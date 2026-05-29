Update am Morgen: Filmpreis, Deutschland-Quote und der Minister

Guten Morgen,

Schauspielerin Derya ist der Star am Staatstheater in Ankara. Plötzlich wird sie suspendiert. Angeblich, weil sie sich staatsfeindlich verhalten hat. Für Derya, gespielt von Özgü Namal, beginnt ein anderes Leben.

Das ist die Handlung von "Gelbe Briefe". Der Film von Regisseur İlker Çatak hat in diesem Jahr bereits den "Goldenen Bären" als bester Film gewonnen. Gewinnt er auch den deutschen Filmpreis, der heute Abend in Berlin verliehen wird?

"Gelbe Briefe" Wer gewinnt den deutschen Filmpreis in der Kategorie bester Film? Nominiert ist unter anderem der Film "Gelbe Briefe". Quelle: Alamode

Ein bisschen steckt in "Gelbe Briefe" auch ein Politikum. Denn obwohl der Film im türkischen Ankara spielt, wurde er vor allem in Hamburg und Berlin gedreht, also in Deutschland. Und das, so wünscht es die Bundesregierung, soll künftig häufiger der Fall sein.

Am Mittwoch hatte das Kabinett Streamingdienste und Sender verpflichtet, mehr in den Filmstandort Deutschland zu investieren. Künftig sollen US-Konzerne wie Netflix oder Amazon Prime mindestens acht Prozent ihres Jahresumsatzes in Deutschland einsetzen. Außerdem wird die staatliche Filmförderung aufgestockt, sagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer:

Es ist ein großer Durchbruch in der deutschen Filmpolitik, wahrscheinlich die größte Veränderung seit zwei Jahrzehnten. „ Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister

Verbände wie die Deutsche Filmakademie sind zurückhaltender. Sie sagen, eine Investitionsquote von acht Prozent sei zu niedrig. Der europäische Durchschnitt liege bei 13 bis 15 Prozent.

Und so könnte die Verleihung des Filmpreises heute Abend, zu der Weimer auch kommen möchte, politischer werden als sonst. Das gilt auch in anderer Hinsicht: Denn Weimer trifft zum ersten Mal seit dem Berlinale-Streit auf die Filmbranche. Bei der Leipziger Buchmesse gab es Buhrufe für den Minister.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

USA und Iran haben laut Vance bei Verhandlungen "viele Fortschritte" gemacht: US-Vize-Präsident JD Vance hat die Hoffnungen auf eine Einigung zwischen Washington und Teheran zum Iran-Krieg genährt. Bei den Verhandlungen über eine Verlängerung des aktuellen Waffenstillstands seien "viele Fortschritte" gemacht worden, sagt Vance vor Journalisten. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Drohne trifft Hochhaus in rumänischer Stadt nahe der Grenze zur Ukraine: Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats auf Facebook mitteilt. Zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam sei auf dem Weg zum Einsatzort.

Hat Putin eine Annexion Ostdeutschlands angekündigt? Virale Videos auf TikTok, Youtube oder Facebook behaupten, Putin wolle Ostdeutschland "befreien". Die Clips sind Desinformation - doch sie greifen gezielt russische Narrative auf.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Ungarn verhandelt mit EU über eingefrorene Milliardenhilfen - Sicherheitskonferenz in Singapur beginnt - 76. Deutscher Filmpreis "Lola26" wird verliehen 29.05.2026 | 0:52 min

Durchschnaufen am Arbeitsmarkt? Die Bundesagentur für Arbeit legt heute ihre Bilanz für Mai vor. Typisch für diesen Monat ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl. Nach rund 3,008 Millionen Arbeitslosen im April könnte die Zahl erstmals seit Dezember wieder die Drei-Millionen-Marke unterschreiten.

EU-Einigung mit Ungarn? Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar trifft sich heute mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei soll es um die Freigabe eingefrorener EU-Mittel für sein Land gehen. Ein Knackpunkt dürfte die Frage nach dem Kampf gegen Korruption werden.

Singapur im Zeichen der Sicherheit: Heute startet der dreitägige Shangri-La-Dialog. Bei der asiatischen Sicherheitskonferenz beraten führende Verteidigungsminister, Militärs und Sicherheitsexperten über die regionale Stabilität sowie geopolitische Herausforderungen im asiatisch-pazifischen Raum.

Ausführlich informiert

Sind Russlands aktuelle Angriffe ein Zeichen der Schwäche? Während die Ukraine erfolgreich Ziele im russischen Hinterland angreift, setzt der Kreml auf schweres militärisches Gerät. Wie das den Krieg verändert - Oberst Reisner bei ZDFheute live.

ZDFheute live, 28.05.2026, 19:30 Uhr 28.05.2026 | 38:36 min

Sport

Verteidiger David Raum ist mit seinen Qualitäten als Emotional Leader aus der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken.

Arsenal London kann am Samstagabend Historisches schaffen: Bei einem Sieg im Champions-League-Finale (18 Uhr live im ZDF) gegen Paris Saint‑Germain hätte der Klub zum ersten Mal den Pott geholt. Die Abwehrspezialisten wären zudem ohne Niederlage durch die Königsklasse spaziert.

Zahl des Tages

78.633

So viele internationale Einsatzkräfte waren Ende 2025 für den Frieden und im Namen der UN für Friedensmissionen im Einsatz. Einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI zufolge ist die Zahl der weltweit eingesetzten Friedenskräfte damit auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Heute ist Internationaler Tag der UN-Friedenssicherungskräfte.

ZDFheute Xpress, 25.05.2026, 09:45 Uhr 25.05.2026 | 0:23 min

Ein Lichtblick

Gut, das mit dem Lichtblick ist relativ. Heute erscheint das neue Album der Toten Hosen. Das ist - für Fans der Punkrocker - ein Fest. Aber, der Titel verrät es, es soll das letzte seiner Art sein. Nach fast 45 Jahren Bandgeschichte heißt es heute: "Trink aus! Wir müssen gehen":

ZDF-Morgenmagazin, 27.05.2026, 05:30 Uhr 27.05.2026 | 2:35 min

Gesagt

Kein Mensch ist so reich, dass er nicht einen Nachbarn brauchte. „ Sprichwort aus Ungarn

Haben Sie heute schon Ihre Nachbarn getroffen? Vielleicht ein spontanes Grillen vereinbart? Heute ist Tag der Nachbarschaft. Jedes Jahr beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland und setzen ein Zeichen für ein offenes Miteinander. Sie wollen wissen, wer in Ihrer Nähe teilnimmt? Auf dieser Website können Sie durch Eingabe Ihrer Postleitzahl eine Aktion finden. Oder Sie laden doch ganz spontan die Leute von nebenan ein.

ZDF-Mittagsmagazin, 20.05.2026, 12:00 Uhr 20.05.2026 | 3:04 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 29.05.2026 | 2:39 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Freitag scheint verbreitet die Sonne. Allerdings ziehen im Tagesverlauf im Nordwesten Wolken auf, aus denen sich ab dem Nachmittag schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln können. Die Temperaturen bleiben sommerlich mit 24 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt vom Team der ZDFheute