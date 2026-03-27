Update am Abend: Buckelwal frei und SPD im Allzeit-Tief

Update am Abend:Buckelwal frei, SPD im Allzeit-Tief und Zuckersteuer
von Tim-Julian Schneider
Guten Abend,
der Buckelwal hat sich befreit, die Situation um ihn bleibt jedoch angespannt. Mehr als angespannt ist auch die Lage bei der SPD. Währenddessen beschließt die Bundesregierung eine Reform der Riester-Rente, die mehr Menschen zum Sparen animieren soll.
Buckelwal hat sich befreit - Lage noch prekär
- Das ist passiert: Der an der Ostseeküste gestrandete Wal hat sich befreit. Er bewege sich im "Zickzack" durch die Ostsee, so ein Experte. Das Bangen bleibt, Boote halten ihn von einer Rückkehr ab.
- Das ist der Hintergrund: Die Walrettung war seit Montag bundesweit mit großer Anteilnahme verfolgt worden. Mehrere Versuche, den laut Experten schätzungsweise bis zu 20 Tonnen schweren Meeressäuger von der Sandbank zu befreien, waren vorerst gescheitert.
- Das sagen Experten: "Walrettung geglückt", sagte der an der Rettungsaktion beteiligte Experte Marc Lehmann in einem Beitrag auf seinem eigenen Profil im sozialen Netzwerk Instagram. Zugleich warnte er vor zu viel Optimismus. Seine Befreiung von der Sandbank sei bisher nicht seine Rettung, sondern nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zu Hause sei er erst im Atlantik. Nun beginne "die heiße Phase", in der es darum gehe, dass der Wal nicht erneut an einer anderen Stelle strande.
Zuckersteuer - auch in Deutschland?
- Das ist passiert: Deutschland isst und trinkt zu viel Zucker, sagen Experten: Deshalb wird auch hierzulande über eine Zuckersteuer diskutiert.
- Das ist der Hintergrund: Dass wir unseren Zuckerkonsum senken müssen, darin sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Zum Beispiel nehmen auch die Zahlen bei den Krankheiten Adipositas und Diabetes zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, nicht mehr als 50 Gramm sogenannten "freien Zucker" - also zugesetzten Zucker - pro Tag zu konsumieren. Die Deutschen aber nehmen deutlich mehr Zucker zu sich. Nach Angaben des Max Rubner-Instituts liegen Frauen durchschnittlich bei 61 Gramm pro Tag, Männer bei 78 Gramm pro Tag.
- Das sagen Experten: Besonders Kinder würden laut dem Deutschen Kinderhilfswerk von einer Zuckersteuer profitieren. "Kinder wissen oft gar nicht, dass sie in einem Glas Limo nebenbei acht Stück Würfelzucker konsumieren", sagt Anja Siegesmund zu ZDFheute. "Die Zuckersteuer ist das beste Instrument, um Kinder vor Spätfolgen von Zuckerlimo zu schützen." In Bezug auf ein möglicherweise gesundheitsbewussteres Verhalten durch eine Zuckersteuer seien die Ergebnisse allerdings wenig eindeutig. "Wirkliche positive Auswirkungen im Sinne von: 'Ich verhalte mich jetzt anders und greife auch zu anderen Lebensmitteln als Softdrinks', lassen sich mit den Studien nicht belegen", so Florian Reuther vom Verband der Privaten Krankenversicherung.
SPD am Abgrund - Heil mit scharfer Kritik
- Das ist passiert: Die SPD ist in der Krise, die Kritik an der Führungsspitze wächst. Jetzt schießt auch Ex-Minister Hubertus Heil gegen seine Partei. Er fordert mehr Innovation und bessere Konzepte.
- Das ist der Hintergrund: Nach mehreren verheerenden Wahlniederlagen und einem Allzeit-Tief im ZDF-Politbarometer trifft sich die SPD-Spitze um Lars Klingbeil und Bärbel Bas nun mit Spitzenpolitikern der Partei, um den neuen Kurs und Klingbeils Agenda zu beraten. Der Finanzminister hatte zu Reformen in großem Stil aufgerufen, wobei ausdrücklich auch "Unbequemes" zentral sei, etwa "insgesamt mehr arbeiten".
- Das sagt unser Korrespondent Klaus Brodbeck: "Es muss noch viel geklärt werden, bevor der Versuch dann auch anlaufen kann, alle auf eine Linie zu bringen", sagt der ZDF-Korrespondent. Ob das gelinge, sei noch zweifelhaft. "Lars Klingbeil ist nicht der starke Mann in der Partei", sagt Brodbeck. Zu seiner Agenda werde es vermutlich viele Anmerkungen geben. In der SPD gebe es eine Art Sehnsucht, "nicht nach der Person, aber nach dem Kurs von Gerhard Schröder", so Brodbeck.
Grafik des Tages
Im aktuellen ZDF-Politbarometer fällt die SPD mit 13 Prozent auf ein Allzeit-Tief. Die Union und die AfD sind mit 26 Prozent gleichauf an der Spitze.
Ratgeber: Wie man Brustkrebs bei Männern erkennt
Brustkrebs beim Mann ist selten, aber umso gefährlicher. Oft wird ein Tumor erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Dadurch geht wertvolle Zeit bis zur Therapie verloren.
Sport
Effizient und eiskalt: Das ist der deutsche Testspiel-Gegner Schweiz. Im Sommer nimmt die kleine Nation zum sechsten Mal in Folge an einer Fußball-WM teil. Das große Plus der "Nati" ist das Kollektiv: Nun will sie heute Abend auch die DFB-Elf vor Probleme stellen.
Schlagzeilen
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Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.
Das sollten Sie sich mal anschauen
Schoko-Hasen und Co. kosten deutlich mehr als früher. Einige Läden reagieren und nehmen besonders teure Marken aus dem Sortiment.
Streaming-Tipp für den Abend
Bolivien, 1980: Ein ehemaliger NS-Verbrecher und ein mächtiger Drogenboss reißen die Macht an sich und errichten den ersten Narco-Staat der Geschichte. In drei Teilen zeigt die Doku "Das Nazi-Kartell" bislang unbekannte Verstrickungen.
Rezept des Tages: Saiblingsfilet auf Orangen-Couscous mit Pesto
Saiblinge gehören zur Familie der Lachsfische. Das merkt man optisch und am Geschmack. Saiblinge machen so ziemlich jede Zubereitungsart mit. Mario Kotaska serviert ihn mit Sauerampfer-Pesto.
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