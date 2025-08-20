Polen: Abgestürzte Drohne stammt aus Russland

In einem Maisfeld in Polen ist eine Drohne abgestürzt, die nach polnischen Angaben aus Russland stammt. Der Kreml provoziere erneut Nato-Staaten, so das Verteidigungsministerium.

Abgestürzte Drohne im Osten Polens: Warschau spricht von russischer "Provokation". Quelle: dpa

In Polen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Flugobjekt abgestürzt. Nach Angaben der Regierung in Warschau handelt es sich um eine russische Drohne. "Russland provoziert erneut die Nato-Staaten", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dies geschehe in einem Moment, wo es Bemühungen um einen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine gebe. Alle Nato-Bündnispartner seien über den Vorfall unterrichtet worden, sagte Kosiniak-Kamysz weiter.

Viel Zuversicht, ein Gefühl der Einigkeit und Sicherheitsgarantien für die Ukraine – Signale, die das Gipfeltreffen im Weißen Haus am Montag aussendeten. Einen Tag später geht es um die Details. 20.08.2025 | 2:41 min

Polen: Drohne nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzt

Die Drohne war am frühen Morgen in ein Feld nahe der Ortschaft Osiny gefallen. Der Einschlagsort liegt etwa 120 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine und rund 100 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt.

Aufnahmen des örtlichen Portals Lukow TV zeigten einen Lichtblitz und dann einen lauten Knall. In mehreren Häusern in der Nähe gingen Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Das Bedürfnis der Polen nach Sicherheit vor Russland ist seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich gewachsen. Polen rüstet auf, bereitet auch die Zivilgesellschaft auf den Verteidigungsfall vor. 02.06.2025 | 3:07 min

Die von Anwohnern gerufenen Polizisten fanden am Einschlagsort verbrannte Trümmer aus Plastik und Metall. Das Portal Onet veröffentlichte Bilder aus sozialen Netzwerken, auf denen ein verkohlter Motor mit einem Propeller zu sehen war.

Polnische Armee: Keine Verletzung des Luftraums festgestellt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem in dem Feld entdeckten Objekt "aller Wahrscheinlichkeit nach" um eine Militärdrohne. Woher diese stamme, sei aber unklar. Die Drohne habe einen Krater von rund sechs Metern Durchmesser und 50 Zentimetern Tiefe hinterlassen.

Die Armee teilte mit, dass in der Nacht zum Mittwoch keine Verletzung des polnischen Luftraums festgestellt worden sei.

Polen rüstet auf, setzt auf Verteidigung und Abschreckung. Nicht nur das Militär bereitet sich vor, auch die Zivilgesellschaft trainiert für den Ernstfall. 16.05.2025 | 21:08 min

Polen wichtiger Verbündeter der Ukraine

Das EU- und Nato-Mitgliedsland Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf.

Bereits im November 2022 war im ostpolnischen Dorf Przewodow eine Rakete eingeschlagen, zwei Männer wurden getötet. Soweit bisher bekannt, war es eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete.