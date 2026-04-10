Update am Abend: Spritpreis-Streit und viele Flieger am Boden

Guten Abend,

die Koalition streitet längst nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen über Spritpreis-Entlastungen, vor den Iran-Verhandlungen sind die Fronten verhärtet und bei der Lufthansa bleiben viele Flieger am Boden.

Koalitionsstreit über Entlastungen

Das ist passiert: "Teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig" - mit scharfen Worten kritisiert Wirtschaftsministerin Katherina Reiche Entlastungsvorschläge aus der SPD - und zwar noch während deren Chef, Finanzminister Lars Klingbeil, mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften über die hohen Energiepreise berät.

Das ist der Hintergrund: Klingbeil hatte sich für einen Preisdeckel und eine Übergewinnsteuer stark gemacht - besonders dieser erteilte Reiche eine "klare Absage". Tags zuvor hatte Kanzler Friedrich Merz von beiden gemeinsame Vorschläge angemahnt und sei, so wird heute aus seinem "Umfeld" berichtet, "befremdet" über den Schlagabtausch. Auch SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese nennt Reiches Einlassungen "sehr befremdlich".

Das sagt unser Korrespondent: Ein "offener Streit auf offener Bühne, zwei Tage bevor man eigentlich hinter verschlossenen Türen verhandeln wollte" - das erinnere "irgendwie an den Kommunikationsstil der abgewählten Ampel", berichtet Lars Bohnsack aus Berlin.

heute in Deutschland am 10.04.2026 um 14:00 Uhr 10.04.2026 | 3:32 min

Vor Iran-Verhandlungen in Pakistan

Das ist passiert: Kurz vor den fürs Wochenende geplanten Iran-Friedensgesprächen in Pakistan überziehen sich die USA und Iran mit Vorwürfen. Im Zentrum stehen die Blockade der Straße von Hormus und anhaltende israelische Angriffe im Libanon.

Das ist der Hintergrund: Iran halte sich nicht an das Waffenruhe-Abkommen, kritisiert US-Präsident Donald Trump - es sieht die Öffnung der Meerenge vor. Teheran leiste hier "sehr schlechte Arbeit". Iran wiederum besteht darauf, dass die Waffenruhe auch für den Libanon gelte. Verhandlungen seien sonst "sinnlos", sagt Präsident Massud Peseschkian.

Das sagen unsere Korrespondenten: Aktuell sei nicht zu erkennen, wie beide aufeinander zugehen könnten, berichtet David Sauer aus Washington im ZDF-Mittagsmagazin. Mit Blick auf den iranischen Forderungskatalog erläutert Korrespondentin Phoebe Gaa, Iran gehe "mit viel Selbstbewusstsein" in die Verhandlungen.

ZDFheute Xpress am 10.04.2026 um 09:00 Uhr 10.04.2026 | 0:25 min

Streik bei der Lufthansa

Das ist passiert: Bei der Lufthansa streikt das Kabinenpersonal. Hunderte Flieger der Airline und ihrer Tochter Cityline bleiben heute am Boden. Betroffen sind Lufthansa-Abflüge von Frankfurt und München sowie Cityline-Starts an neun Flughäfen in Deutschland.

Das ist der Hintergrund: Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will Druck machen in den Tarifverhandlungen, sie fordert Arbeitszeitentlastungen für die rund 18.000 Stewards und Stewardessen. Bei Cityline geht es um einen Sozialplan - die Airline soll im kommenden Jahr eingestellt werden.

Das sagen beide Seiten: Man habe die Osterfeiertage bewusst von den Streiks ausgenommen, um die Folgen für Reisende "so gering wie möglich zu halten", sagt UFO-Chef Joachim Vázquez. Lufthansa-Vorstandsmitglied Michael Niggemann dagegen kritisiert, der Ausstand treffe die Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs "besonders hart".

Mittagsmagazin am 10.04.2026 um 13:00 Uhr. 10.04.2026 | 3:31 min

Der Tag sportlich

Ultras im Fußball sind die größte Subkultur - und die heterogenste. Mit den Ausschreitungen in Dresden haben Randalierer zuletzt aber der gesamten Szene einen Bärendienst erwiesen. Fan-Experte Christoph Ruf sagt im Mittagsmagazin: "Auswüchse in der Ultra-Kultur" seien schwer zu verhindern.

Mittagsmagazin am 10.04.2026 um 13 Uhr 10.04.2026 | 3:26 min

Hoffenheim eröffnet am Abend den 29. Bundesliga-Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Die TSG könnte mit einem Sieg ihre Position im Kampf um die Königsklasse verbessern, die Augsburger wiederum mit einem Dreier vor heimischer Kulisse fast schon alle Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Alle Spiele hier im Liveticker.

Bundesliga im Liveticker : Der 27. Spieltag im Überblick Verfolgen Sie die Partien im Liveticker. Dazu Ergebnisse und die Bundesliga-Tabelle.

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Ein Lichtblick

Boxtrainer George Khosi hat das Ziel, Kinder und Jugendliche aus Drogen, Kriminalität und Obdachlosigkeit herauszuholen: Vor fast 30 Jahren hat der ehemalige Amateurboxer in einem berüchtigten Viertel in Johannesburg eine alte Tankstelle zu einem Boxklub gemacht - und damit eine Anlaufstelle geschaffen für viele, deren Alltag geprägt ist von Armut und Perspektivlosigkeit.

Mittagsmagazin am 10.04.2026 um 13:00 Uhr 10.04.2026 | 3:37 min

Ratgeber

Handspülmittel soll schmutziges Geschirr effizient säubern - soweit die Theorie. Öko-Test hat 26 Produkte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist durchwachsen: Die Reinigungsleistung lässt oft zu wünschen übrig, nur zwei Spülmittel erhalten die Bestnote. Ausgerechnet bekannte Marken enttäuschen.

Volle Kanne am 10.04.2026 um 11:20 Uhr. 10.04.2026 | 4:16 min

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Volle Kanne am 10.04.2026 um 11:23 Uhr 10.04.2026 | 5:45 min

Das Rezept finden Sie hier im Download.

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