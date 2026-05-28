Einfach erklärt: Warum die Rentenreform so wichtig ist

Aktuell werden mit der Rentenreform Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt. @MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, worum es bei der Rentendebatte geht.

Warum die Rentenreform so wichtig ist

Rente? Kann das nicht warten? Nein, ganz aktuell werden mit der Rentenreform Weichen für die nächsten Jahrzehnte gestellt. Was jetzt entschieden wird, kann Auswirkungen darauf haben, wie lange ihr arbeiten müsst und wie viel Geld ihr in der Rente bekommt.

Mirko Drotschmann erklärt, worum es bei der Rentendebatte geht, wie ihr demnächst vom Staat Geld geschenkt bekommen könntet und wie es eigentlich andere Länder mit der Rente machen.

Warum soll die Rente reformiert werden?

Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Umlageverfahren: Arbeitnehmer zahlen einen Teil ihres Gehalts in die Rentenkasse. Dieses Geld wird aber nicht etwa für ihre eigene Rente zurückgelegt, sondern direkt für die Bezüge der aktuellen Rentner verwendet. Das Problem: Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in Rente. Immer weniger Beitragzahler müssen also immer mehr Rentner finanzieren.

Was hat die Bundesregierung bisher schon beschlossen?

Neue private Altersvorsorge: Der Staat unterstützt Geldanlagen, die fürs Alter gedacht sind, mit Zuschüssen. Man hat jetzt mehr Wahlfreiheit und kann zum Beispiel auch ETFs besparen. Ein Beispiel: Wer im Jahr 1.800 Euro spart, bekommt vom Staat 540 Euro dazu.

Der Staat unterstützt Geldanlagen, die fürs Alter gedacht sind, mit Zuschüssen. Man hat jetzt mehr Wahlfreiheit und kann zum Beispiel auch ETFs besparen. Ein Beispiel: Wer im Jahr 1.800 Euro spart, bekommt vom Staat 540 Euro dazu. "Haltelinie" bis 2031 verlängert: Diese "Haltelinie" garantiert, dass das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt.

Diese "Haltelinie" garantiert, dass das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Reform der "Mütterrente": Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern sind jetzt bei der Rente nicht mehr schlechter gestellt.

Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern sind jetzt bei der Rente nicht mehr schlechter gestellt. "Aktivrente": Man kann im Rentenalter freiwillig weiterarbeiten und bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen.

Man kann im Rentenalter freiwillig weiterarbeiten und bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. "Frühstart-Rente" beschlossen: Der Staat unterstützt schon Kinder beim Aufbau einer Altersvorsorge.

Was ist bei der Reform der gesetzlichen Rente zu erwarten?

Details sind noch unklar. Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingesetzt, die bis Ende Juni Vorschläge erarbeitet. Im Raum stehen aber zum Beispiel die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Absenkung des Rentenniveaus. Grundsätzlich sind SPD, Gewerkschaften und Sozialverbände dagegen, dass Arbeitnehmer länger arbeiten müssen.