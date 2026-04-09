Ukraine-Krieg: Russland kündigt Feuerpause über Ostertage an

Ukraine-Krieg:Kreml kündigt Feuerpause über orthodoxe Ostertage an
Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Feuerpause in der Ukraine für die orthodoxen Ostertage angekündigt.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Kremlangaben anlässlich des orthodoxen Osterfests eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine verkündet. Sie soll demnach am Samstag um 16.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) beginnen und den gesamten Sonntag andauern.
Russland gehe "davon aus, dass die ukrainische Seite dem Beispiel der Russischen Föderation folgen wird", hieß es weiter.Der Generalstab der russischen Armee sei angewiesen worden, "die Kampfhandlungen in allen Richtungen für diesen Zeitraum einzustellen", erklärte der Kreml weiterhin. Die Truppen seien zugleich bereit, "allen möglichen Provokationen des Feindes entgegenzuwirken".
Waffenruhe-Vereinbarungen oft erfolglos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert.
In dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gab es schon mehrfach Versuche zeitlich begrenzter Waffenruhen. In der Vergangenheit warfen sich die Kriegsparteien dabei immer wieder gegenseitig Verstöße vor. Außerdem warfen sich beide Seiten vor, solche Phasen für die Neuaufstellung von Truppen sowie für Wiederaufrüstung zu nutzen.
Im vergangenen Jahr hatte Putin am Karsamstag eine 30-stündige Waffenruhe verkündet. Auch über die Weltkriegsgedenktage im Mai gab es eine. Eine Weihnachts-Waffenruhe hatte der Kremlchef aber abgelehnt.
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