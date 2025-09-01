Leiche auf-Burning Man-Festival entdeckt - Tötungsdelikt vermutet

Das Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada zieht jährlich Zehntausende Menschen an. Doch die Veranstaltung wird dieses Jahr von einem Todesfall überschattet.

Das Burning-Man-Festival findet jährlich im US-Bundesstaat Nevada statt. Quelle: action press

Ein Mann ist auf dem Burning-Man-Festival im nordwestlichen Wüstengebiet des US-Bundesstaats Nevada leblos in einer Blutlache aufgefunden worden.

Die Leiche wurde am Samstag in Black Rock City, einem Zeltlager des Festivals, entdeckt, wie die Polizei am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Nach Angaben des Büros des Sheriffs von Pershing County gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.

Der Fundort sei abgesperrt und mehrere Festivalbesucher befragt worden. Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt, weitere Details wurden nicht veröffentlicht. Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin überführt.

Es ist ein Mix aus Woodstock, Love Parade, Mad Max und Dauerparty: das Burning Man Festival in den USA. Jedes Jahr findet es acht Tage lang in der Black Rock Wüste in Nevada statt. 05.09.2018

Polizei ruft Besucher zu Achtsamkeit auf

Wie das Büro des Sheriffs weiter mitteilte, handelte es sich offenbar um einen isolierten Vorfall. Dennoch wurden alle Festivalbesucher aufgefordert, aufmerksam auf ihre Umgebung und andere Teilnehmer zu achten. Das Festival endet am Montag.

Die Veranstalter erklärten, dass sie eng mit den Behörden kooperierten, und riefen die Teilnehmer auf, die Ermittlungen nicht zu behindern. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort.

Das Festival zieht jedes Jahr Zehntausende Künstler, Musiker und Aktivisten an, die eine Mischung aus Wüstencamping und avantgardistischen Performances erleben. Höhepunkt ist das Verbrennen einer großen Holzfigur in Menschengestalt.