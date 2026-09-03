Spanien: Zehntausende protestieren gegen Migrationskrise in Ceuta

Zehntausende Menschen haben in Spanien gegen den Umgang der Regierung mit der Migrationskrise in Ceuta demonstriert. Die Opposition sprach von einer "Invasion" durch Migranten.

Spanier demonstrierten am Mittwoch in verschiedenen Städten gegen die Migrationspolitik in Bezug auf Ceuta. Sie kritisierten, Ministerpräsident Sánchez stelle zu wenig Hilfe zur Verfügung. 03.09.2026 | 0:41 min

Angesichts der Migrationskrise in Ceuta haben Zehntausende Menschen bei landesweiten Kundgebungen gegen die humanitäre Krise in der spanischen Exklave protestiert. Die Demonstranten sprachen sich für die Zugehörigkeit der Nordafrika-Exklave zu Spanien und gegen die Migrationspolitik der Regierung in Madrid aus.

Teilnehmer und Redner warfen der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Marokko und mangelnde Hilfe für Ceuta vor.

Um die Migrationskrise in Ceuta unter Kontrolle zu bekommen, hat die spanische Regierung die EU um Hilfe gebeten. Konkret sollen die Grenzschutz- und Asylbehörden zum Einsatz kommen. 29.08.2026 | 0:22 min

Demonstranten verlangen Ausreise der Migranten

Die Demonstranten forderten eine Rückkehr zur Normalität und den Verbleib der Exklave bei Spanien. Sie schwenkten spanische Flaggen und riefen "Ein vereintes Ceuta wird niemals besiegt" sowie: "Invasoren - geht nach Hause!". Damit bezogen sie sich auf Tausende Migrantinnen und Migranten, die sich weiter in Ceuta befinden.

Die Nationalpolizei trieb am späten Abend laut einem Bericht von "El País" extremistische Gruppierungen, die sich in der Umgebung des Abgeordnetenhauses in Madrid aufhielten, mit Tränengas und Gummigeschossen auseinander. Vier Demonstranten, darunter zwei Minderjährige, wurden demnach wegen Unruhe und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Zudem seien vier Polizisten verletzt worden.

Der Vorfall in Ceuta war auch Thema im spanischen Parlament. Noch immer weigern sich Tausende illegal eingereiste Marokkaner, Ceuta zu verlassen. 25.08.2026 | 1:21 min

Opposition kritisiert Regierungschef Sánchez

Aufgerufen zu den Kundgebungen am Tag des Regionalfeiertages in Ceuta hatte der Dachverband FEMP der spanischen Kommunen, der von der konservativen oppositionellen Volkspartei PP geleitet wird. Auch die rechtspopulistische Vox beteiligte sich an den Demonstrationen.

Der spanische Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei sprach von einer "Invasion" durch Migranten, hinter der Marokko stecke. Er bezichtigte Sánchez und dessen Regierung der Lüge. Sie hätten behauptet, es habe keine Warnung vor der Migrationskrise gegeben und Marokko habe dazu auch nicht angestiftet. Beides sei nicht wahr.

Mehr als 70.000 Flüchtlinge hatten versucht, die spanische Exklave zu erreichen. Während viele bereits zurückgeschickt wurden, blieben viele Kinder und Jugendliche allein zurück. 07.08.2026 | 2:37 min

Regierung kritisiert Proteste als politisch motiviert

Nach Angaben der Vertretung der Zentralregierung beteiligten sich rund 50.000 Menschen an der Kundgebung in Madrid, die nach einem Bericht des nationalen TV-Senders RTVE die größte Einzelveranstaltung des Abends war. PP-Generalsekretär Miguel Tellado sprach von rund 2.000 Kundgebungen in ganz Spanien und forderte erneut den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen.

Der spanische Minister Ángel Víctor Torres bezeichnete die Proteste im spanischen Radio als politisch motiviert.

Das dient nicht dazu, Unterstützung für die Stadt Ceuta oder ihre Bewohner zu zeigen; es dient dazu, die Regierung Spaniens anzugreifen. „ Ángel Víctor Torres, spanischer Minister

In einigen Städten wie etwa in Barcelona oder Bilbao gab es Gegendemonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer gegen Rassismus aussprachen. "Kein Mensch ist illegal", war dort auf Transparenten zu lesen.

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Quelle: dpa, AP