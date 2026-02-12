Trotz Risiken: Produktion zuckerhaltiger Getränke bleibt hoch

Trotz bekannter Gesundheitsrisiken bleibt die Produktion zuckerhaltiger Getränke in Deutschland auf hohem Niveau. Der Pro-Kopf-Konsum von Zucker liegt weit über der WHO-Empfehlung.

Ungeachtet der gesundheitsschädlichen Folgen von zu viel Zucker bleibt die Produktion zuckerhaltiger Softdrinks und anderer Erfrischungsgetränke in Deutschland auf hohem Niveau.

Wie das Statistische Bundesamt ermittelte, wurden im Jahr 2024 hierzulande 7,7 Milliarden Liter zuckerhaltige Erfrischungsgetränke hergestellt. Das entspricht knapp 93 Liter pro Kopf. Die Produktion zuckerhaltiger Getränke blieb damit ähnlich dem Vorjahr. In den fünf Jahren seit 2019 ging sie um 0,7 Prozent zurück.

Light-Getränke werden immer beliebter

Noch beliebter als die zuckerhaltigen Erfrischungsgetränke ist das Mineralwasser: 2024 wurden hierzulande 12,7 Milliarden Liter Mineral-, Tafel- und Heilwasser hergestellt. Das waren gut 152 Liter pro Kopf.

Erfrischungsgetränke ohne Zucker holten gegenüber den zuckerhaltigen Limonaden auf. Von den zuckerfreien Varianten wurden 2024 rund 1,4 Milliarden Liter hergestellt, gut 18 Liter pro Kopf.

Insgesamt übersteigt das Produktionsvolumen zuckerhaltiger Getränke jedoch das von Light-Produkten immer noch deutlich. „ Statistisches Bundesamt

Laut der Statistikbehörde stieg die Produktion von Ligth-Limonaden und ähnlichen Light-Getränken 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent. Im mittelfristigen Vergleich lag die Produktion 2024 damit 6,1 Prozent höher als noch vor fünf Jahren.

Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke

Damit übertrifft Deutschland beim Thema Übergewicht den globalen Durchschnitt. Der Weltgesundheitsbehörde WHO zufolge gelten weltweit 43 Prozent der Erwachsenen und 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen als übergewichtig.

Um den hohen Zuckerkonsum zu begrenzen, habe es 2024 in 116 Staaten eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke gegeben, darunter Frankreich, Polen, Großbritannien, Saudi-Arabien, Brasilien, Indien und Südafrika. Auch in Deutschland wird eine solche Maßnahme diskutiert.

Zuckerkonsum in Deutschland liegt deutlich über Durchschnitt

In Deutschland liegt der tägliche Zuckerkonsum deutlich über der Empfehlung der WHO. Diese rät einer erwachsenen Person mit normalem Körpergewicht und einem Bedarf von 2.000 Kalorien zu höchstens 50 Gramm Zucker pro Tag - etwa 17 Stück Würfelzucker.

Quelle: epd, KNA