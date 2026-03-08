Kontakt über Chat-Dienste für Teenager:Strategien der Täter bei Anbahnung von Missbrauch
von Stephanie Schmidt
Soziale Medien, Chats, Online-Games - Pädokriminelle nehmen hier Kontakt zu potenziellen Opfern auf. Immer mehr Minderjährige sind von Cybergrooming betroffen.
Annie* kann sich nicht mehr daran erinnern, wann die sexualisierten Nachrichten angefangen haben. Sie kennt ihren Trainer schon länger, bekommt sonst per WhatsApp von ihm Tipps zum Schwimmen. Als sie elf Jahre ist, fragt der Trainer plötzlich: "Hast Du dieses Mädchenproblem?" und später: "Willst Du mit mir dann irgendwann dein erstes Mal haben?".
Sie ist verwirrt, kann die Fragen nicht einschätzen, Sexualität ist in ihrem Leben noch nicht präsent. Der Trainer, der damals 20 Jahre ist, schreibt ihr später, dass sie niemandem davon erzählen darf, da sein Leben sonst ruiniert ist, dass es "ihr Geheimnis ist und er sie später heiraten möchte". Annie schweigt und redet mit niemandem über die Chats.
So nehmen Täter Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf
Die Anbahnung von Missbrauch findet häufig auch übers Internet statt. Ein beliebtes Mittel sind Chatnachrichten. Cybergrooming, so die Definition, meint eigentlich die Vorbereitung von sexuellem Missbrauch oder Belästigung. Ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen ist in Deutschland von Cybergrooming betroffen, so eine aktuelle Studie der Landesmedienanstalt NRW. Auch wenn die Nachrichten noch nicht die Grenze der Strafbarkeit überschreiten, können sie die Betroffenen erheblich belasten.
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme
Karl-Heinz Zmugg ist Traumapädagoge und arbeitet bei der Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger". "Schweigen wird häufig als manipulative Strategie eingesetzt, um Kontrolle auszuüben, Taten zu vertuschen und Opfer zum Schweigen zu bringen. Diese Form der psychischen Gewalt, oft als 'Silent Treatment' bezeichnet, dient dazu, das Gegenüber zu verunsichern, zu beschämen und abhängig zu machen", so Zmugg.
Wie Täter bei sexuellem Missbrauch vorgehen
Cybergrooming: Warum Opfer schweigen
Kinder erkennen die Anbahnung von Missbrauch häufig nicht. Sie haben nur ein intuitives Gefühl, dass etwas nicht stimmt, so Kerstin Claus, unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
Sie würden schweigen, "weil die Übergriffe Teil einer kreierten Normalität sind, weil sie erpresst, bedroht werden. Weil die Bezugsperson sagt, das sei ihre spezielle Form der Liebe", so Claus weiter. Grenzverletzungen und Gewalt an Kindern sind schwer nachzuweisen. Falsche Loyalität ist häufig ein Grund. Auch Annie beschreibt diese Unsicherheit: "Ich konnte das nicht einschätzen und wollte auch sein Leben (Anm.: des Trainers) nicht zerstören. Außerdem habe ich mich schuldig gefühlt, da ich keine Grenzen gesetzt habe."
- Sexuelle Gewalt wird in 75 Prozent der Fälle im engsten Umfeld ausgeübt.
- Nur ein Prozent der Fälle wird Jugendämtern und Ermittlungsbehörden bekannt.
- In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei betroffene Kinder.
- 89 Prozent der Opfer sind 13 Jahre oder jünger.
Quelle: Landesanstalt für Medien NRW
Als sich Annie immer mehr zurückzieht, nicht mehr zum Training will und in der Schule immer schlechter wird, schaut die Mutter in das Handy und findet den Chatverlauf.
Warum Strafverfahren bei Cybergrooming oft scheitern
Heute ist Annie älter und begreift langsam, was ihr passierte: "Ich war damals elf Jahre und er war mein Trainer. Heute weiß ich, dass ich nicht schuld war, aber damals habe ich mich geschämt." Nach der Anzeige sicherte die Staatsanwaltschaft damals die Chatnachrichten, die 735 DIN A4-Seiten füllten. An der Echtheit der Nachrichten hat die Staatsanwaltschaft keine Zweifel. Trotzdem stellte sie das Verfahren schon nach zwei Wochen ein, da der Trainer "seine sexuellen Andeutungen im Chatverlauf vage hält und mehrfach betont, dass sexuelle Handlungen erst 'in ein paar Jahren' stattfinden könnten".
Der Trainer wurde nicht vernommen. Zu einer Gefährderansprache erschien er nicht. Gegenüber dem Schwimmverein erklärt er, er habe die ihm vorgeworfenen Chats nicht geschrieben. Annie und ihre Familie kämpfen weiter um eine komplette Aufarbeitung des Sachverhalts.
Stephanie Schmidt ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
* Name wurde von der Redaktion geändert.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema sexueller Missbrauch
Opfer überwiegend Mädchen:Kindesmissbrauch: Was steckt hinter den Zahlen?mit Video2:33
Festnahme in Rumänien:Kindesmissbrauch in Rust: Verdächtiger gefasst
Gesetz gegen Missbrauch in Kraft:So sollen Kinder besser geschützt werden
Studie sieht großes Dunkelfeld:Millionen erleben sexuelle Gewalt in Kindheit