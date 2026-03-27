Studie: Viele Jugendliche erfahren sexualisierte Gewalt

Knapp zwei Drittel der jungen Menschen hierzulande haben bereits sexuelle Beleidigungen, digitale sexualisierte Gewalt oder Übergriffe erlebt. Oft sind die Täter Gleichaltrige.

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Eine Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland hat laut einer Studie bereits Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht.

Fast zwei Drittel (64 Prozent) von 5.855 befragten jungen Menschen haben demnach mindestens eine Form "sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt" vor allem im Internet erlebt.

29 Prozent der Befragten berichteten zudem von mindestens einer Erfahrung mit sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt.

Das ergab eine aktuelle Sonderauswertung zur Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, die nun in Köln vorgelegt wurde. Aus der Umfrage waren bereits im Januar Ergebnisse aus anderen Teilbereichen veröffentlicht worden.

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Frauen häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen als Männer

Junge Frauen waren laut der Umfrage davon doppelt so häufig betroffen wie junge Männer (40 gegenüber 18 Prozent). Die Handelnden waren in 71 Prozent der Fälle männlich.

Zu den Formen von sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt zählen nach Angaben des Instituts unter anderem

das gezielte Anbahnen sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Internet (Cybergrooming),

sexualisierte Beleidigungen und

das Zusenden sexueller Bilder oder Filme.

Zu den Formen mit Körperkontakt gehören

ungewollte oder erzwungene körperliche Berührungen oder

sexuelle Handlungen.

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Erhöhtes Risiko für sexualisierte Gewalt im Jugendalter

Die Daten zeigen den Angaben zufolge außerdem, dass Jugendliche sexualisierte Gewalt häufig durch Gleichaltrige erfahren, und das nicht selten in Anwesenheit oder mit Kenntnis anderer Gleichaltriger.

Die meisten Betroffenen vertrauten sich nach der ersten körperlichen Gewalterfahrung einer Vertrauensperson an, etwa Freundinnen und Freunden (51 Prozent) oder Eltern (33 Prozent).

Bei Kindern und Jugendlichen erhöhtes Risiko

Die Befunde belegen demnach, dass das Jugendalter eine Phase erhöhten Risikos für sexualisierte Gewalt ist und Beobachtende und Mitwissende sowohl vor, während als auch nach Situationen sexualisierter Gewalt eine wichtige Rolle bei den Vorfällen spielen.

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"Unsere Jugendsexualitätsstudie zeigt sehr klar: Viele junge Menschen erleben sexualisierte Gewalt unter Gleichaltrigen, online genauso wie offline", sagte Mechthild Paul, stellvertretende Leiterin des BIÖG. "Deshalb ist es wichtig, dass sie lernen, Übergriffe zu erkennen und klar zu benennen. Gleichzeitig müssen wir sie darin bestärken, in riskanten Situationen sich und andere zu schützen sowie Betroffenen zur Seite zu stehen."

Die Befragtung erfolgte zwischen Februar und Juli 2025. Befragt wurden 3.514 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren sowie 2.341 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren.

Quelle: epd, dpa