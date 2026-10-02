Marode Schulen, zu wenig Lehrpersonal und brennende Fahrzeuge: Vor rund einer Woche begannen die Proteste von Schülern, mittlerweile protestieren auch Lehrer und Studenten gegen die Sparpolitik der Regierung.

Laut Innenministerium soll landesweit jede dritte weiterführende Schule von Protestaktionen betroffen sein. Die Ausweitung der Proteste setzt die Regierung massiv unter Druck. Bildungsminister Édouard Geffray will nun mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Die Regierung gibt der linkspopulistischen Partei LFI eine Mitschuld an den Ausschreitungen und beruft sich auf Geheimdienstberichte.

Wieso sind die Proteste so eskaliert? Welche Mängel gibt es im französischen Bildungssystem? Und welche Auswirkungen haben die Proteste auf die Regierung? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit dem Frankreich-Experten Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ZDF-Korrespondent Thomas Walde. Seid dabei und stellt eure Fragen!

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