Update am Morgen: CSU im Kloster, Linke im Wellness-Ressort

Guten Morgen,

an einem abgelegenen Ort konzentriert arbeiten und dabei die politischen Schwerpunkte für das frisch gebackene Jahr festlegen. Das steht diese Woche für viele Bundestagsfraktionen und Parteivorstände auf dem Programm. Die Politik geht in Klausur, mal mehr, mal weniger öffentlichkeitswirksam. An außen- und innenpolitischen Themen scheint es dabei nicht zu mangeln. Allein der Beschlussentwurf für die Tagung der CSU umfasst rund 100 einzelne Forderungen.

06.01.2026 | 1:34 min

Ähnlich vielfältig wie die inhaltlichen Schwerpunkte ist aber auch die Wahl der Tagungsorte ausgefallen. Die CSU ist seit gestern wieder im oberbayerischen Seeon anzutreffen, mit Kloster-Kulisse und mehrtätiger Medienbegleitung. Die Linksfraktion tagt etwas zurückgezogener ab heute in einem Wellness-Hotel am brandenburgischen Scharmützelsee. Für den Anfang ohne Presse.

Dreikönigstreffen der FDP: Worauf die Liberalen hoffen

06.01.2026 | 1:33 min

Die kürzeste Anreise zu ihrer Klausurtagung dürfte wohl die SPD-Fraktion haben. Sie bleibt einfach in ihrem eigenen Fraktionssaal im Bundestag. Und dass der CDU-Parteivorstand sich ausgerechnet Mainz als Tagungsort für seine Jahresauftaktklausur ausgesucht hat, deutet darauf hin, was neben Rentenreform und Haushaltslöchern dieses Jahr aus Sicht der Parteien auch noch wichtig werden dürfte: Die fünf anstehenden Landtagswahlen.

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im März, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September. Und wer weiß, vielleicht kommt auch noch Brandenburg dazu. Gesprächsbedarf gibt es bei den Klausurtagungen also mehr als genug.

Kommen Sie gut durch den Tag,

Jan Henrich, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Merz will möglichen Ukraine-Waffenstillstand mit absichern: Deutschland ist laut Friedrich Merz zu einer militärischen Beteiligung nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bereit. "Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden", sagte der Kanzler nach dem Treffen der "Koalition der Willigen".

Ist 2026 ein Ende des Ukraine-Kriegs in Sicht? Das Jahr 2025 brachte massive Verluste für Russland. Obwohl eine Verschlechterung auf beiden Seiten zu sehen ist, fehlen Anzeichen eines Zusammenbruchs. Wie 2026 aussehen könnte, lesen Sie in unserer Militäranalyse.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Zahl des Tages

30 bis 50 Millionen Barell Öl liefert Venezuela an die Vereinigten Staaten - das verkündete US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf seinem Truth-Social-Kanal. Es handele sich um sanktioniertes Öl, das zum Marktpreis verkauft werde. Das Geld werde von ihm als Präsident kontrolliert, "um sicherzustellen, dass es den Menschen in Venezuela und den Vereinigten Staaten zugutekommt", schrieb Trump weiter. Er habe Energieminister Chris Wright mit der "sofortigen" Umsetzung des Plans beauftragt.

Was heute noch wichtig ist

Orthodoxes Weihnachtsfest / Arbeitslosenzahlen / Papst Leo XIV. berät mit Kardinälen 07.01.2026 | 1:02 min

Was bespricht Papst Leo XIV. mit seinen Kardinälen? Erstmals in seinem Pontifikat will sich Leo mit all seinen Kardinälen in Rom beraten. Beim sogenannten außerordentlichen Konsistorium soll es um grundlegende Fragen gehen - etwa um die Mitgliederwerbung und die interne Kommunikation.

Wie entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt? Die Bundesagentur für Arbeit legt heute die Arbeitslosenzahlen für Dezember vor. Angesichts der Konjunkturflaute wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Ein Sprung über die Marke von drei Millionen Erwerbslosen wird jedoch frühestens im Januar erwartet.

Ausführlich informiert

Was wollen die Europäer gegen Trumps Griff nach Grönland tun? Die Analyse mit ZDF-Korrespondent Ulf Röller und Grönland-Experte Ebbe Volquardsen bei ZDFheute live:

06.01.2026 | 31:19 min

Vierschanzentournee

Einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand ist das erste Wintersport-Highlight des Jahres zu Ende gegangen. Der Slowene Domen Prevc holte sich souverän den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee - exakt zehn Jahre nach seinem älteren Bruder Peter. Beim letzten Springen in Bischofshofen reichte Prevc der zweite Platz hinter dem Österreicher Daniel Tschofenig.

06.01.2026 | 2:19 min

Was noch von der diesjährigen Vierschanzentournee bleibt? Vielleicht die Erkenntnis, dass sich im Skispringen ein Machtwechsel anbahnt. Bei den Deutschen enttäuschten einstige Überflieger wie Doppel-Olympiasieger Andreas Wellinger oder der fünffache Weltmeister Karl Geiger.

Aber auch bei den Österreichern oder den Japanern mussten Stars wie Stefan Kraft und Ryoyu Kobayashi Youngstern wie Stephan Embacher und Ren Nikaido den Vortritt lassen. Die Gründe für die Revolution im Skispringen erklärt Lars Becker unter dem Link.

Gesagt

Seit fast 30 Jahren spielt Leonard Lansink den Privatdetektiv "Wilsberg". Heute wird der Schauspieler 70 Jahre alt. Dass die ZDF-Serie so ein Dauerbrenner werden würde, sei dabei nicht von Anfang an klar gewesen, verriet Lansink 2020 dem "Tagesspiegel". "Das hat sich erst durch die Zuschauerzahlen entwickelt", sagte der Westfale.

Wir sind halt die Wunderwaffe gegen Florian Silbereisen. „ "Wilsberg"-Darsteller Leonard Lansink im "Tagesspiegel"

Weitere Schlagzeilen

06.01.2026 | 1:11 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.01.2026 | 2:48 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ziehen im Westen dichte Wolken und Schneefälle auf. Sonst ist es teils sonnig, teils wolkig. An der Nordsee weht ein stürmischer Südwind. Mit Höchstwerten zwischen minus 6 und plus 1 Grad bleibt es winterlich kalt.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.