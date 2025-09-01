Update am Abend: Verheerendes Beben und gestörte Signale

Guten Abend,

wie schutzlos die ärmsten Länder der Welt Naturkatastrophen ausgesetzt sind, verdeutlicht auf erschütternde Weise das Erdbeben in Afghanistan, bei dem Stand jetzt 800 Menschen getötet und mehr als 2.500 verletzt wurden. Stand jetzt, weil das wirkliche Ausmaß der Katastrophe wohl erst in ein paar Tagen deutlich werden wird.

In dem Gebiet, in dem die indische auf die eurasische Erdplatte trifft, sind die Schäden häufig deshalb so groß, weil die Gebäude nicht aus erdbebensicherem Material gebaut und in Ballungsräumen Bauvorschriften oft nicht eingehalten werden. So werden Häuser oft zur Todesfalle für die Bewohner, die der Gewalt der Natur schutzlos ausgeliefert sind.

Deutsche und internationale Hilfsorganisationen prüfen derzeit, wo und wie sie ihre Hilfen am besten einsetzen können. Damit die bereitgestellten Mittel auch zur Rettung der Menschen vor Ort beitragen - und nicht in den Taschen der Taliban landen.

Von der Leyens Flugzeug durch GPS gestört

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen befindet sich gerade auf einer Reise durch sieben EU-Staaten, die unmittelbar an Russland oder Belarus grenzen. Auf dem Weg zum bulgarischen Flughafen Plowdiw dann der Zwischenfall: Das GPS-System des Flugzeugs wird gestört. Der "Financial Times" zufolge mussten die Piloten beim Anflug auf Papierkarten zurückgreifen. Der Vorfall wird von einer Sprecherin der EU-Kommission bestätigt.

Steckt Russland dahinter? Diese Vermutung äußerten bulgarische Behörden - und der Verdacht liegt nahe. Experten nehmen zunehmende GPS-Störungen auch als Teil von Russlands hybrider Kriegsführung gegen Europa ein. Kreml-Sprecher Peskow widersprach umgehend. Die Sprecherin der EU-Kommission ließ jedoch ebenso wie die bulgarischen Behörden keinen Zweifel daran, wen sie hinter der Störung vermutet. Die EU sei "an die Drohungen und Einschüchterungen gewöhnt, die regelmäßig Bestandteil des feindseligen Verhaltens Russlands" seien, sagte sie.

Händchenhalten mit Putin? Das schreckt Indiens Premierminister Modi beim SZO-Gipfel im chinesischen Tianjin nicht ab. Dort hat Putin gerade im Verbund mit dem chinesischen Präsidenten Xi für ein neues Gegengewicht zum Westen geworben.

Gipfeltreffen der SOZ: Putin und Xi werben für Gegengewicht zum Westen

Weitere Schlagzeilen

"Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen die Schokolade von Milka seit vielen Jahren in der gewohnten Verpackung und gehen davon aus, dass sich die Füllmenge nicht verändert hat", meint Armin Valet, Lebensmittel-Experte bei der Verbraucherzentrale. "Doch sie werden getäuscht, weil etliche Sorten nur noch 90 Gramm zum gleichen oder gar höheren Preis enthalten."

Streaming-Tipps für den Feierabend

Die True-Crime-Podcasterin Paulina Krasa rekonstruiert echte Verbrechen. In der neuesten Folge von "Schuld und Sühne" geht es um eine idyllische Kleingartenanlage in Gifhorn, die zur tödlichen Hölle wird. Wie ein Nachbarschaftsstreit derart grausam eskalieren konnte:

