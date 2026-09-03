Update am Morgen: Der Klebstoff, der uns zusammenhält

Guten Morgen,

heute habe ich mal großartige Nachrichten für Sie: Forscher haben den "bislang überzeugendsten Hinweis auf dunkle Materie" gefunden, wie sie sagen. Ein Detektor tief unter der Erde im US-Bundesstaat South Dakota hat ein vielversprechendes Signal registriert, heißt es vom LUX-ZEPLIN-Experiment.

Achtung, jetzt wird es kurz physikalisch: Die Forscher haben eine einzige Wechselwirkung eines Einzelteilchens aufgezeichnet, die sich mit den bekannten Hintergrundsignalen normaler Materie nicht wirklich erklären lässt.

Arte-Doku vom 31.08.2026 um 09:34 Uhr. 01.08.2026 | 52:52 min

Dunkle Materie wird gerne als der Klebstoff im All bezeichnet. Denn sie hält die Galaxien zusammen, die sonst aufgrund ihrer Geschwindigkeit einfach auseinanderfliegen würden. Eine tolle Vorstellung, oder? Da ist etwas, was alles buchstäblich zusammenhält, aber keiner kennt es oder kann es greifen - zumindest bisher.

Nicht nur für Physiker sind das tolle Nachrichten, sondern eigentlich könnte man dies auch auf uns alle übertragen. Denn gerade in diesen Tagen, die geprägt sind von Wahlkämpfen, gegenseitigen Attacken oder auch Anschlägen auf unsere Infrastruktur, haben viele Menschen - und auch wir in einer Nachrichtenredaktion wie dem heute journal - das Gefühl: Was hält uns eigentlich zusammen? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Was ist unser Klebstoff in der Gesellschaft, unsere dunkle Materie?

ZDFinfo Doku "Dunkle Materie" vom 09.02.2026 um 12:58 Uhr. 07.02.2026 | 42:14 min

Die dunkle Materie ist übrigens nicht schwarz, wie immer viele meinen, sondern transparent. Wissenschaftlich gesehen meint "dunkel" vor allem "unbekannt" und "unsichtbar". Und das ist genau das, was der Kern von gesellschaftlichem Zusammenhalt ist, beziehungsweise von Zusammenhalt in jeder Gruppe: die Solidarität füreinander, Vertrauen zueinander, gemeinsame Regeln und auch die Bereitschaft zu Kompromissen, wie sie in einer Demokratie wichtig sind.

Im heute journal sind wir deshalb in den vergangenen Tagen in Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen und wollten wissen: Was sind die Kräfte, die uns als Gesellschaft zusammenhalten? Was bewegt die Menschen, die am Sonntag darüber entscheiden sollen, wie es in ihrem Bundesland mit der Wirtschaft, der Bildung und auch dem sozialen Gefüge weitergeht? Schauen Sie gerne heute Abend bei uns vorbei. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Suche nach "dem Klebstoff" verfolgen.

Haben Sie einen schönen Tag bis dahin!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

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Was heute noch wichtig ist

Gipfeltreffen Weimarer Dreieck // UN-Wetterprognose zu Wetterextremen// Marinetagung in Hamburg berät über hybride Bedrohungen 03.09.2026 | 0:58 min

Weimarer Dreieck: Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens beraten heute im sogenannten Weimarer Dreieck über hybride Bedrohungen, den Nahen Osten und die EU-Politik. Das 1991 in Weimar gegründete Gesprächsformat sollte Polen und andere osteuropäische Staaten an die EU und die Nato heranführen.

Putin spricht über Wirtschaft: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich heute beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok über Russlands wirtschaftliche Lage und trifft internationale Vertreter. Hohe Kriegsausgaben und Sanktionen belasten die russische Wirtschaft zurzeit. Putin ist aber bislang bereit, das in Kauf zu nehmen, um seine Ziele in der Ukraine zu erreichen.

WMO veröffentlicht neue Einschätzung zu El Niño: Die Weltwetterorganisation (WMO) veröffentlicht heute eine neue Analyse zur aktuellen Lage und weiteren Entwicklung von El Niño. WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo stellt die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vor.

Ausführlich informiert

Nach der Sturzflut in Nepal und Tibet gibt es aus der von China kontrollierten Region Tibet nur wenige Informationen. Will China etwas verschweigen und wenn ja, was?

ZDFheute live vom 02.09.2026 um 15:37 Uhr. 02.09.2026 | 31:22 min

Sportlich in den Tag

Der FC Bayern zieht mit einem souveränen 4:1 beim VfL Osnabrück in die zweite Runde des DFB-Pokals ein und beweist nach frühem Rückstand erneut seine neue Stabilität.

Der FC Bayern steht in der zweiten Runde. In Osnabrück setzt sich der Titelverteidiger glanzlos, aber souverän durch. Dem VfL bleibt der Trost, ein Traumtor erzielt zu haben. 02.09.2026 | 8:01 min

Deutschlands Volleyballerinnen stehen bei der EM in Istanbul am Abend im Viertelfinale gegen Gastgeber Türkei. Die Hoffnungen ruhen einmal mehr auf der schlaggewaltigen Leana Grozer, die schon im Achtelfinale gegen Belgien überragte.

Zahl des Tages

Das Ifo-Institut legt heute seine Herbstprognose vor. Nachdem sich die deutschen Konjunkturaussichten zuletzt aufgehellt haben, dürften die Münchner Forscher der Wirtschaft ein höheres Wachstum zutrauen als noch in der Sommerprognose unterstellt. Damals wurde ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts für 2026 von 0,8 Prozent erwartet.

Gesagt

Quelle: Jens Kalaene / dpa

Einst eines der höchsten Gebäude Deutschlands und später Wahrzeichen des Westteils der Stadt, fristet der Berliner Funkturm seit der Errichtung des berühmten Fernsehturms das Dasein des ewigen Zweiten. Bei seiner Einweihung am 3. September 1926 waren die ersten Worte, die Radiosprecher Alfred Braun sagte:

Achtung! Hier Funkturm Lietzensee! Zwischen Havel und Oberspree! „ Radiosprecher Alfred Braun zur Eröffnung des Fernsehturms

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 03.09.2026 | 2:40 min

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So wird das Wetter heute

Heute bleibt es im Norden meist grau und regnerisch. Auch einzelne Gewitter können dabei sein. Im Süden gibt es mehr Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 bis 28 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld