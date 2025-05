In Genf wird zur Zeit die 78. Weltgesundheitsversammlung abgehalten. Alzheimer's Disease International will in diesem Rahmen darauf aufmerksam machen, dass die Erkrankung dabei ist, sich zu einer globalen Gesundheitskrise zu entwickeln. Bis 2030 werden schätzungsweise 78 Millionen Menschen an Demenz leiden. Die jährlichen Kosten hierfür werden dann weltweit 2,8 Trillionen Dollar überschreiten.