das ist passiert: Sengende Hitze, Waldbrände, Niedrigwasser - der Sommer in Westeuropa war so heiß und trocken wie nie seit Messbeginn. Diese Bilanz zieht der EU-Klimadienst Copernicus.

Sengende Hitze, Waldbrände, Niedrigwasser - der Sommer in Westeuropa war so heiß und trocken wie nie seit Messbeginn. Diese Bilanz zieht der EU-Klimadienst Copernicus. Die konkreten Zahlen in Kürze: Die Durchschnittstemperatur lag bei 21,7 Grad - 2,5 Grad über dem Vergleichswert zwischen 1991 und 2020. Durch die Flüsse floss im Sommer so wenig Wasser wie nie seit Beginn der Erfassung 1992. Und eine Rekordfläche - 52 Prozent des Kontinents - war zeitweise "sehr starkem" Hitzestress ausgesetzt, also einer gefühlten Temperatur von 38 Grad und mehr.

Die Durchschnittstemperatur lag bei 21,7 Grad - 2,5 Grad über dem Vergleichswert zwischen 1991 und 2020. Durch die Flüsse floss im Sommer so wenig Wasser wie nie seit Beginn der Erfassung 1992. Und eine Rekordfläche - 52 Prozent des Kontinents - war zeitweise "sehr starkem" Hitzestress ausgesetzt, also einer gefühlten Temperatur von 38 Grad und mehr. Das sagen Experten: Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage spricht von einem Sommer mit sich überschneidenden Klimaextremen. Mit Blick auf die Folgen - von Wassermangel bis zur Gesundheit - mahnt sie an, "Widerstandsfähigkeit gegenüber zunehmend miteinander verknüpften Klimarisiken aufzubauen".

Auch in den Bergen zeigen sich die Auswirkungen, wie Kollegin Jasmin Astaki-Bardeh aus den Alpen berichtet:

heute in Deutschland, 02.10.2026, 14 Uhr 02.10.2026 | 2:05 min

Deutsche Einheit: Feiern in Bremen gestartet

Das passiert: In Bremen wird gefeiert. Mit einem großen Bürgerfest haben in der Hansestadt die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Der zentrale Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet am Samstag statt.

In Bremen wird gefeiert. Mit einem großen Bürgerfest haben in der Hansestadt die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Der zentrale Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet am Samstag statt. Das ist der Hintergrund: Vor 36 Jahren, am 3. Oktober 1990, trat nach der friedlichen Revolution und dem Mauerfall 1989 der Vertrag zum Beitritt der ostdeutschen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Ausrichter der Einheitsfeier ist das Bundesland, das den Vorsitz des Bundesrats innehat - derzeit Bremen.

Vor 36 Jahren, am 3. Oktober 1990, trat nach der friedlichen Revolution und dem Mauerfall 1989 der Vertrag zum Beitritt der ostdeutschen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Ausrichter der Einheitsfeier ist das Bundesland, das den Vorsitz des Bundesrats innehat - derzeit Bremen. Das berichten unsere Kollegen: ZDF-Korrespondent Alexander Poel spricht von einem Fest der Superlative - und einer Herausforderung: Bremen mit seinen knapp 600.000 Einwohnern rechne mit gut einer halben Million Besucher. Knapp 700 Veranstaltungen werde es geben. Rekordverdächtig auch die Sicherheitsvorkehrungen: Die Bremer Polizei stehe - mit Unterstützung aus anderen Bundesländern - vor dem größten Einsatz ihrer Geschichte.

heute in Deutschland, 02.10.2026 02.10.2026 | 2:31 min

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Ratgeber: Ameisen loswerden mit Hausmitteln

Sie mögen Süßes: Wenn Ameisen auf Futtersuche sind, dringen sie gerne auch in Wohnungen und Häuser ein. Die kleinen Insekten wieder loszuwerden, gelingt aber auch ohne Chemie. Hier erfahren Sie, welche Hausmittel wirken.

Volle Kanne, 29.09.2026, 09:05 Uhr 29.09.2026 | 4:14 min

Sportlich in den Abend

Nach dem ersten Sieg im dritten Spiel unter Bundestrainer Klopp hellt sich die Stimmung rund ums deutsche Nationalteam auf. Das liegt auch an vielen positiven Erkenntnissen.

Morgenmagazin, 02.10.2026, 05:30 Uhr 02.10.2026 | 1:47 min

Heute Abend treffen in der Nations League dann Tschechien und England sowie Spanien und Kroatien aufeinander (Anstoß jeweils um 20:45 Uhr). Die Zusammenfassungen finden Sie ab 0 Uhr bei ZDFheute.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Soja-Anbau in Deutschland? Vor 20 Jahren war das fast unvorstellbar. Es war schlicht zu kühl für die aus Ostasien stammende Pflanze. Noch immer wird viel importiert, aber immer öfter wird sie auch auf deutschen Äckern angebaut. Denn der Protein-Protz birgt einige Vorteile. Welche, das berichtet Kollege Mark Hugo:

Volle Kanne, 10.09.2026, 09:05 Uhr 10.09.2026 | 3:56 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Naturschauspiel in der Atacama-Wüste: Auf rund 17.000 Quadratkilometern präsentiert sich der sonst staubtrockene Flecken in blühender Farbenpracht.

ZDFheute am 02.10.2026, 10:14 Uhr 02.10.2026 | 0:30 min

Streaming-Tipps für den Abend

Autorennen, Süßigkeiten, krasse Shows, Nervenkitzel: Die Volksfeste im XXL-Format in den USA sind bunt, wild und laut und ein lukratives Geschäft für die Schausteller. Die Doku aus der Reihe USA extrem wirft einen Blick auf Jahrmärkte der Superlative. (43 Minuten)

01.10.2026 | 42:44 min

Neue Chefin, Bürokratie, Kollegentrubel: Im Bürgeramt Berlin Tiergarten-Mitte-West wird der Alltag auf absurde Weise gemeistert. Nine to Five - die neue ZDFneo-Serie über ein Amt zwischen Karriereambitionen und Behördenchaos. (acht Folgen à ca. 27 Minuten)

02.10.2026 | 25:21 min

Rezept des Tages: Wiesn-Schmankerl für zu Hause

Volle Kanne, 29.09.2026, 09:05 Uhr 29.09.2026 | 12:28 min

Die Wiesn neigt sich dem Ende zu - wer nicht auf typische Gaumenfreuden verzichten mag: Mario Kotaska zeigt Oktoberfest‑Leckereien für zu Hause. Er empfiehlt Laugenkonfekt mit Käsecreme und Rettich - oder als süße Variante Reibekuchen mit Apfelkompott und Zimt‑Vanille‑Schmand. Hier geht's zum Download für die Rezepte.

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