Washington D.C.: Mitarbeiter der israelischen Botschaft getötet

Nach dem Attentat auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington herrscht weltweites Entsetzen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Motiv aus.

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in den USA sind nahe dem Jüdischen Museum in Washington erschossen worden. Ein 30 Jahre alter Mann aus Chicago wurde nach Polizeiangaben als Verdächtiger gefasst. Er soll nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan skandiert ("Free, free Palestine") haben.

Bei den zwei Getöteten handelte es sich nach Angaben des israelischen Botschafters Yechiel Leiter um ein junges Paar, das kurz vor der Verlobung stand. Yaron Lischinsky habe in dieser Woche einen Ring gekauft und seiner Freundin Sarah Milgrim in der kommenden Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag machen wollen.