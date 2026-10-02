Bahn: Strecke zwischen Berlin und Hannover wird saniert

Zugreisende brauchen Geduld: Die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover hat begonnen. Die Züge werden nun 14 Monate umgeleitet, die Fahrtzeit verlängert sich.

Strecke Berlin-Hannover gesperrt: Was das für Zugreisende heißt

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover bleibt wegen Sanierungsarbeiten bis Ende kommenden Jahres gesperrt. Fernzüge zwischen beiden Städten brauchen knapp anderthalb Stunden länger. 02.10.2026 | 0:21 min

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover wird grundsaniert und ist seit Freitag voraussichtlich bis Ende 2027 für den Fernverkehr vollgesperrt. Die Fahrtzeit auf dem wichtigen Ost-West-Korridor verlängert sich wegen nötiger Umleitungen um 80 Minuten. Für den Nahverkehr werden Busse als Ersatz eingesetzt.

Welche Bedeutung die Strecke hat

Der Abschnitt gehört laut Deutscher Bahn zur "wichtigsten Verbindung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen". Täglich fahren dort mehr als 400 Züge des Nah- und Fernverkehrs sowie rund 90 Güterzüge. Nach dem Korridor Hamburg-Berlin, der bis Juni grundsaniert wurde, ist die Strecke mit 221 Kilometern die zweitlängste Achse, die im Rahmen des Konzepts der Korridorsanierung grundlegend erneuert wird.

Warum der Plan einer Parallelstrecke nicht funktioniert

Noch im Juni hatte die Bahn ein Konzept für die Sanierung der Strecke vorgestellt, das die Belastungen für die Fahrgäste im Fernverkehr erheblich reduzieren sollte: Zwischen Dezember 2026 und Oktober 2027 sollten die Züge zumindest in einer Fahrtrichtung auf der parallel zur Strecke verlaufenden sogenannten Lehrter Stammbahn fahren und so kaum Zeit verlieren. Doch daraus wird nichts.

Zug verspätet, falsches Gleis, Ausreden ohne Ende – die Bahn nervt! Dunja Hayali blickt für "Am Puls" hinter die Kulissen. Im Exklusivinterview bezieht die neue Bahnchefin Stellung. 19.07.2026 | 43:30 min

Die Parallelstrecke wird derzeit noch elektrifiziert und diese Arbeiten verzögern sich. Voraussichtlich werden sie erst Ende 2027 abgeschlossen sein, die Lehrter Stammbahn steht daher nicht als Umleitstrecke zur Verfügung. Für die gesamte Zeit der Bauarbeiten - von Oktober 2026 bis Dezember 2027 - verlängert sich die Fahrt nun für alle Fernverkehrszüge erheblich.

Welche Folgen die Bauphase für den Fernverkehr hat

Ab Oktober fahren Fernzüge zwischen Hannover und Berlin nicht mehr über Wolfsburg, sondern über Braunschweig und Magdeburg. Insbesondere in Magdeburg gibt es daher künftig deutlich mehr Fernverkehrshalte. Die Züge zwischen Amsterdam und Berlin - drei bis vier Zugpaare pro Tag - werden über Hamburg umgeleitet, was zu einer etwa 70 Minuten längeren Fahrzeit führt.

09.07.2026 | 10:15 min

Das ursprüngliche Verkehrskonzept ab Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird derzeit wegen der fehlenden Ausweichstrecke über die Lehrter Stammbahn noch überarbeitet. Geplant sind "drei Fernverkehrszüge pro Richtung im Zeitraum von zwei Stunden sowie weitere Einzelverbindungen zwischen Hannover und Berlin". Die Fahrzeit verlängert sich um rund 80 Minuten.

Welche Folgen die Bauphase für den Nahverkehr hat

Die Bahn will nach eigenen Angaben während der Bauphase "ein verlässliches Grundangebot" beibehalten. Zahlreiche Regiolinien fallen strecken- und phasenweise aus.

Das Nahverkehrskonzept wird den Angaben nach an das Vorgehen während der Streckensanierung Hamburg-Berlin angelehnt: Da, wo kein Zug fährt, wird ein Ersatzverkehr mit "neuwertigen, barrierefreien Bussen" in der Farbe "Verkehrspurpur" eingerichtet. Details ab Dezember werden aktuell noch ausgearbeitet.

Welche Arbeiten konkret geplant sind



214 Weichen

rund 357 Kilometer Gleise

100 Kilometer Oberleitungen

13 Kilometer Lärmschutzwände Das wird nach Angaben der Bahn bei der Korridorsanierung erneuert:

Entlang der Strecke würden zudem 27 Bahnhöfe "modernisiert und teilweise barrierefrei ausgebaut". Zudem ersetzt die Bahn kleinere Brücken, Durchlässe und Weichenheizanlagen und plant Instandhaltungsarbeiten an Oberleitungsanlagen und Leit- und Sicherungstechnik.

Nachrichten | Thema : Deutsche Bahn Deutsche Bahn (DB) im Überblick: Aktuelle News und Hintergründe rund um die Deutsche Bahn bei ZDFheute - von Deutschlandticket bis zu Verspätungen, Störungen und Streiks.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP