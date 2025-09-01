GPS-Störung bei Von-der-Leyen-Flug: Steckt Russland dahinter?

Bei einem Flug nach Bulgarien wurde das Flugzeug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ziel einer GPS-Störung - mutmaßlich aus Russland. Ähnliche Vorfälle häufen sich.

Der Flughafen in Plowdiw, Bulgarien: Ursula von der Leyen konnte trotz GPS-Störung ihres Flugzeugs hier sicher landen. (Archivbild) Quelle: Imago

Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist am Sonntag vor der Landung in Bulgarien von einer GPS-Störung mutmaßlich russischen Ursprungs betroffen gewesen. Am Montag bestätigte die Behörde in Brüssel einen Vorfall:

Wir können tatsächlich bestätigen, dass es GPS-Störungen gegeben hat. „ Sprecherin der EU-Kommission

Bulgarische Behörden hätten die Vermutung geäußert, dass die Störung "auf eine unverhohlene Einmischung Russlands zurückzuführen ist", fügte Kommissionssprecherin Arianna Podesta hinzu. Schäden hat der Vorfall keine verursacht, die Flugroute habe nicht angepasst werden müssen. Die EU sei "an die Drohungen und Einschüchterungen gewöhnt, die regelmäßig Bestandteil des feindseligen Verhaltens Russlands" seien, sagte Podesta.

GPS-Störung: Gezielte Aktion?

Bislang ist unklar, ob es sich um eine gezielte Störung des Flugzeugs der EU-Kommissionspräsidentin handelt, oder um ein zufälliges Ereignis. Im Ukraine-Krieg aber auch in anderen Konflikten weltweit werden Kommunikations- und Funk-Systeme oft großflächig gestört, um gegnerische Operationen zu erschweren. Auch viele Waffensysteme greifen auf GPS zurück.

Gleichermaßen schätzen Experten die zunehmenden GPS-Störungen aber auch als Teil von Russlands hybrider Kriegsführung gegen Europa ein. In einer ersten Stellungnahme wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow eine Verantwortung Moskaus für den Vorfall zurück. "Ihre Informationen sind falsch", sagte Peskow gegenüber der britischen Zeitung "Financial Times", die zuerst über das Ereignis berichtete.

Wo ereignete sich der Vorfall?

Die Kommissionspräsidentin schließt am Montag eine mehrtägige Reise durch sieben EU-Staaten ab, die an Russland oder Belarus grenzen. Damit wolle sie den Mitgliedsländern "die uneingeschränkte Solidarität der EU" bekunden. Von der Leyen begann ihre Reise am Freitag in Lettland und besucht zum Abschluss am Montag Litauen und Rumänien.

Das Flugzeug mit von der Leyen an Bord war unterwegs zum bulgarischen Flughafen Plowdiw, rund 130 Kilometer westlich von der Hauptstadt Sofia. Das Flugzeug konnte dort sicher landen. Das satellitenbasierte Navigationssystem GPS an Bord sei zeitweise ausgefallen. Der "Financial Times" zufolge mussten die Piloten beim Anflug auf Papierkarten zurückgreifen.

Die Navigation auch ohne GPS-Systeme gehört für alle Piloten fest zur Ausbildung. Lebensbedrohlich ist eine Störung darum nicht automatisch. Die Wahrscheinlichkeit von Navigationsfehlern steigt dadurch jedoch. Vor allem bei großflächigen Störungen auf stark frequentierten Verbindungen oder nahe großer Flughäfen kann schnell Chaos entstehen, das zu Verzögerungen führt.

Warum gibt es eine Häufung solcher GPS-Störungen?

Sicherheitsbehörden und Fachmedien berichten, dass seit Ausbruch des Ukraine-Krieges der Luftraum über Osteuropa vermehrt von GPS-Ausfällen betroffen ist. Auch die Schifffahrt auf der Ostsee ist davon betroffen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA warnt die Luftfahrt offiziell vor zunehmenden Gefahren durch GPS-Störungen in Folge des Ukraine-Kriegs. Im März war etwa der britische Verteidigungsminister Grant Shapps bei einem Flug von einem vergleichbaren Vorfall betroffen.

