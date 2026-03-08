  3. Merkliste
Cybergrooming: Täterstrategien erkennen und Missbrauch vorbeugen

Kontakt über Chat-Dienste für Teenager:Strategien der Täter bei Anbahnung von Missbrauch

von Stephanie Schmidt

|

Soziale Medien, Chats, Online-Games - Pädokriminelle nehmen hier Kontakt zu potenziellen Opfern auf. Immer mehr Minderjährige sind von Cybergrooming betroffen.

Mädchen im Wasser am Schwimmen

Annie* ist erfolgreiche Schwimmerin in einem Schwimmverein. Mit elf Jahren beginnt ein privater Chatkontakt mit ihrem älteren Trainer, der ihr grenzüberschreitende Nachrichten schickt.

20.02.2026 | 5:44 min

Annie* kann sich nicht mehr daran erinnern, wann die sexualisierten Nachrichten angefangen haben. Sie kennt ihren Trainer schon länger, bekommt sonst per WhatsApp von ihm Tipps zum Schwimmen. Als sie elf Jahre ist, fragt der Trainer plötzlich: "Hast Du dieses Mädchenproblem?" und später: "Willst Du mit mir dann irgendwann dein erstes Mal haben?".

Sie ist verwirrt, kann die Fragen nicht einschätzen, Sexualität ist in ihrem Leben noch nicht präsent. Der Trainer, der damals 20 Jahre ist, schreibt ihr später, dass sie niemandem davon erzählen darf, da sein Leben sonst ruiniert ist, dass es "ihr Geheimnis ist und er sie später heiraten möchte". Annie schweigt und redet mit niemandem über die Chats.

Karl-Heinz Zmugg und Kerstin Claus

Was können Eltern tun, wenn Kinder Opfer von sexualisierter Gewalt werden? Welche Anzeichen gibt es? Traumapädagoge Karl-Heinz Zmugg und Journalistin Kerstin Claus im Gespräch.

20.02.2026 | 8:19 min

So nehmen Täter Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf

Die Anbahnung von Missbrauch findet häufig auch übers Internet statt. Ein beliebtes Mittel sind Chatnachrichten. Cybergrooming, so die Definition, meint eigentlich die Vorbereitung von sexuellem Missbrauch oder Belästigung. Ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen ist in Deutschland von Cybergrooming betroffen, so eine aktuelle Studie der Landesmedienanstalt NRW. Auch wenn die Nachrichten noch nicht die Grenze der Strafbarkeit überschreiten, können sie die Betroffenen erheblich belasten.

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme

Ein Teddybär liegt auf dem Boden.

Lena Jensen wird als Kind über mehrere Jahre sexuell schwer missbraucht - wie schätzungsweise eine Million Kinder in Deutschland. Heute ist sie eine Stimme für mehr Kinderschutz.

30.06.2024 | 1:29 min

Karl-Heinz Zmugg ist Traumapädagoge und arbeitet bei der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger". "Schweigen wird häufig als manipulative Strategie eingesetzt, um Kontrolle auszuüben, Taten zu vertuschen und Opfer zum Schweigen zu bringen. Diese Form der psychischen Gewalt, oft als 'Silent Treatment' bezeichnet, dient dazu, das Gegenüber zu verunsichern, zu beschämen und abhängig zu machen", so Zmugg.

Wie Täter bei sexuellem Missbrauch vorgehen

Protagonist Kai von hinten

Durch das Charité-Projekt "Kein Täter werden" bekommen Menschen mit pädophilen Neigungen Unterstützung, damit sie nicht zum Täter werden. Wie eine Therapie abläuft.

20.02.2026 | 7:30 min

Cybergrooming: Warum Opfer schweigen

Kinder erkennen die Anbahnung von Missbrauch häufig nicht. Sie haben nur ein intuitives Gefühl, dass etwas nicht stimmt, so Kerstin Claus, unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Loyalität ist nur einer von vielen Aspekten, warum Opfer schweigen.

Kerstin Claus, Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Sie würden schweigen, "weil die Übergriffe Teil einer kreierten Normalität sind, weil sie erpresst, bedroht werden. Weil die Bezugsperson sagt, das sei ihre spezielle Form der Liebe", so Claus weiter. Grenzverletzungen und Gewalt an Kindern sind schwer nachzuweisen. Falsche Loyalität ist häufig ein Grund. Auch Annie beschreibt diese Unsicherheit: "Ich konnte das nicht einschätzen und wollte auch sein Leben (Anm.: des Trainers) nicht zerstören. Außerdem habe ich mich schuldig gefühlt, da ich keine Grenzen gesetzt habe."

  • Sexuelle Gewalt wird in 75 Prozent der Fälle im engsten Umfeld ausgeübt.
  • Nur ein Prozent der Fälle wird Jugendämtern und Ermittlungsbehörden bekannt.
  • In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei betroffene Kinder.
  • 89 Prozent der Opfer sind 13 Jahre oder jünger.

Quelle: Landesanstalt für Medien NRW

Vorstellung des Lagebilds zu sexualisierter Gewalt

Kinder und Jugendliche sind auf gängigen Onlineplattformen nach wie vor gravierender sexualisierter Gewalt ausgesetzt, wie das Lagebild der Bundesregierung zeigt.

21.08.2025 | 2:33 min

Als sich Annie immer mehr zurückzieht, nicht mehr zum Training will und in der Schule immer schlechter wird, schaut die Mutter in das Handy und findet den Chatverlauf.

Warum Strafverfahren bei Cybergrooming oft scheitern

Heute ist Annie älter und begreift langsam, was ihr passierte: "Ich war damals elf Jahre und er war mein Trainer. Heute weiß ich, dass ich nicht schuld war, aber damals habe ich mich geschämt." Nach der Anzeige sicherte die Staatsanwaltschaft damals die Chatnachrichten, die 735 DIN A4-Seiten füllten. An der Echtheit der Nachrichten hat die Staatsanwaltschaft keine Zweifel. Trotzdem stellte sie das Verfahren schon nach zwei Wochen ein, da der Trainer "seine sexuellen Andeutungen im Chatverlauf vage hält und mehrfach betont, dass sexuelle Handlungen erst 'in ein paar Jahren' stattfinden könnten".

Der Trainer wurde nicht vernommen. Zu einer Gefährderansprache erschien er nicht. Gegenüber dem Schwimmverein erklärt er, er habe die ihm vorgeworfenen Chats nicht geschrieben. Annie und ihre Familie kämpfen weiter um eine komplette Aufarbeitung des Sachverhalts.

Stephanie Schmidt ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

* Name wurde von der Redaktion geändert.

Kerstin Claus

Kerstin Claus ist uanbhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Ein Überblick über die Arbeit beim LKA in Düsseldorf im Kampf gegen sexuelle Gewalt.

20.02.2026 | 12:27 min

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 20.02.2026 ab 09:05 Uhr.

