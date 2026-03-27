Deutschland isst und trinkt zu viel Zucker, sagen Experten: Deshalb wird auch hierzulande über eine Zuckersteuer diskutiert. Was spricht für und was gegen eine Einführung?

Zucker teurer machen? Was für und gegen eine Steuer spricht

Es wird über die Einführung einer Zuckersteuer, etwa bei zuckerhaltigen Getränken, diskutiert - die Besteuerung von Softdrinks gibt es in anderen europäischen Ländern bereits. 26.02.2026 | 1:39 min

Dass wir unseren Zuckerkonsum senken müssen, darin sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Zum Beispiel nehmen auch die Zahlen bei den Krankheiten Adipositas und Diabetes zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, nicht mehr als 50 Gramm sogenannten "freien Zucker" - also zugesetzten Zucker - pro Tag zu konsumieren. Die Deutschen aber nehmen deutlich mehr Zucker zu sich. Nach Angaben des Max Rubner-Instituts liegen Frauen durchschnittlich bei 61 Gramm pro Tag, Männer bei 78 Gramm pro Tag.

Angesichts dieser Zahlen hat die Debatte um die Einführung einer Zuckersteuer wieder Fahrt aufgenommen. Was spricht für und was gegen eine Zuckersteuer? Ein Pro und Contra.

Zuckersteuer: Was spricht für eine Einführung?

Konkret geht es bei der Diskussion, die nun auch im Bundesrat thematisiert wurde, um eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Sie soll den Konsum spürbar senken und könnte auch Hersteller dazu motivieren, den Zuckergehalt ihrer Produkte zu verringern - argumentieren Befürworter.

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"Es wird geschätzt, dass aus der reinen Behandlung von Adipositas Folgekosten von bis zu 60 Milliarden Euro entstehen", sagt der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt zu ZDFheute. Die Einführung einer Zuckersteuer sei daher dringend geboten.

Besonders Kinder würden laut dem Deutschen Kinderhilfswerk von einer Zuckersteuer profitieren. "Kinder wissen oft gar nicht, dass sie in einem Glas Limo nebenbei acht Stück Würfelzucker konsumieren", sagt Anja Siegesmund zu ZDFheute.

Die Zuckersteuer ist das beste Instrument, um Kinder vor Spätfolgen von Zuckerlimo zu schützen. „ Anja Siegesmund, Kinderhilfswerk

Es stimme, dass der Konsum von zuckerhaltigen Getränken in anderen Ländern durch eine Steuer zurückgegangen ist. Das bestätigt auch eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts des Verbands der Privaten Krankenversicherung.

Der Grund: Hersteller änderten deswegen ihre Rezeptur, wie Florian Reuther, Verbandsdirektor des Verbands der Privaten Krankenversicherung, gegenüber ZDFheute erklärt.

Was man konkret sehen kann, ist, dass die Hersteller von Softdrinks ihre Rezepturen geändert und Zucker durch andere künstliche Süßstoffe ersetzt haben. „ Florian Reuther, Verband der Privaten Krankenversicherung

Doch Reuther schränkt ein, dass es bisher nicht vollends wissenschaftlich geklärt sei, wie sich diese Süßstoffe auf den Menschen auswirkten.

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Was spricht gegen eine Zuckersteuer?

In Bezug auf ein möglicherweise gesundheitsbewussteres Verhalten durch eine Zuckersteuer seien die Ergebnisse allerdings wenig eindeutig. "Wirkliche positive Auswirkungen im Sinne von: 'Ich verhalte mich jetzt anders und greife auch zu anderen Lebensmitteln als Softdrinks', lassen sich mit den Studien nicht belegen", so Reuther.

Ein Grund dafür sei, dass Verbraucher auf andere kalorienreiche Produkte ausweichen. Es brauche daher verschiedene Maßnahmen, vor allem verständliche Gesundheitsinformationen für die breite Bevölkerung.

Auch die soziale Gerechtigkeit der Zuckersteuer wird diskutiert: "Das ist eine zusätzliche Belastung für Verbraucher, die besonders diejenigen trifft, die weniger Geld haben und nicht auf teurere Lebensmittel ausweichen können", sagt Reuther zu ZDFheute.

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Zudem sei eine Zuckersteuer bevormundend, argumentieren Kritiker aus der Lebensmittelindustrie. Was gegessen und getrunken wird, sei Privatsache.

"Es gibt mittlerweile eigentlich alle Produkte mit und ohne Zucker am Markt", sagt Christoph Minhoff vom Lebensmittelverband Deutschland gegenüber ZDFheute. Verbraucher könnten selbst entscheiden, ob sie ein zuckerfreies Produkt oder eines mit Zucker kaufen möchten.

Der Staat sollte nicht entscheiden, was den Menschen schmeckt, sondern sie sollten das selbst tun können. „ Christoph Minhoff, Lebensmittelverband Deutschland

Angesichts der großen Produktvielfalt sei das auch möglich.

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Was zeigen Beispiele aus anderen Ländern?

Neu ist die Idee einer Zuckersteuer nicht: Laut WHO erheben derzeit 116 Länder weltweit eine solche Steuer. In Europa sind es unter anderem Großbritannien, Frankreich, Finnland und Portugal. Doch die Erkenntnisse aus dem Ausland bleiben gemischt.

In Großbritannien wurde eine gestaffelte Steuer auf zuckerhaltige Getränke bereits im Jahr 2018 eingeführt: also je höher der Zuckergehalt, desto höher auch die Steuer. Laut einer Studie der Universität Cambridge habe diese Steuer bei Kindern und Erwachsenen zu einem deutlich gesenkten Zuckerkonsum geführt.

In Dänemark gab es zeitweise eine pauschale Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen, dass Menschen mit geringer Selbstkontrolle ihren Softdrink-Konsum hier trotz der höheren Preise kaum senkten im Vergleich zu Menschen mit hoher Selbstkontrolle. Die Zuckersteuer auf Getränke wurde in Dänemark nach wenigen Jahren wieder abgeschafft.