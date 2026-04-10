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Panorama

Artemis-Crew auf dem Rückweg: Spannung vor der Landung

Flug unter extremen Bedingungen:"Artemis"-Crew auf dem Rückweg: Spannung vor der Landung

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In der Nacht zum Samstag sollen die vier Astronauten der "Orion"-Kapsel im Pazifik aufkommen. Dabei erreicht die Kapsel eine Geschwindigkeit von etwa 38.400 Kilometern pro Stunde.

Die Artemis-II-Crew posiert in der Orion-Kapsel auf dem Rückweg zur Erde nach Mondumrundung.

Die Besatzung der "Artemis 2" bereitet sich auf die Rückkehr zur Erde vor. Auf ihrer zehntägigen Mission hat die Crew die geplante Mondumrundung geschafft.

10.04.2026 | 0:22 min

Nachdem sie als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren um den Mond herumgeflogen sind, steht den vier "Artemis 2"-Astronauten mit der Rückkehr aus dem Weltall die letzte große Herausforderung ihrer Mission bevor.

"Seit dem 3. April 2023, als wir für diese Mission ausgewählt worden sind, denke ich über die Rückkehr nach", sagte US-Astronaut Victor Glover bei einer Pressekonferenz aus der "Orion"-Kapsel. Es sei wie einen "Feuerball durch die Atmosphäre zu reiten".

Astronaut schaut aus dem Fenster des Raumschiffs

Die "Artemis 2"-Crew blickt auf eine außergewöhnliche Mission zurück. Die Rückkehr kann unter Umständen gefährlich werden.

10.04.2026 | 2:36 min

Rückkehr aus dem Weltall wird körperlich belastend

Mit einem komplizierten Manöver soll die Crew - bestehend neben Glover aus den US-Astronauten Christina Koch und Reid Wiseman sowie dem Kanadier Jeremy Hansen - in der kommenden Nacht gegen 2:07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego, USA, aufkommen.

Zeitweise soll ihre Kapsel dabei eine Geschwindigkeit von bis zu etwa 38.400 Kilometern pro Stunde erreichen, was den Astronauten extreme körperliche Belastungen aussetzt. "Orion" ist beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre großer Hitze ausgesetzt. Die Astronauten sollen durch einen speziellen Hitzeschild geschützt werden.

Die NASA veröffentlicht erste Fotos von der Rückseite des Mondes

Während der Umrundung des Mondes hatte die Crew der "Artemis 2" für kurze Zeit keinen Funkkontakt zur Erde.

08.04.2026 | 2:17 min

Geplanter Kommunikationsausfall bei Landung

Für rund sechs Minuten wird planmäßig die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum ausfallen. Mithilfe von Fallschirmen soll die Kapsel anschließend abgebremst im Pazifik aufkommen. Letzte Wettervorhersagen und letzte Außenaufnahmen von "Orion" sähen gut aus, hieß es von der Nasa.

Die vier "Artemis 2"-Astronauten waren in der vergangenen Woche an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemal ein Mensch zuvor.

Standbild aus einem NASA-Livestream: Ein Glas Nutella schwebt an Bord der Orion-Kapsel, während die Artemis-II-Astronauten am 6. April 2026 arbeiten.

In den sozialen Medien geht ein schwebendes Nutella-Glas viral, dass durch die Raumkapsel der Mond-Mission Artemis 2 gleitet.

07.04.2026 | 0:36 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 10.04.2026 ab 12:10 Uhr.
Themen
WeltallUSA

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