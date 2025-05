Update am Morgen: Wehrhafter Frieden

Guten Morgen,

auch allen deutschen Soldaten in der Welt. Klingt das zu militaristisch? Hoffentlich nicht, solange es sich um Friedensmissionen handelt. Wie bei Eufor Althea in Bosnien-Herzegowina und Unifil im Libanon . Über die Verlängerung der Teilnahme an beiden Einsätzen diskutiert heute der Bundestag. Auf dem Balkan sind Kräfte der Bundeswehr seit 21 Jahren stationiert, um Gewaltausbrüche zwischen den alten Konfliktparteien zu verhindern. Die Beobachtermission im südlichen Libanon läuft schon seit 1978, Deutschland ist seit 19 Jahren dabei.

Der Friedenssicherung soll auch die schwere Kampfbrigade dienen, die die Bundeswehr derzeit in Litauen aufbaut. Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius reisen heute nach Vilnius, für Gespräche mit dem Nato-Partner und den Aufstellungsappell der Panzerbrigade 45. Deutschland wird nicht mehr am Hindukusch verteidigt, wie vor 20 Jahren noch, sondern im Baltikum. Die Zeichen dort stehen auf Sturm.

Auch wenn es ein Bluff sein sollte, um Europa an allen potenziellen Fronten zu beschäftigen: Russland rüstet an den Westgrenzen zur Nato sichtbar auf, nicht nur mit Truppen. Satellitenaufnahmen zeigen neue Befestigungen mit offenbar militärischer Absicht. In diesem Kontext redet Minister Pistorius von "kriegstüchtiger werden" und Kanzler Merz etwas defensiver von "verteidigungsfähig".

Das Miltärische dominiert momentan. Beim evangelischen Kirchentag in Hannover jüngst beteten Militärgeistliche erst für den Frieden, um dann im kleinen Kreis ihre Zukunftssorgen zu schildern, die sich aus den vertraulichen Lageberichten zum Beispiel in Litauen ergeben.

Beim zivilen Amtsabschied des niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil in dieser Woche drängte sich die Lobbyistin des Rheinmetall-Konzerns seinem Nachfolger auf. Die Rüstungsfirma will die Speerspitze des neuen Waffen-Wirtschaftswunders mit Schwerpunkt der Fertigung in Niedersachsen sein. Dort, wo auch der Hauptanteil der Bundeswehr stationiert ist. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Zeiten, in denen man mit "Ein bisschen Frieden" den ESC gewinnen konnte, 1982, sind vorbei. Ein bisschen reicht heute nicht mehr. Für den Frieden.